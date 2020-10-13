Teknik analiz: Ferrari'nin Eifel GP güncellemeleri

Ferrari, son yarışlarda düzenli olarak araca eklediği güncellemelerle dramatik performans kazanmadan ziyade SF1000'deki hataları giderdiğinden emin olmak istedi.

Leclerc, Nürburgring'de sıralamalarda Red Bull'lardan birisini ve diğer orta sıra pilotlarını mağlup etmesinin ardından performanslarının ilerlediği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Leclerc, "Soğuk havada bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyordum. Aracın kontrolü oldukça iyiydi."

"Bu hafta sonu getirdiğimiz en küçük güncelleme dahi doğru yönde çalıştı. Devasa bir adım değildi. Ancak aradığımız şey de bu değildi. Doğru yönde küçük bir adımdı. Bu pozitif bir şey." dedi.

Ferrari'nin güncellemelerine yakından bakalım...

İlk aşama

Ferrari SF1000 burun detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, Rusya GP'ye getirdiği güncellemelerle aracın ön tarafındaki hava akışı yapısındaki sorunları çözecek ilk adımları attı. Bu kapsamda yeni bir burun ve burun altı kanatlar kullanıldı. Bu sayede kritik bölgelere aşağı yönlü hava akımı yönlendirildi.

Bu kapsamda burnun içinde yer alan ve pelerin hava yönlendirici kanat gibi çalışan yatay parçanın pozisyonu değiştirildi. Sol tarafta yer alan bu parça, burun ucuna göre biraz daha aşağıya alındı. Bu sayede ön kanadın nötr bölgesi ile olan etkileşim de değiştirilmiş oldu.

Ferrari SF1000 ön kanat detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari burun altında yer alan hava yönlendirici kanat bölgesinde de değişiklik yaptı. Yere doğru sarkan bu kanat grubunun alt kısmına, kırmızı ok ile gördüğünüz minik kanatçıklar eklendi. Benzer tasarım geçen seneden beri Haas'ta kullanılıyor. Bu tasarım, o bölgedeki hava akımını topluyor ve eski tarzda arkaya doğru daha nazik bir şekilde iletiliyor.

Ferrari SF1000 arka kanat kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, arka kanadına bazı yeni oyuncaklardan eklemeyi ihmal etmedi. Ferrari'nin yeni arka kanadı Mercedes tasarımına oldukça benziyor. Kanadın kenar plakasının arka kısmı basamak şeklinde aşağıya doğru iniyor, inceltilen kenar plakası sayesinde dış yüzeyde kıvrımlı yüzey kanatları kullanılıyor ve kenar plakasının alt kısmında çok parçalı sarkıtlar yerine Mercedes tarzı alttan bağlı 3 geniş parça kullanılıyor.

İkinci aşama

Ferrari, Nurburgring'de bu sefer aracın orta bölümüne odaklandı ve yeni bargeboard ve sidepod parçaları araca eklenirken, tabanda düzenleme yapıldı.

Ferrari SF1000 bargeboard detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Bargeboard'un ön kısmında 1 numara ile gösterilen parçanın ön tarafı daha çok öne getirildi ve arkasındaki iki yüzey ona göre değiştirildi.

Bargeboard'un en üst kısmında yer alan bumerang kanatta değişiklik yapılmış (2) ve dış tarafta dikey bağlandığı kanat (4) güçlendirilmiş. Daha önceden üst bumerang kanada bağlanan alttaki bumerang kanat ise dışarıda ayrı bir dikey parçaya (3) bağlanmış.

Bu iki dikey kanadın bargeboard'a bağlandığı yer artık daha düşük bir noktada ve bunun dışında öndeki dikey parçanın ortasında küçük bir delik (3) bulunuyor.

Bu değişikliklerin sonucunda, köpek bacağı şeklindeki sidepod yanında yer alan dikey kanatların boyutunda ve şeklinde de değişiklik yapılmış.

Bu arada 5 numara ile gösterilen tabanın uç kısmında da ön taraftaki değişikliklere paralel olarak değişiklik yapılmış.

Ferrari SF1000 taban ucu Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu değişiklikler sadece doğrudan performansa etki etmeyecek, aynı zamanda önceki değişikliklerle paralel bir şekilde çalışarak aerodinamik performansı daha da ileriye taşıyacak.