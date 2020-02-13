Teknik analiz: McLaren MCL35

McLaren MCL35 1 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing Son senelerde takımlar daha fazla yere basma gücüne sahip olabilmek için öne eğimli araçlar tercih ediyorlar. McLaren o takımlardan birisi ve 2020 sezonunda da öne eğimli bir araca sahip. Sürekli olarak öne eğimden bahsediyoruz peki öne eğim ne işe yarıyor? Red Bull'un öncülüğünü yaptığı bu tasarımda aracın altında yer alan tabanın ucu yere daha yakın konumda yer alırken tabanın arkası daha yüksekte yer alıyor. Bu sayede aracın altındaki hava akımı hızlandırılıyor ve bir nevi zemin etkisi oluşturuluyor. Bu tasarımın sonucunda difüzör bölgesinde daha fazla yere basma gücü üretiliyor. Arka tarafta üretilen yere basma gücü sayesinde karoser üzerinde çok fazla kanat kullanmaya ihtiyaç duyulmuyor ve daha az kanatla sürüklenme etkisi de azaltılmış yani düzlük hızı korunmuş oluyor.

McLaren MCL35 burun detay 2 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing McLaren aracına önden baktığımızda çıkıntılı burnun devam ettiğini ancak yine de bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Takım 2018 İspanya GP'den bu yana çıkıntılı burnun yanında iki adet kanala sahipti ancak bu sene o kanallar kaldırılmış durumda. Yeni araçta daha klasik bir burun çıkıntısı bulunuyor.

McLaren MCL35 3 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing Burun bölgesine yandan baktığımızda burun altında yer alan pelerin hava yönlendiricinin devam ettiğini ancak ön kanat bağlantısında 3 kanalın yer aldığını ve pelerin kanadın yere paralel bir şekilde şasi bağlantısına kadar uzadığı görülüyor.

McLaren MCL35 detay 4 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing McLaren'ın 2018'den bu yana sahip olduğu şasinin kalın bir şekilde gelip süspansiyon bölgesinde daralma ve ardından ince bir buruna sahip olma felsefesi bu araçta da devam ediyor. Burnun daraldığı bölgede yer alan kameralar, ters L şekinde aerodinamik etki sağlayacak şekilde konumlandırılmış durumda.

McLaren MCL35 ön süspansiyon detay 5 / 17 Fotoğraf: Giorgi Piola Şasinin incelip alçalmaya başladığı bölüm geçen senelerin aksine bu sene orta bölümü içe doğru inecek şekilde tasarlanmış durumda. Ön süspansiyonun tekerleklere bağlanan kısmı boynuz şeklindeki ek parça ile yükseltilmesinin ardından şasiye bağlanan bölümü de geçen seneye kıyasla tam olarak şasinin üstünden bağlanmış.

McLaren MCL35 ön süspansiyon detay 6 / 17 Fotoğraf: Giorgi Piola Geçen sene ön fren kanalları basitleştirilmiş ve küçültülmüştü ancak McLaren bu konuda oldukça karmaşık bir tasarıma sahip. Birçok farklı kanala sahip olan bu bölüm aerodinamik açıdan avantaj getirecek şekilde tasarlanmış.

McLaren MCL35 ön kanat detay 7 / 17 Fotoğraf: James Allen McLaren, geçen seneye ön kanadın kenarları yüksek bir şekilde başlasa da sezon ilerledikçe tasarımı daha çok Ferrari tasarımına benzer hale dönüştürmüştü. Takım bu sene de aynı felsefeyi koruyor.

McLaren MCL35 sidepod 8 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing McLaren'ın sidepod yanındaki kanat ve bargeboard bölgesine yakından baktığımızda geçen sene sonundaki araçla pek bir fark olmadığı görülüyor. Tabanın ucunda sıra halinde yükselerek dizilen kanatçıklar yer alırken bargeboard tasarımının ön üst kısmından sidepodlara doğru bumerang kanat geliyor. Sidepodun yanında yer alan dikey kanat, yine 3 parça halinde ve tabana bağlanıyor.

McLaren MCL35 detay 9 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing McLaren'ın 2020 aracındaki en büyük değişikliklerinden birisi sidepodlarda oldu. Geçen sene daha dar ancak yüksekliği daha fazla olan bir hava girişi varken bu seneki araçta sidepodun üst bölümü geniş, hava girişi daha alçak hazırlanmış. Bu sayede sidepodun alt kısmı daha kesik hale getirilmiş.

McLaren MCL35 sidepod ve bargeboard detay 10 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing Bu açıdan sidepod ve bargeboard detaylarını daha detaylı görebiliyorsunuz.

McLaren MCL35 önden 11 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing Araca önden bakıldığında yüksek sidepod ve hava girişi sayesinde ön süspansiyonların üst kolunun oldukça yukarıda olmasına rağmen bu bölümden geçen hava akımının süspansiyonlardan pek etkilenmeyeceği görülüyor. Bir diğer dikkat çekici olan ise sidepodun genişlemesiyle dikiz aynalarının daha dışarı alınması. Bu, pilotların arkalarını daha net görmelerine yardımcı olacaktır.

McLaren MCL35 detay 12 / 17 Fotoğraf: James Allen Geçen seneye göre büyük fark olan alanlardan birisi de kokpit üstündeki hava girişi. Geçen seneki araçta oval şeklinde daha düz bir hava girişi yer alırken bu sene 4 farklı ana kanala sahip daha karmaşık bir hava girişi bulunuyor. Bu kanallar sayesinde güç ünitesinin farklı bölümleri soğutulmuş oluyor.

McLaren MCL35 sidepod 13 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing Sidepodun yanındaki kesik bölgeyi ve sidepod önündeki detayları bu fotoğrafta daha net görebiliyorsunuz.

McLaren MCL35 arka detay 14 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing Aracın arka bölümü yenilenen sidepod tasarımıyla birlikte daha dar bir şekilde paketlenirken arka kanat genel olarak geçen seneki izleri taşımaya devam ediyor. Motor kapağının arkasında ise T kanat bulunmuyor.

McLaren MCL35 arka detay 15 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing McLaren'ın arka jantında geçen sene olduğu gibi küçük kanallar bulunuyor. Bu kanalların lastik sıcaklıklarını kontrolde yardımcı olduğunu biliniyor.

McLaren MCL35 arka detay 16 / 17 Fotoğraf: McLaren Racing Egzozun iki yanında küçük iki atık borusu yer alırken arka tarafta genel olarak geçen seneki aracın izleri görülüyor.