Teknik analiz: Mercedes W12

Şu ana kadar tanıtılan tüm 2021 F1 araçlarında gördüğümüz üzere, W12 de çifte şampiyonluk kazanan bir önceki Mercedes aracının izlerini büyük ölçüde taşıyor.

Her takım sadece 2 gelişim hakkına sahip olduğu için, takımlar aracın mekanik kısmında yeni karoser kurallarına uygun değişiklikleri yapma fırsatına sahip oldular.

Mercedes'in lansmanıyla ortaya çıkanlar kadar ortaya çıkmayan şeyler konusunda birçok soru ortaya çıktı çünkü takım gelişim haklarını nerede kullandığını açıklamadı. Takımın büyük değişikliklerin olduğu taban kısmını gizlemesi, beraberinde soru işaretlerine neden oldu.

Gizlenenlerin dışında W12'de yeni ve yenilenen birçok çözüm dikkatlerden kaçmadı. Bu içeriğimizde sizlere Mercedes menüsünde neler olduğundan bahsedeceğiz.

Aperatifler

Mercedes AMG F1 W12 front details Photo by: Daimler AG

Ön kanat büyük ölçüde 2020 aracında kullanılan ön kanadın aynısı ancak mavi ok ile gösterilen ön kanat kenar plakasının, o bölümden geçen hava akımını mümkün olduğu kadar lastiklerin dışına yönlendirmek için dışarıya doğru kıvrılma seviyesi dikkat çekici değişikliklerden birisi.

Ön fren kanalları da 2021'de bayağı büyümüş görünüyor. Fren kanalının genel manada genişliği artarken kırmızı ok ile gösterilen bölümde göreceğiniz üzere L şekli değiştirilmiş ve alt kısım genişletilmiş. Bu fren kanalı ile toplanan hava akımı genel olarak aerodinamik bir işleve hizmet ettiği için, yapılan bu değişiklik takımın daha fazla hava akışını arabanın dışına itme arzusunu gösteriyor.

Mercedes AMG F1 W11 brake disc Photo by: Giorgio Piola

Bu, tekerlek yüzeyindeki hava girişini kullanarak farklı metodlarla dağıtan tüm fren sisteminin tasarımıyla destekleniyor.

Aracın gerisine doğru gittiğimizde, sidepod öncesindeki alanda yani bargeboard bölgesinde sıradan revizyonları görüyoruz. En öndeki parçanın (mavi ok) yüksekliği arttırılırken, arkasındaki parçalar yeni aerodinamik yapıya göre şekillendirilmiş.

Mercedes AMG F1 W12 bargeboards and deflectors Photo by: Daimler AG

Sidepod kenarında bulunan deflektör kanadın ana parçası bir kez daha doğrudan tabana bağlanmış. Takım, yeni kurallara göre hazırlanan ve ucu açık kesiklerin yasaklandığı tabanın bu bölgesini tamamen yeniden düşünmek zorunda kalmış.

Takım tarafından yayınlanan resimlerde, şasinin uç kısmında süspansiyonun üst parçasının arka kolunun gerisinde kırmızı ok ile gösterilen kanatçık vardı ancak bu parça gerçek araç üzerinde bulunmuyordu.

Bu kanatçık, önünde yer alan süspansiyon kolunda yapılan aerodinamik çalışmaya az da olsa destek katacak. Tasarımcılar, aracın genel performansını iyileştirmek için hava akımını etkileyecek her bir detay üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

Ana yemek

Mercedes AMG F1 W12 Photo by: Daimler AG

Mercedes, W12'nin sidepod ve motor kapağı bölgesinin tasarımı konusunda bir kez daha ileri yönde adım atmış durumda. Bu bölge, mümkün olan her noktada inceltilmiş. Takımın Teknik Direktörü James Allison, motor kapağı bölgesindeki çıkıntıyı "seksi bir çıkıntı" olarak tanımladı.

Motor kapağı kısmındaki bu çıkıntı, Mercedes HPP'nin en son versiyon motor tasarımında yeni bir giriş kullanacağı yönündeki iddiaları doğrulamış oldu. Mercedes-AMG F1 M12 güç ünitesi, bu bölgede çok özel bir şekilde yerleştirilmiş gibi görünüyor.

Güç ünitesinde sadece bu değişiklik yapılmadı. Termal verimliliği arttırmayı planlayan takım, aynı zamanda turbonun tasarımında da değişiklik yaptı. Geçen sene kullanılan ve çeşitli sorunların yaşanmasına neden olan alüminyum bloktan vazgeçildi ve yeni bir alaşım kullanıldı.

23 yarışlık uzun takvim nedeniyle Enerji Geri Dönüşüm Sistemi'nin dayanıklılığına da odaklanıldı ve özellikle, geçen sene dayanıklılık açısından zayıf halka olan MGU-K'nin üretim süreci yakından takip edildi.

Mercedes AMG F1 W12 rear end Photo by: Daimler AG Ferrari SF71H floor channels Photo by: Giorgio Piola

Sidepodun üst kısmından tabana doğru rampa şeklinde inen genel sidepod tasarımı W12'de de korunmuş durumda. Bu tasarımda sidepodun üst bölgesinden tabana doğru kademeli bir şekilde alçalma yaşanıyor ve bu yolu takip eden hava akımı, tabana indikten sonra arkadaki kola şişesi bölgesini takip ediyor. W12'de bu tasarıma, gridde oldukça popüler olan ancak Mercedes'te sıra dışı bir şekilde sıkı olan yüksek kemerli soğutma çıkışları yardımcı oluyor.

Ancak bu tasarımı özellikle ilginç kılan şey, altındaki taban bölümü çünkü Mercedes bu bölümde kırmızı ok ile gösterilen bölüme eklediği hendek tarzı tasarımla, hava akımını daha ekstrem bir şekilde iç kısma yani kola şişesi şekline doğru yönlendiriyor. Bu tasarımı daha önce de görmüştük. Son senelerde ise bu tarz tasarımı ilk olarak Ferrari kullanmıştı.

Ve tatlı olarak...

Mercedes W12 wing mirror mounts Photo by: Mercedes AMG Mercedes AMG F1 W12 halo fin Photo by: Daimler AG

Mercedes araçlarında her zaman ince detaylar olur ve bu sene bunlardan birisi takımın Valtteri Bottas'ın koltuk ayarıyla alakalı paylaştığı videosunda ortaya çıkmıştı. Yeni dikiz aynasının şasiye bağlanan bölümünün tırtıklı olduğu dikkatlerden kaçmamıştı. Bu küçük ancak o bölgedeki hava akımını yönlendirme açısından faydalı bir çözüm.

Bunun dışında yayınlanan resimlerde takımın halonun arka kısmına da dikkat ettiğini gösteriyor. Bu bölgeden geçen hava akımının sidepoda yönlendirilmesi için küçük kanatçıklar bu bölgeye eklenmiş.

Bahşiş zamanı...

Özetlemek gerekirse, Mercedes W12'de klasik çalışmasını yapmış gibi görünüyor. Araç üstündeki önemli noktalar korunurken, aynı zamanda birçok yeni tasarım eklenmiş durumda. Bunun dışında takım muhtemelen tüm çözümlerini ilk yarış öncesinde erkenden tanıtmayarak, diğer takımlara çözümlerini hemen anlama fırsatı sunmadı.

Mercedes'in gelişim jetonlarını nerede kullandığını keşfetmek ilginç olacak çünkü şu anda araç üzerinde bunu anlayacak net bir değişiklik görünmüyor. Ancak bu konuda bir tahmin yürütmem gerekirse, Mercedes'in pek uzak olmayan gelecekte yeni bir burun tasarımı kullanmasını bekliyorum...