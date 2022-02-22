Teknik analiz: Gerçek Haas VF-22'de öne çıkanlar

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Amerika merkezli takım, ilk tanıtımda sadece renk düzenini tanıttığı gerçeğini saklamamıştı çünkü araç görüntüsü gelişim sürecinin çok erken bir dönemine aitti. Bu yüzden Barselona'da piste çıkan araç, tanıtımdaki araçtan çok farklıydı.

Ön kanat ve burun tasarımı, lansmanda gördüğümüzün gelişimi şeklindeydi. Burnun ucu ikinci planyaya bağlanırken; ana planya ile ikinci planya arasında hava akımının burnun altına gönderilmesini sağlayacak bir açıklık bulunuyor. Bunun dışında burnun yanlarında da hava akımı yönlendirmesine yardımcı olacak parçalar yer alıyor.

Haas VF-22 details Photo by: Haas F1 Team

Gerçek araçtaki ön kanat planyaları çizimlerdekinden tamamen ayrışıyor. Mevcut ön kanadın, belli bir amaca yönelik hazırlandığı belli.

Üst iki planyanın ortadaki uzun bölümleri ayarlanabilir özellikteler. Takım, bu parçalar için eklediği ayar mekanizmaları ile burun kenarlarındaki minik kısım ile ayarlanabilir bölümü birbirinden ayırmış durumda. Bu mekanizmaların, ön kanat üzerinde girdap oluşturarak hava akışını güçlendireceği net görülüyor.

Ön kanat kenar plakası, başka yerlerde gördüğümüz tasarımlardan oldukça farklı çünkü kenar plakasının uç kısmı, sarı renk ile göreceğiniz üzere dalgalı duruyor. Kenar plakasının arka kısmı daha düzken, kenar plakasının dış yüzeyindeki parça, diğer araçlarda yer alan yukarı yönlü yapısı karşısında önce aşağı doğru iniyor, ardından yukarı çıkıyor.

Haas, düzenlemelerin sınırları içinde kalmak için çok çalışmak zorunda kalmış. Takım, yeni kuralların amaçladığı basınç gradyanı ile açıkça zıt bir basınç gradyanı oluşturacak bir tasarım yarattığından, kenar plakasının tasarımı oldukça ilginç. Bu bölüm aynı zamanda, etrafındaki çeşitli yüzeyler tarafından yaratılan diğer akış yapılarına farklı bir tepki verecektir.

Taban tüneli girişindeki şasiye en yakın bölüm, Mercedes'tekine benzer şekilde kenardakilere göre daha yüksek duruyor.

Ancak iki tasarımın ayrıştığı yer, taban altı direklerinin tasarımıdır. Haas, oldukça ileride ancak aynı zamanda tabanın çevresindeki kenar kanadına benzer bir yükseklikte olmasını tercih etmiş.

Tabanın ön kenarı, arka lastiğin önünde etek benzeri bir bölümü ortaya çıkarmak için yukarı doğru kaldırılmış.

Haas VF-22 details Photo by: Haas F1 Team

VF-22'nin sidepodları da tanıtımdaki çizimden ciddi bir şekilde ayrılıyor ve daha çok Ferrari'nin tasarımına benziyor. Ancak burada yine de Haas'ın kendi DNA'sının izleri de bulunuyor.

Sidepod önünde daha geleneksel bir hava girişi yer alırken, onun arkasında yüksek belli bir şekilde geriye doğru inceliyor. Bu, takımın sidepodun orta bölgesinde Ferrari'ye benzer bir dışbükey tasarımdan faydalanmasına olanak tanıyacak gibi duruyor.

Bu özellikler, sidepoddaki hava girişinin altında orta büyüklükte bir kesik oluşmasını sağlamış. Bu kesik, hava akışının aracın arkasındaki kola şişesi bölgesine doğru gitmesini sağlıyor.

Ferrari'ye çok benzeyen sidepodun dışbükey şekilli üst yüzeyi, bir dizi soğutma solungaçlarıyla destekleniyor. Ancak Haas'ın panelleri, içerisinde bulunulan koşullara göre soğutma miktarını hızla değiştirmesine izin verecek tarzda bir panele sahip.

İlk kez Ferrari SF71-H'de görülen ve son birkaç yılda birçok farklı yoruma yol açan içi boş kanat aynası düzeneği gibi sidepodların çevresinde benzer çözümler bulunuyor.

Kokpit yanlarında, halodan gelen hava akımını yönlendirmeye yardımcı olacak Viking boynuzu tarzı kanatçıklar yer alıyor.

Bir diğer Viking boynuzu tarzı kanat çifti ise motor hava girişinin iki yanında yer alıyor. Benzer tasarım Ferrari'de de bulunuyor.

Motor kapağının en arkasında, ızgara şeklinde soğutma çıkışı gibi bazı ilginç çözümler var.

Bu, gerçekten farklı bir yaklaşım bulmak için kurallar etrafında çalışan bir başka takım örneğidir. Ancak tüm bunların gerçekten performans ekleyen bir şey olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

Diğer takımlar atık borusunu egzoz borusuna daha erkenden bağlarken, Haas VF-22'nin atık borusu Ferrari F1-75'te olduğu gibi bir süre ayrı geliyor ve kuralların izin verdiği sınırda ana egzoz borusuna bağlanıyor.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

Takımların çoğu lansmanlarda birçok detayı sakladığı için, bu resimde gördüğümüz araç muhtemelen testlerden önce görebileceğimiz en detaylı araçtı.

Takımlar ilk yarıştan önce mümkün olduğunca fazla veri toplamaya çalışacağı ve araçlarını geliştirmeye çalışacağı için, önümüzdeki testlerde bizleri büyüleyici günler bekliyor diyebiliriz.