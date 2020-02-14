Teknik analiz: Mercedes W11

Mercedes AMG F1 W11 1 / 12 Fotoğraf: Mercedes AMG Mercedes aracına yandan baktığımızdam tam olarak geçen seneki gibi hafif öne eğimli ve geçen senekine benzer bir felsefeye sahip olduğunu görüyoruz. Öne eğim olsa da Red Bull kadar eğimli olmadığını söylememiz gerekiyor.

Mercedes AMG F1 2 / 12 Fotoğraf: Mercedes AMG Aracın önden görüntüsü de geçen seneye oldukça benzer. Klasik parmak şeklindeki burun şasiye kadar oldukça dar bir tasarıma sahip.

Mercedes AMG F1 W11 ön kanat detay 3 / 12 Fotoğraf: Mercedes AMG Mercedes geçen seneye kenarları oldukça yüksekten bağlanan bir kanatla başlasa da sezon başladıktan sonra Ferrari kanadına benzer bir tasarıma yani flaplerin kenar bandına daha aşağıdan bağlandığı tasarıma yakın bir tasarıma geçiş yapmıştı. Yeni araçta aynı tasarım ve burun altındaki pelerin tarzı hava yönlendirici devam ediyor. Ancak şunu söylemem lazım ki Mercedes'in lansman aracında yer alan ön kanat, geçen senenin sonunda araçta yer alan kanadın aynısı. Bu açıdan testlerde bu bölümde güncelleme görme ihtimali oldukça yüksek.

Mercedes AMG F1 W11 detay 4 / 12 Fotoğraf: Mercedes AMG Mercedes'in ön süspansiyon tasarımına baktığımızda geçen seneye göre pek değişiklik görülmüyor. Üst kollar, geçen sene olduğu gibi boynuz şeklindeki eklenti ile yüksekten tekerlek bölümüne bağlanıyor. Dikey şekilde şasiye bağlanan kolun tekerleğe bağlanan kısmı uzantı sayesinde geçen seneki lansman fotoğraflarına göre kısalmış görünse de Mercedes bu tasarıma zaten geçen sene geçmişti.

Mercedes AMG F1 W11 detay 5 / 12 Fotoğraf: Mercedes AMG Şasinin ucunda iki yana doğru yükselen ters L şeklindeki kanatçıklar yeni araçta da bulunuyor. Geçen sene Mercedes'in şasisi buruna doğru ilerledikçe daralıyordu ve bu sene de aynı durum söz konusu. Bunun dışında şasinin iki yanında yere paralel bir şekilde eklenen (Petronas logosunun yanında) iki kanatçık daha yer alıyor. Lansman fotoğraflarında Mercedes'in şasisinin geçen seneye kıyasla daha dar olduğu görülse de bunda paylaşılan fotoğrafların çekim açısının etkili olduğunu söylemem lazım.

Mercedes AMG F1 W11 detay 6 / 12 Fotoğraf: Mercedes AMG Şu ana kadar söylediğimiz yerlerde aslında Mercedes aracında pek fark yoktu. Aracın ön bölümü geçen seneki aracın hemen hemen aynısı gibiyken orta bölümde büyük değişiklikler oldu. Bildiğiniz gibi 2017'deki kural değişikliklerinden bu yana Ferrari'nin öncülüğünü yaptığı sidepodda düşük kaza barı yapısı tasarımı bulunuyor. Bu tasarımda zorunlu kaza barı sidepodlara daha alt bir noktadan yerleştiriliyor ve sidepod hava girişi daha yukarı alınıyor. Bu tasarımla sidepod geriye alınırken, ön tekerleklerden gelen hava akımı bargeboard bölgesinde daha iyi bir şekilde yönetiliyor. Mercedes bu seneye kadar bu tasarımı kullanmamıştı ancak sonunda o da rakiplerinin tasarımına geçiş yaptı. Sidepod kaza barının alçak konumlandırılmasının ardından onun üzerine dar bir hava girişi eklendi. Sidepodun alt tarafı bu sayede kesildi ve bu bölümün tasarımı genel olarak değişmiş oldu. Son senelerde bu tarz tasarımı kullanan takımlar,kokpitin üstünden paralel bir şekilde dışarı açılan kanadı, sidepod kenarında yer alan dikey kanatlarla ayırarak uçak kanadı tarzı sistem kullanıyordu. Ferrari bu sene o kanatları ayırırken Mercedes, Ferrari'nin geçen seneki sidepod kanatlarına benzer tasarım hazırladı.

Ferrari SF90 detay 7 / 12 Fotoğraf: Ferrari Kıyaslama yapmak için Ferrari'nin geçen seneki sidepodu

Mercedes AMG F1 W11 8 / 12 Fotoğraf: Mercedes AMG Mercedes'in sidepodda yaptığı değişikliğe rağmen şu an için bargeboard ve sidepod yanında yer alan dikey kanatçık sisteminde pek bir değişiklik görünmüyor. Bunun dışında geçen seneye göre şasinin üstünde yer alan kanat geçen seneye göre küçülürken şasinin yanında yer alan ve sidepoda doğru uzanan bumerang tarzı kanat şu an için araçta yer almıyor.

Mercedes F1 AMG W10 sidepod detay 9 / 12 Fotoğraf: Giorgi Piola Bu fotoğraf geçen seneki aracın yandan görünüşü. Buna göre şu an için pek değişiklik bulunmuyor.

Mercedes AMG F1 W11 detay 10 / 12 Fotoğraf: Mercedes AMG Mercedes aracının arka bölümü geçen seneki gibi iyi paketlenmiş durumda. Arka kanatta geçen senenin ikinci yarısından itibaren gördüğümüz tasarım felsefesi devam ediyor. Kanadın en arka kısmında basamaklı bölüm yer alırken kanadın dış yüzeyinde minik hava yönlendirici çıkıntılar yer alıyor. Bunun dışında motor kapağının sonunda, kenar bölümleri aşağıya doğru sakan bir T kanat yer alıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W11 11 / 12 Fotoğraf: Mercedes AMG Sidepod hava girişinin yenilenmesinin ardından sidepodun genel tasarımında da değişiklik oldu. Altı kesik sidepod tasarımı arkaya doğru daha da dar bir sidepod olmasını sağlıyor. Bu sayede takım hem aerodinamik açıdan hem de güç ünitesi yerleşimi açısından avantajına olacak değişiklikler yapmış gibi görünüyor.