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Teknik analiz: Ferrari'nin sidepod bölgesindeki S-kanalı

Ferrari'nin 2023 F1 aracı SF-23 her ne kadar bir önceki aracının devamı niteliği olsa da, Ferrari mühendisleri yeni araçta bazı yenilikçi fikir - S-kanal- denemekten geride kalmadılar.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Teknik analiz: Ferrari'nin sidepod bölgesindeki S-kanalı
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S-kanal kelimesini geçtiğimiz senelerde özellikle aracın burun kısmındaki çözümlerden sıkça duymuştunuz. Bu çözümde aracın iki farklı yerine boşluk açılıyor. Genellikle öndeki daha aşağıda yer alan delikten giren hava, aracın içerisindeki kanal boyunca ilerliyor ve geride yer alan bir kanaldan dışarı atılıyor.

Ferrari'nin SF-23'ü tanıtmasından kısa süre sonra aracın sidepod bölgesinde bir S-kanal olduğu fark edildi. Aslında sidepod üstünde yer alan çıkış bunun bir işaretiydi ancak tam olarak ne olduğu bilinmiyordu. Lansman fotoğraflarında alt kısım karanlık olduğu için hava girişi görülmüyordu ancak aracın piste çıkmasıyla dikkatli incelemelerin ardından sidepodun ön kısmına denk gelen bir yerde S-kanal girişi olduğu görüldü. Bu, aracın içerisinde yer alan bir çözüm olduğu ve içeride yer alan bileşenlerin ona göre ayarlanmasını gerektirdiği için kısa sürede kopyalanması mümkün olmayabilir.

Ferrari SF-23, dettaglio condotto S-duct

Ferrari SF-23, dettaglio condotto S-duct

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin rüzgar tünelindeki verileri olumlu sonuç vermiş olacak ki takım bu çözümü aracına ekledi. Şimdi pistte elde edilen verilen simülasyon verilerini doğrulayıp doğrulamayacağını görmemiz gerekiyor. SF-23'teki S-kanalın iki şeye faydası olmalı:

  1. Sidepod önündeki hava girişi ile kanalın iyi dolması sağlanarak tabana doğru taşınan hava akışının kalitesi artırılır.
  2. Sidepod üzerindeki kanaldan çıkan hava, soğutma ızgaralarından çıkan havanın yönlendirilmesine yardımcı olarak güç ünitesinin sıcaklığının kontrol altında tutulmasına ve sidepod üstünde sürtünme oluşturmadan yere basma gücünde daha fazla artışla aerodinamik verimliliğin iyileştirilmesi sağlanır.
Ferrari SF-23: ecco il periscopio dove sfoga l'aria pescata sotto alla pancia

Ferrari SF-23: ecco il periscopio dove sfoga l'aria pescata sotto alla pancia

Photo by: Ferrari

Scuderia, belki de kısa sürede onu kopyalamanın imkansız olacağının farkında olduğu için bu çözümü saklamak istemedi: Eğer işe yararsa, 2023 şampiyonasında Red Bull ve Mercedes'e karşı zafer konusunda yardımcı olabilir.

Ferrari F1-75'in gelişmiş bir evrimi olan SF-23, rakiplerin büyük ilgisini çekecek devrim niteliğinde bir fikir sunuyor. 

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