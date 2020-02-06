Teknik analiz: 2020 Haas VF-20

Haas takımı, 2019'da olduğu gibi hiç beklenmedik bir anda yeni aracına dair ilk görüntüleri yayınlayan F1 takımı oldu. Ferrari ile çok büyük bir işbirliğine sahip olan Haas'ın 2020 F1 aracı, beklendiği üzere Ferrari'nin 2019 F1 aracına büyük benzerliklere sahip.

Haas, 2019 F1 aracında çok büyük sorunlar yaşamış ve bir türlü yaşadığı sorunları çözememişti. Takım tek turda hızlı olmayı başarsa da yarış içerisinde lastikleri kullanma konusunda sorunlar yaşıyordu. Virajlarda çok kayan 2019 Haas aracı, lastiklerin optimum seviyede kullanılmasını zorlaştırıyordu. Bu da doğal olarak yarışta pilotların yavaş kalmasına neden oluyordu. Takım bunun üzerine sezonun ilerleyen bölümlerinde pilotlarının kullandıkları paketleri ayrıştırmıştı. Kevin Magnussen güncel araçla devam ederken, Romain Grosjean İspanya GP güncellemesi öncesinde kullandığı parçalara dönüş yapmıştı. 2020 Haas aracı, takımın geçen seneki sorunlardan ders çıkarıp çıkarmadığını gösterecek.

Haas F1 Team VF-20 Fotoğraf: Haas F1 Team

Aracı önden incelemeye başladığımızda, geçen seneye göre bazı değişiklikler olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Geçen sene Ferrari'nin aksine ön tarafta yüklü, yani kanadın kenar bölgeleri daha fazla aerodinamik yere basma gücü üretecek şekilde ön kanat kullanan Haas, bu sene bu konseptten uzaklaşmış gibi görünüyor. Yayınlanan fotoğraflarda Haas aracının Ferrari ya da Alfa Romeo kadar ekstrem çözüme sahip olmadığı ancak daha çok yüklü olmayan kanat tasarımına yöneldiği görülüyor.

Kenar bölgesi yüksek olan ön kanatlar ön tarafta daha fazla yere basma gücü üretilmesini sağlarken, kenar bölümü düşük olan tasarımlarda ön tekerleğe doğru giden hava akımı kenarlara doğru yönlendirilerek bargeboard ve sidepod bölgesine daha temiz hava akımı gönderiliyor. Yüklü tasarım yere basma gücünü arttırırken sürüklenme etkisinin fazla olması nedeniyle düzlük hızını azaltıyor. Bu yüzden bu tasarımda hem virajlarda hızlı olup hem de düzlükte hızlı olmak kolay olmuyor. Bu tarz tasarım, Haas'ın geçen senenin aksine bu sene düzlüklerde daha hızlı olmasını sağlayacaktır.

Kanadın kenar plakasında da Ferrari'nin geçen sene Fransa GP'den itibaren kullandığına benzer bir tasarıma geçilmiş. Kenar plakasının arka uç kısmı, L şeklinde olacak şekilde kesilirken yere paralel olarak yer alan en dıştaki bölüm de yine Ferrari'ye benziyor.

Haas'ın yayınlamış olduğu resimlerde yer alan ön kanat aslında yeni değil. Takım, geçen sene Austin hafta sonuna 2020 çalışmaları kapsamında bu ön kanadı getirmişti.

Haas F1 Team VF-20 Fotoğraf: Haas F1 Team

Ön tarafta yeni olan parçalardan birisi de aracın burun tasarımı. Aracın ön tarafındaki stabiliteyi arttırmak isteyen Haas, burun bölgesinde ön kanat bağlantıları ile çıkıntı arasına yere paralel aerofiller ekledi. Geçen sene ön tarafın yere basma gücünü arttırma çalışmaları kapsamında Ferrari, benzer tasarımı Singapur GP güncellemesiyle aracına eklemişti.

Burundaki S-kanalın arkasında, şasinin altında klasik hava yönlendirici kanat dizisi yer almaya devam ediyor. Burun altındaki kanatçıklar, burun bölgesinden giren hava akımını aracın orta bölümüne doğru yönlendirmeye yardımcı olurken, S-kanal ise yine aynı bölgede kanala giren hava akımını şasinin üzerine yönlendirmeye yardımcı oluyor.

Sidepodun ön kısmında yer alan bölüm siyah boyalı olduğu için ayrıntılar net bir şekilde görülmüyor ancak Haas'ın sidepod bölgesinde Ferrari'den edindiği konsepti sürdürdüğü çok açık. Düşük yan kaza barı konumlandırmasına sahip olan araçta, radyatör hava girişleri oldukça dar ve sidepodun alt kısmı oldukça kesik durumda. Barge board bölgesinde şuan için bir şey söylemek çok zor. Resimlerde bu bölüm özellikle karartılmış gibi görünüyor ancak bargeboard bölümünden sidepod yanında yer alan dikey kanat bölgesine uzanan bumerang kanat olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Haas F1 Team VF-20 Fotoğraf: Haas F1 Team

Geçen sene klasik dikiz aynası kullanan Haas'ın bu seneki aracında rakipleri kadar olmasa da dikiz aynalarının üzerinde hava yönlendirici kaplamalar yer alıyor. Kokpit üzerinde yer alan hava girişinde geçen sene oval bir tasarım yer alırken, bu seneki araçta Ferrari'nin geçen seneki aracında kullandığı gibi üçgen bir hava girişi bulunuyor. Bu tasarımla birlikte doğal olarak motor kapağının o bölümünde tasarım değişmiş oldu.

Motor kapağının üstünde, takla barının hemen arkasında kesiğe sahip olan Haas, aynı tasarımı bu seneki araçta da sürdürdü. Bu bölümde ayrıca iki küçük kanatçık yer alıyor. Bu tasarım ile motor kapağının üstündeki hava akımı motor kapağında alt bölümlere doğru yönlendiriliyor.

Aracın arka tarafında genel olarak geçen seneki kola şişesi şekli korunurken tabanın arka bölümünde lastiklere giden hava akımını yönlendirmek için ekstra kanatçıklar ve kanallar eklenmiş gibi görünüyor.

Haas F1 Team VF-20 Fotoğraf: Haas F1 Team

Son senelerde sidepodların küçülmesi sonucu bazı takımlar motor kapağını geriye doğru genişleterek, arka tarafa intercooler ve radyatör yerleştirmeye başladılar ancak Haas, Ferrari tasarımını korudu ve arka tarafta motor kapağını çok ince tuttu. Bu, motor kapağı bölgesindeki hava akımının arka kanada daha pürüzsüz bir şekilde geçmesine yardımcı oluyor.

Motor kapağının bittiği yerde çift kollu T-kanat yer alıyor ancak T-kanat tasarımı, pistin aerodinamik yere basma gücü gereksinimine göre kaldırılabiliyor ya da tek kollu olabiliyor.

Geçen sene arka kanadın dış bölgesinde diğer takımların aksine kıvrımlı kanallar kullanan Haas, benzer tasarımı 2020 aracında da sürdürecek gibi görünüyor. Bu kanallar, arka tarafta arka kanat ve difüzörde üretilen genel emme gücünü düşük basınç alanıyla iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Haas F1 Team VF-20 Fotoğraf: Haas F1 Team

Ferrari motorlu araçlarda geçen sene ana egzoz borusu üzerinde üst üste iki küçük atık borusu yer alıyordu. Abu Dhabi'de Ferrari'nin atık borularını ana egzoz borusunun iki yanına konumlandırarak test etmesinin ardından, bu sene farklı bir yönde ilerleyebileceği düşünülüyordu ancak Haas'ın yayınladığı resimlere göre şu an için bir değişiklik yok gibi görünüyor. Atık borusu yine ana egzoz borusunun üstünde yer alıyor.

Ferrari'nin en son versiyon güç ünitesini ve vites kutusunu kullanacak Haas VF-20 aracı, takımın geçen senelerde sahip olduğu öne eğimli tasarım felsefesine sahip

2020 F1 sezonu Haas'ın yayınlamış olduğu resimlerle resmen başladı dersek yalan olmaz ancak Barcelona testlerinde tanıtılacak araç, bugün yayınlanan resimlerden farklı tasarımlara sahip olabilir çünkü takımların güncel aracı testlerde piste çıkardığını unutmamak lazım.

Haas'ın 2020 F1 aracı ve göstereceği performans, takımın geçen sene yaşanan sorunlardan ders çıkarıp çıkarmadığını gösterecek. Eğer istenen performans gösterilemezse, Amerikalı iş adamı Gene Haas'ın F1'e olan sevgisi çok uzun sürmeyebilir.

Haas F1 Team VF-20 Fotoğraf: Haas F1 Team

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