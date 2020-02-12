Teknik analiz: Ferrari SF1000

Ferrari SF1000 1 / 16 Fotoğraf: Ferrari Geçen seneki gibi mat kırmızı boyaya sahip olan SF1000'e ilk baktığımızda aradaki farkları söylemek oldukça zor. Dikkatli gözler bu açıdan bakıldığında aracın sideodlarında ve burunda olan değişiklikleri görebiliyor.

Ferrari SF1000 2 / 16 Fotoğraf: Ferrari Aracın önden görüntüsünde ise işler biraz değişiyor. Bu açıdan aracın geçen sene sahip olduğu tasarım konseptini sürdürdüğü ancak burunda ve sidepodlarda değişiklik olduğunu görüyoruz.

Ferrari SF1000 burun detayı 3 / 16 Fotoğraf: Ferrari Kış döneminde çıkan iddialarda Ferrari'nin Mercedes tarzı bir buruna geçebileceği iddia ediliyordu ancak iddialar boşa çıktı. Takım, geçen sene Singapur GP'de yeni bir burun ve ön kanat bağlantısı tasarımına geçiş yapmıştı. Bu tasarımda burundaki parmak çıkıntının altında, ön kanat bağlantılarını birbirine bağlayan ve burnun iki yanında kanal oluşmasını sağlayan bir parça vardı. Yeni araçta bu tasarım korundu ancak çıkıntı kısmı daha fazla olacak şekilde burundaki boşluk geriye doğru çekilmiş oldu.

Ferrari SF1000 burun ve ön kanat 4 / 16 Fotoğraf: Ferrari Bu resimde SF1000'in daha çıkıntılı burnunu ve burun altında yer alan, pelerin tarzı ön kanat bağlantısını görebilirsiniz. Geçen sene ön kanat burna kanallı bir yapı ile bağlanırken Singapur GP'de pelerin tarzı bağlantıya ve burun altı hava yönlendirici kanada geçilmişti. Burundaki değişikliğin arkasında, pelerin kısmında geçen seneye kıyasla farklı bir tasarım yer alırken onu şasi altında takip eden sarkıt kanatçıklarda da değişiklik olduğu, bu bölümün neredeyse burun altındaki tasarımla birleştiği görülüyor. Geçen sene bu bölümün burun kısmına denk gelen tarafında 3 parça yer alırken bu sene 4 parça bulunuyor.

Ferrari SF90, ön kanat kıyaslaması 5 / 16 Fotoğraf: Giorgi Piola Bu resimde Ferrari'nin geçen sene Singapur'da geçtiği tasarım felsefesini ve daha önceki tasarım felsefesini görebilirsiniz.

Ferrari SF1000 ön kanat detay 6 / 16 Fotoğraf: Ferrari Ferrari'nin ön kanadı şu an için geçen senekinden farklı durmuyor. Pistin aerodinamik gereksinimine göre ön kanatta değişiklik olduğu için şu anda bu kanat hakkında diyecek pek bir şey yok ancak söylenecek bir şey varsa o da geçen seneki tasarım felsefesinin devam ettirildiği. Geçen sene Ferrari'nin de içerisinde bulunduğu bazı takımlar yüklü olmayan yani çok fazla aerodinamik yere basma gücü üretemeyen ancak ön kanattaki havayı lastiğin dışına yönlendirerek sürüklenme seviyesini düşük tutan flap tasarımını kullanmışlardı. Bu tasarımda, ön kanadı oluşturan 5 parça flapin dış kısmı, ön kanat kenar duvarına alt bir noktadan bağlanıyor ve hava akımını ön lastikleri pek etkilemeden kenarlara doğru yönlendiriliyor. Lansmandaki ön kanat, Ferrari'nin aynı tasarımla devam edeceğini gösteriyor.

Ferrari SF1000 ön kanat detay 7 / 16 Fotoğraf: Ferrari Ön kanadın dış basamağında yer alan Ters L şeklindeki kesik, bu tasarım felsefesinin çalışmasına yardımcı oluyor. Ferrari geçen sene de çok benzer bir ön kanat kenarına sahipti. Geçen seneki araçta burundaki kameraların ön tarafına denk gelen S-kanal girişi yeni araçta görünmüyor ancak o kanal burun altındaki hava yönlendirici kanadın altında ya da hemen önünde yer alıyor olabilir.

Ferrari SF90 ön kanat 8 / 16 Fotoğraf: Erik Junius Geçen sene Abu Dhabi'de çekilen bu fotoğraftaki ön kanat kenarı ile yeni araçtaki ön kanat kenarı tamamen aynı görünüyor. Testlerde bu alanda bir güncelleme gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Ferrari SF1000 sidepod ve bargeboard detay 9 / 16 Fotoğraf: Ferrari Ferrari aracında en büyük değişikliğin orta bölümde olduğunu söylemiştik. Bu resimde bargeboardun ön bölümünde 3 adet oldukça uzun parça eklendiğini, geçen senenin son bölümünde araca eklenen çift bumerang kanadın farklı tasarımlara sahip olduğu görülüyor. Bumerang kanatlar, sidepodun yanında yer alan dikey kanatçık sisteminin hemen önünde, arkasındaki kanatçıkların formuna benzer iki adet tabanın uç kısmından yükselen benzer tasarımdaki kanatçıklara bağlanmış durumda.

Ferrari SF90, barge board 10 / 16 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari'nin geçen seneki bargeboard ve sidepod düzeni bu şekildeydi.

Ferrari SF1000 sidepod ve aynda detay 11 / 16 Fotoğraf: Ferrari Sidepod bölgesindeki değişiklikler bununla sınırlı değil. Ferrari, kendisinin öncülüğünü yaptığı düşük yan kaza barı felsefesini sürdürüyor. Bu resimde de gördüğünüz üzere düşük kaza barı, sidepod hava girişinin altında yer alıyor ve hava girişine ön taraftan giden havanın olumsuzluklardan etkilenmemesi ve önüne bir engel çıkmaması için süspansiyonlar oldukça düşük bir noktada konumlandırılıyor. Sidepoddaki değişiklik, kokpitten başlayıp sidepodun üstünden paralel bir şekilde uzanıp kenardaki dikey parçaya bağlanan kanatta yer alıyor. Geçen sene sidepodun üstündeki bu kanat ile yanındaki dikey kanat 90 derecelik açıyla bağlıydı. Ferrari bu sene, geçen senelerde Red Bull'un yaptığı gibi yatay kanatla dikey kanat arasındaki bağlantıyı koparmış durumda. Yatay şekildeki kanadın uç kısımları yukarıya doğru kıvrılmış, kanadın sabit durması için alttaki kaza kolundan bir parça yükseltilerek sabitlenmiş. Yine aynı resimde dikiz aynasının dışında da aerodinamik fayda sağlanması için bir kaplama yer aldığı ve aynanın sidepoda iki noktadan bağlandığı görülüyor.

Ferrari SF1000 hava girişi detay 12 / 16 Fotoğraf: Ferrari Ferrari, geçen seneki gibi motor kapağında üçgen hava girişini sürdürdü ancak hava girişinin yanında, geçmişte McLaren'da gördüğümüze benzer ancak daha küçük boynuz ya da viking kanadı olarak adlandırılan kanatlar eklemiş durumda. Motor kapağının sırtındaki kesik de yeni araçta yer almaya devam ediyor.

Ferrari SF1000 arka detayı 13 / 16 Fotoğraf: Ferrari Ferrari takım patronu Mattia Binotto ile Alman pilotu Sebastian Vettel, aracın arka tarafının paketlemesinde önemli ilerleme kaydettiklerini söylemişti. Sidepodlardan itibaren aracın kola şişesi şeklindeki arka bölümü aracın arka kanadını ve difüzörünü beslediği için bu bölümün hava akımını olumsuz etkilemeyecek şekilde iyi tasarlanması, dolayısıyla motor kapağı altındaki güç ünitesi bileşenleri, soğutma sistemi ve vites kutusu gibi bölümlerin iyi paketlenmesi büyük önem taşıyor.

Ferrari SF1000 arka detayı 14 / 16 Fotoğraf: Ferrari Arka kanat geçen senekinin aynısı gibi görünürken motor kapağının sonunda yer alan çift katlı T kanatta bir değişiklik bulunuyor. Geçen seneki T kanat kenarları oval olan bir dikdörtgen şeklindeydi ancak 2020 aracında yer alan T kanadın dış kısımları aşağıya doğru uzuyor. Ferrari, geçen sene Abu Dhabi'de ana egzoz borusunun üstünde iki yana doğru açılan çift atık borusu (waste gate) denemişti ancak Haas gibi Ferrari'de de geçen sene olduğu gibi egzoz borusunun üstünde tek atık borusu yer alıyor.

Ferrari SF1000 15 / 16 Fotoğraf: Ferrari Ferrari SF1000, geçmiş senelerdeki Ferrari araçları gibi öne eğimli bir felsefeye sahip. Fotoğraflarda aracın öne geçen senekinden daha fazla eğimli olduğu düşünülüyor olsa da bunu söylemek için erken çünkü bu konuda fotoğraflar aldatıcı olabiliyor.