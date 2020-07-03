Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

İlk bakışta getirilen güncellemeler küçük görünse de, tüm güncellemeleri düşündüğünde toplamda performansa etkisi daha fazla olacak. Barcelona'daki testlerde elde edilen verilen ardından bu güncellemeler hazırlandı.

Mercedes AMG F1 W11 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W11 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, yarınki antrenman seansları öncesinde arka kanada, DRS aktivasyon mekanizmasına bağlanan tek parçalı destek kolunu ekledi. Geçen sene Mercedes çift parça destek kolunu kullanmıştı ancak sezon öncesi testlerde tek kola geçiş yaptı.

Tek parça destek kolunda daha fazla ağırlık gerekiyor ancak bu tasarım takıma kanadın orta bölümünde yere basma gücünü arttırmak ve sürüklenme etkisini azaltmak için daha fazla aerodinamik serbestlik sağlıyor. Mercedes, çok fazla kanat açısı kullanmadan benzer yere basma gücü seviyelerine ulaşmak için bu tasarıma geçmiş olabilir.

Mercedes'in arka kanat kenar plakalarında da değişiklik var. Kanadın dışında yer alan kesikler daha öne alınmışlar. Bu sayede bu bölümde hava akımı arasında daha iyi aerodinamik bağlantı kurulması hedefleniyor. En alttaki kesikler de kaldırılmış gibi görünüyor.

Mercedes W11 comparison Photo by: Motorsport Images

Kokpitten yükselen dikiz aynaları kollarında da değişiklik var. Üstteki fotoğrafta solda yeni, sağda ise eski tasarım var. Eski tasarımda daha kıvrımlı bir kol yer alırken, yeni tasarımda daha keskin ve köşeli hatlara sahip ayna kolları yer alıyor.

Arka kanadın üst profili üzerinde Gurney kanatçıkları yer alıyor. Yarın araçta güncellenmiş difüzör olması bekleniyor.

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