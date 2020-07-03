Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
00 Saat
:
41 Dakika
:
14 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Avusturya GP / Analiz

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

paylaşım
yorumlar
Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
3 Tem 2020 07:26

Mercedes, sezonun ilk yarışı Avusturya'ya sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi vermesine yardımcı olacak bazı güncellemelerle geldi.

İlk bakışta getirilen güncellemeler küçük görünse de, tüm güncellemeleri düşündüğünde toplamda performansa etkisi daha fazla olacak. Barcelona'daki testlerde elde edilen verilen ardından bu güncellemeler hazırlandı.

Mercedes AMG F1 W11 rear wing detail

Mercedes AMG F1 W11 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes AMG F1 W11 rear wing

Mercedes AMG F1 W11 rear wing

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, yarınki antrenman seansları öncesinde arka kanada, DRS aktivasyon mekanizmasına bağlanan tek parçalı destek kolunu ekledi. Geçen sene Mercedes çift parça destek kolunu kullanmıştı ancak sezon öncesi testlerde tek kola geçiş yaptı.

Tek parça destek kolunda daha fazla ağırlık gerekiyor ancak bu tasarım takıma kanadın orta bölümünde yere basma gücünü arttırmak ve sürüklenme etkisini azaltmak için daha fazla aerodinamik serbestlik sağlıyor. Mercedes, çok fazla kanat açısı kullanmadan benzer yere basma gücü seviyelerine ulaşmak için bu tasarıma geçmiş olabilir.

Mercedes'in arka kanat kenar plakalarında da değişiklik var. Kanadın dışında yer alan kesikler daha öne alınmışlar. Bu sayede bu bölümde hava akımı arasında daha iyi aerodinamik bağlantı kurulması hedefleniyor. En alttaki kesikler de kaldırılmış gibi görünüyor.

Mercedes W11 comparison

Mercedes W11 comparison

Photo by: Motorsport Images

Kokpitten yükselen dikiz aynaları kollarında da değişiklik var. Üstteki fotoğrafta solda yeni, sağda ise eski tasarım var. Eski tasarımda daha kıvrımlı bir kol yer alırken, yeni tasarımda daha keskin ve köşeli hatlara sahip ayna kolları yer alıyor. 

Arka kanadın üst profili üzerinde Gurney kanatçıkları yer alıyor. Yarın araçta güncellenmiş difüzör olması bekleniyor.

 

Alakalı video

Sonraki haber
Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

Önceki haber

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

Sonraki haber

Ocon: "F1'e dönüş sürecinde sanki her şey aleyhime oldu"

Ocon: "F1'e dönüş sürecinde sanki her şey aleyhime oldu"

trending Bugün

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var
Formula 1 / Formula 1
52dk

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir
Formula 1 / Formula 1
1s

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

Kvyat: "Imola testi, F1'in yarış pistlerinde yanlış yön izlediğini gösterdi"
Formula 1 / Formula 1
2s

Kvyat: "Imola testi, F1'in yarış pistlerinde yanlış yön izlediğini gösterdi"

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

3-5 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

Raikkonen, go-kart yarışlarında oğluna karşı zorlanmış
Formula 1 / Formula 1
2s

Raikkonen, go-kart yarışlarında oğluna karşı zorlanmış

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Son Haberler

Renault: "Tek bir pozitif test, tüm takımın yarışı kaçırmasına neden olabilir"
Formula 1 / Formula 1
8dk

Renault: "Tek bir pozitif test, tüm takımın yarışı kaçırmasına neden olabilir"

Ocon: "F1'e dönüş sürecinde sanki her şey aleyhime oldu"
Formula 1 / Formula 1
33dk

Ocon: "F1'e dönüş sürecinde sanki her şey aleyhime oldu"

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var
Formula 1 / Formula 1
52dk

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir
Formula 1 / Formula 1
1s

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Matthew Somerfield

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

52dk
2
Formula 1

Verstappen: "Favori Mercedes"

1s
3
Formula 1

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

4
Formula 1

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

1s
5
GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

Son Videolar

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Son Haberler

Renault: "Tek bir pozitif test, tüm takımın yarışı kaçırmasına neden olabilir"
F1

Renault: "Tek bir pozitif test, tüm takımın yarışı kaçırmasına neden olabilir"

Ocon: "F1'e dönüş sürecinde sanki her şey aleyhime oldu"
F1

Ocon: "F1'e dönüş sürecinde sanki her şey aleyhime oldu"

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var
F1

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir
F1

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"
F1

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.