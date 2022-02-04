Teknik analiz: Haas'ın 2022 aracı, bize yeni araçlar hakkında ne tür bilgiler veriyor?

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Takım Patronu Gunther Steiner, bilgisayar çizimlerinin aracın gelişim sürecindeki ilk versiyonunu gösterdiği, VF-22'nin piste çıktığında çizimlerden farklı olacağı konusunda açıktı.

Geçen seneki renk düzeninin devamı diyebileceğimiz bir renk düzenine sahip olan yeni araçta, FOM'un geçen sene tanıttığı gösteri aracı ve çizimlerden oldukça farklı noktalar vardı.

Muhtemelen en büyük fark, takımın sidepodlardaki yaklaşımıydı. Sidepod uçları oldukça dar bir girişe sahipken, arkasında radyatörlerin yerleştirildiği bölüm oldukça genişti.

Sidepodun altında da görece geniş bir kesik bölüm göze çarpıyor. Bu tasarım, alt taraftaki Venturi tünellerinin girişinden çok fazla şey çalmadan sidepodun etrafındaki hava akışının beslenebilmesi için süspansiyon elemanlarıyla uyumlu bir şekilde çalışacak gibi duruyor.

Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

Sidepod karoseri, kurallarda belirtilen maksimum boyutlara ulaşmak için geriye doğru genişliyor. Sonrasında ise geçmiş senelerde gördüğümüz gibi karoser, sidepod omzundan aşağıya doğru rampa şeklinde iniyor. Bu, radyatörlerin geçmiş senelere benzer şekilde konumlandırıldığını işaret ediyor.

Beklediğiniz gibi, Haas aracının arkası mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılmış. Bilgisayar çizimlerinde çok küçük bir soğutma çıkışı bulunuyor. Yarışlarda soğutma gereksinimlerine göre arkadaki soğutma çıkışı genişletilecektir.

Bu aşamada yönetmeliğin izin verdiği panjurlu soğutma çıkışları çizimlerde bulunmuyor.

Aracın ön tarafında, McLaren'da görmeyi beklediğimiz pull-rod (çekme kollu) süspansiyon tasarımı yerine geleneksel push-rod (itme kollu) süspansiyon bulunuyor. Bu, Ferrari'nin de benzer bir yol takip edeceğini işaret ediyor.

Çizim ayrıca Haas'ın, ön kanatta F1 gösteri aracındaki ön kanat kenar plakasına kıyasla farklı bir yol takip ettiğini gösteriyor. FOM'un örneklerinde içe doğru eğrilik varken Haas çiziminde ise orta kısımdan yukarıda, dışarıya doğru bir eğilme söz konusu.

Gösteri aracının kenar plakasının arka tarafında biraz eğrilik varken, Haas'ın çiziminde bu bölüm düz. Bu durum kuşkusuz, özellikle benzer bir konuma monte edilmiş uçak kanadı tarzı kenar plakasını düşündüğümüzde, farklı aerodinamik özellikler sunacaktır.

Yeni kurallarda ön kanatta maksimum 4 planya olmasına izin verilmişti. Haas, tam olarak bu şekilde 4 parçalı bir ön kanat hazırlamış. En üst planyanın orta kısmını yukarı doğru uzatmış. Bu yaklaşım, ana planyanın o kısmı beslemesine ve taban altına giden hava akımının iyileştirilmesine yardımcı olacak.

Haas VF-22 nose detail Photo by: Haas F1 Team

Ön kanadın üst üç planyası, ana planya üzerinde bulunan küt burun tasarımıyla birleşiyor.

Ana planyanın uç orta kısmı, biraz yukarı doğru kıvrılmış durumda. Bu sayede kırmızı ok ile gösterilen bölümlerde burnun eğriliğini takip eden iki kavis bulunuyor.

Bu, eski araçlardaki kadar olmasa da ön kanadın orta kısmında daha önceden Y250 olarak bilinen girdapların oluşmasına katkı sağlayabilir.

Bu küçük kavisler burunla birleştiğinde (kırmızı oklar), hava akımının arka taraftaki kanatlar sayesinde daha sert bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.

Haas VF-22, takla barı ve hava girişi bölümü açısından geçen seneki üçgen tasarımı koruyor. Bu sene Ferrari'nin de bu tasarıma dönmesi bekleniyor.

Bu arada gösteri aracının motor kapağında yer alan minik köpek balığı yüzgeci şeklindeki kanat, VF-22'de de bulunuyor. Arka tarafta, kanadın karakteristiklerine uygun olarak hazırlanmış kuğu boyunlu çift destek kolu yer alıyor.

Haas aracında yer alan arka kanat kurallara uygun bir şekilde hazırlanmış ancak gösteri aracında gördüğümüz düşük downforce kanadının aksine VF-22 çizimlerinde Gurney kanatçığını da içeren yüksek yere basma gücü üreten arka kanat bulunuyor. Ayrıca üst kanadın orta kısmı, sürtünmeyi bir miktar azaltmaya yardımcı olması için V şeklinde kırpılmış.

Gösteri aracında olduğu gibi Haas'ın çizimlerinde de DRS aktivasyonunu sağlayacak mekanizma bulunmuyor ancak bu parçanın testlerden itibaren araçta olması gerekiyor.

2014'ten bu yana F1 araçlarında yer almayan beam wing (difüzör ile egzoz borusu altında yer alan yatay kiriş kanat), 2022 araçlarıyla birlikte spora geri dönüyor. Burada gösteri aracında olduğu gibi çift parçalı bir tasarım kullanılabilir ancak Haas aracında, en azından çiziminde tek parça kiriş kanat kullanılmış. Bu kanat, egzoz borusuna yakınlığı ile ilgili kurallara uyması için kelebek benzeri bir tasarımda arka kaza yapısına bağlanmış.

Ayrıca, difüzörün şekli açısından, takımın gösteri aracında gösterilen stilistik tasarımdan ziyade daha kutulu bir tasarım kullandığını söyleyebiliriz. Difüzör, daha önce görmeyi beklediğimiz etek benzeri fren kanalı kanatçıkları ile birlikte fren kanalı çitinin daha yükseğe monte edilmiş başka bir çifti ile çerçevelenmiş.

Gösteri arabası ve FOM tarafından sağlanan çizimler ile karşılaştırıldığında VF-22 çiziminde görülen farklılıklar, takımların kısıtlayıcı kurallara rağmen farklı çözümler üretebileceklerini işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde diğer araçlar tanıtıldıkça, benzerlikleri ve farklılıkları incelemeye devam edeceğiz.