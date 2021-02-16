Teknik analiz: McLaren MCL35M

Normal bir senede şimdiye kadar araçların çoğu tanıtılmış ve teknik analizleri yapılmış olurdu ancak COVID nedeniyle testlerin azalması ve yeni sezonun geç başlayacak olması nedeniyle Şubat'ın 15'ine geldiğimizde ancak ilk aracı görmüş olduk.

McLaren, tarihiyle ve kemik taraftar kitlesiyle Formula 1'in ön planda olan takımlarından birisi. Doğal olarak hem sezonun ilk aracı olması, hem aracın McLaren'a ait olması hem de bu aracın Mercedes motoru kullanacak olması nedeniyle ilgi büyüktü.

Evet, McLaren 2014'ten sonra ilk defa eski ana partneri Mercedes'in gücünü arkasına almış oldu. Takım, turbo hibrit dönemin ilk senesinde yani 2014'te Mercedes'in turbo V6 motorunu kullanmıştı ancak o senenin ardından ilk olarak Honda, ardından Renault'nun turbo motorlarını kullandı.

Son yıllarda yükselme ivmesi yakalayan ve geçen seneyi 3. sırada tamamlayarak 2012'den sonraki en iyi şampiyona sonucunu alan McLaren, Mercedes güç ünitesiyle ilk olarak orta grubun önündeki yerini sağlamlaştırmayı, ardından yükselmeyi hedefleyecek.

Mercedes demişken, İngiliz - Alman ekibi son 7 senedir aralıksız pilotlar ve takımlar şampiyonluklarını kazanması nedeniyle kuşkusuz en çok izlenen takım. Bu yüzden yıllardır Mercedes'i kopyalayan Mercedes motorlu ya da Mercedes motorsuz birçok takım gördük. Mercedes'in yaptıklarına bakarsak bu şaşırtıcı bir durum değil. McLaren bu sene Mercedes motoruna geçmiş olsa da Mercedes'e benzemeye geçen sene başlamıştı.

McLaren MCL35M üzerinde Mercedes-Benz logoları bulunmayacak ancak araç ismine eklenen M, Mercedes motorunu işaret ediyor.

Gelin McLaren MCL35M'i ön taraftan itibaren incelemeye başlayalım.

McLaren MCL35M önden Fotoğraf: McLaren

McLaren'da bu sene Mercedes tarzı ince bir burun, ince ön kanat bağlantısı ve burun altında pelerin tarzı hava yönlendirici kanat tasarımı yer alıyor. Ancak takım bu tarz burunu ilk olarak geçen sene Mugello'daki Toskana GP'de test etmiş, daha sonra bu burnu yarışlarda da kullanmaya başlamıştı.

İlk bakışta McLaren'ın yeni aracını 2020'deki ilk versiyonu ile kıyaslayanlar büyük değişiklik olduğunu düşünse de, aslında aracın burun yapısı geçen senenin sonunda kullanılanla tasarım felsefesi olarak aynı.

Geçen sene sonunda kullanılan burnun ucunda delik yer alırken lansmandaki aracın burnunda delik bulunmuyordu. Ön kanat ise flap ayarlarının yapılmasını ve sabit durmasını sağlayan metal parçaların konumu dışında genel olarak geçen seneki tasarımın aynısı. Ön kanadın kenar plakası geçen seneki gibi hava akımını tekerleklerin dışına yönlendirecek şekilde dışarıya doğru kıvrımlı bir yapıya sahip. Dediğim gibi ön kanat ve burun, geçen senenin sonunda gördüğümüze oldukça benzer ve hatta hemen hemen aynı ancak bu bölümü ilgilendiren bir kural değişikliği olmadığını düşündüğümüzde, halihazırda iyi performans gösteren takımlardan büyük değişiklikler beklemek de anlamsız oluyor. Takımlar bu bölümde bir değişiklik yapacaksa bile bunu lansman araçlarında değil, daha çok kış testlerinde ya da ilk yarışta yapıyorlar. Bunun sebebi hem rakiplerinin tasarımlarını geç görmelerini sağlamak, hem de mümkün olduğu kadar uzun süre tasarımı geliştirmeye devam etmek.

McLaren 2020 burnu Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren

İnce burun yapısının alt tarafında şasiye doğru yere paralel bir şekilde uzanan pelerin kanat yer alıyor. Pelerin kanadın arkasında ise şasiden aşağıya uzanan ve hava akımını bargeboard kısmına doğru yönlendiren dikey hava yönlendirici kanatlar bulunuyor.

Burun altındaki pelerin kanatla, burun altındaki hava daha erkenden yönlendiriliyor ve ince burun, aracın altına giden hava akımını daha az bloke ediyor. Süspansiyonun üst kolu geçen seneki gibi ekstra parça sayesinde tekerleklere daha yukarıdan bağlanmış durumda. Aynı şekilde süspansiyonların araca bağlandığı noktada ise şasinin orta kısmında çukur bölüm yer alıyor.

Dediğimiz gibi aracın ön kısmında pek fazla değişiklik yok ancak bunun olması için zaten şasinin ön tarafında da ciddi değişiklik yapmak gerekebilirdi. Şasilerin dondurulması nedeniyle takım gelişim jetonlarını arka tarafta, yeni motoru yerleştirirken kullanmış oldu.

McLaren MCL35M detay Fotoğraf: McLaren

Araçtaki esas değişiklikler orta bölümün arkasında yani yeni Mercedes güç ünitesinin yerleşimi sonucunda yapılmış durumda. Orta bölümde önemli bölge olan bargeboard kısmında geçen seneye göre büyük bir değişiklik bulunmuyor. Sidepodların ön tarafı konsept olarak geçen senekinin aynısı gibi duruyor. Yan kaza barları yine aşağıda, bu sayede hava girişi yüksek konumlandırılmış durumda. Bu bölümde ayna bağlantısında geçen seneye göre hafif değişiklik bulunuyor.

Kokpitin üstünde yer alan motor hava girişi Mercedes güç ünitesi gereksinimlerine göre Mercedes tarzı revize edilmiş.. Geçen sene kaskın hemen arkasına denk gelen bölümde ekstra bir hava girişi daha yer alırken bu seneki araçta o hava girişi yer almıyor. Bunun dışında halonun bittiği noktada yer alan havalandırma kanalları, aerodinamik katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiş gibi görünüyor. Ayrıca takla barı üzerinde yer alan kamera aparatı üzerindeki ufak kanatçıkların pozisyonu da değiştirilmiş durumda.

Sidepod yanında yer alan dikey deflektör kanatlar, tam olarak geçen seneki lansmanda araçta bulunan kanatların aynısı. Ancak takım geçen senenin ikinci yarısında bu bölümde güncelleme yapmış ve panjur şeklinde yere paralel bir şekilde uzanan kanat dizisi eklemişti. Bu tasarım ya da daha geliştirilmiş bir versiyonu muhtemelen gerçek araç piste çıkarıldığında eklenecektir.

McLaren MCL35 sidepod deflektör bölümü Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sidepodun ön kısmı geçen seneki konsepte sahip desek de arka taraf için tam olarak aynısını söylemek zor. Mercedes güç ünitesi yerleşimi Renault güç ünitesinden farklı olduğu için doğal olarak bu aracın arka tarafındaki karosere de yansıyor. Mercedes motorlu araçların kaskın arka tarafına gelen bölümü, diğerlerinden daha şişkin, alt taraflar ise biraz daha ince oluyor. McLaren da yeni güç ünitesinin yerleşimine paralel benzer değişiklikler yapmış durumda. Motor kapağının ön kısmı hafif bombeleşirken arka ve alt taraflarda incelme olmuş. Bu şekilde sidepod üstündeki hava tabana doğru yönlendiriliyor ve taban üzerinden sidepod bölgesine doğru ilerliyor.

2020'nin son döneminde takımlardan bazıları yeni kurallara uygun tabanlarını test etmişlerdi ve McLaren da onlardan birisiydi. Tabanın ön kısmı genişlik olarak aynı kalsa da yeni kurallara göre tabanın arka tarafı üçgen bir şekilde kırpılmış durumda. Bunun dışında taban kenarlarında yer alan kanallar, yeni araçlarda bulunmuyor.

McLaren'ın tabanının arka kısmı ve ön tarafı hafif bir şekilde yukarı kıvrılmış durumda. Takım bu tasarımı geçen sene test etmişti.

Takım arka kanadın kenar plakasında değişiklik yapmış. Normalde takımlar bu tür değişiklikleri erkenden göstermezler ancak McLaren arka kanattaki değişikliği göstermekten çekinmiş görünmüyor. Kenar plakasının yüzeyinde yukarı doğru kıvrımlı kanatlar yer alırken onun altında Haas'ın öncülüğünü yaptığı ve geçen sene Red Bull'un da kullanmaya başladığı tarzda kıvrımlı kanallar yer alıyor. Geçen sene bu bölümde dikey kanatçıklar yer alıyordu. Bu bölüm tekerleklerden gelen türbülanslı havayı dışa doğru yönlendirmeye yarıyor.

McLaren MCL35M arka kanat detay Fotoğraf: McLaren

Takımlar aracın arka tarafındaki difüzörü genelde saklamayı tercih ederler. McLaren için de durum pek farklı olmadı. Lansmanda difüzör bölgesine dair bir paylaşım olmadı.

Yayınlanan fotoğrafları geçen seneki lansman fotoğraflarıyla kıyasladığımızda, Mercedes güç ünitesi yerleşimi kapsamında yapılan değişikliklerle aracın dingil mesafesinde de uzama olduğu görülüyor.

Genel olarak McLaren'ın 2021 aracı MCL35M bu şekildeydi. Aracın özellikle arka tarafında göze çarpan önemli değişiklikler bulunurken, ön tarafındaki değişiklikler genel olarak sınırlı kaldı. Ancak yazıda daha önce de dediğimiz gibi, bu sadece bir lansman aracı olabilir. Muhtemelen testler ve ilk yarışla birlikte aracın ön kanat, bargeboard, sidepod, arka kanat ve difüzör gibi bölgelerinde yenilikler görebiliriz.