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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Teknik analiz: Ferrari'nin ön kanat ve taban güncellemeleri

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Teknik analiz: Ferrari'nin ön kanat ve taban güncellemeleri
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik
10 Tem 2020 20:16

Ferrari, SF1000'de yaşadığı güç eksikliğini giderebilmek için normalde Macaristan GP'ye planladığı güncellemelerin bir bölümünü Red Bull Ring'de yapılacak ikinci yarışa yetiştirdi.

Güncellemeler arasında ön kanadın dış tarafındaki hava akımı davranışını değiştiren bir güncelleme ve aynı zamanda birinci antrenmanda Charles Leclerc'in aracına takılan taban yer alıyor. Tabanda yapılan bu güncelleme ile aracın arka tarafındaki aerodinamik istikrarsızlığın kaldırılması hedefleniyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, floor

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, floor

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 floor

Ferrari SF1000 floor

Photo by: Giorgio Piola

Eski tabanda arka tekerleklerin önünde 4 tane yarık bulunuyordu ancak yeni tabanda 45 derecelik 9 tamamen kapalı yarık bulunuyor. Mercedes'te benzerini gördüğümüz bu tasarım, tabanın daha ön bölgesinde yer alan uzunlamasına kanalları kısaltıyor ve tabanın bu bölgesindeki hava akımı yapısı tamamen değiştiriliyor. Bu bölgedeki kanallar ve kanatçıklar, ön tekerlek bölgesinden gelen türbülanslı hava akımının arka tekerleklere gelmeden yumuşatılmasını ve yönlendirilmesini sağlıyor.

Bunun dışında tam arka tekerleğin önüne denk gelen ve kenardaki 45 derecelik kanal üstünden iç tarafa doğru uzayan yatay kanadın da açısı değiştirilmiş durumda. Bu kanat, dışarıdaki açılı kanallara bağlandığında arka tekerlek önünde lastik püskürtmesi konusunda daha iyi çalışıyor. Bu sayede artık difüzör bölgesindeki performansın daha iyi olması hedefleniyor.

Ferrari SF1000 ön kanadı, Steienmark GP

Ferrari SF1000 ön kanadı, Steienmark GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Yeni ön kanadın en dışında yer alan yatay plakanın şeklinde değişiklik var. Eskiden kanadın dış bölgesinde yer alan bu yatay parçanın ucu daha düzken, yeni ön kanadın bu bölgesinde düz yerine daha oval bir tasarım kullanılmış. Bu tasarım, bu bölgede oluşturulan girdabın şeklini, hızını ve boyutunu, sonuç olarak ön kanat üzerindeki hava akımının kalan bölümüyle olan etkileşimini değiştirecek ve lastiklerin etrafından daha iyi bir şekilde yönlendirilmesini sağlayacak.

Ön kanadın en üstünde yer alan flap kanadının hem şekli ortadan dışarıya doğru değiştirilmiş, hem de kanat kenar plakasına daha alçaktan bağlanmış durumda. Bunun dışında en dışta yer alan yatay plakanın arkasında yer alan üçgen şeklindeki kanatçık da diğer değişikliklere paralel olarak daha da büyütülmüş.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Giorgi Piola

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