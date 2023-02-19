Teknik analiz: Alpine, 2022'nin en çok gelişen aracını 2023 için nasıl geliştirdi?

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Buna rağmen Fransız ekibi, geçen sene elinden geldiği kadar çok gelişme getirmekten geri durmasa da bu sezonun A523'ünde de oldukça büyük değişiklikler yapmak için yer buldu.

2023 Alpine aracı, revize edilmiş bir burun ve ön kanat paketine sahiptir ve takım, rakiplerinin terk ettiği bir fikri değerlendirmeye karar verdi.

Yükseltilmiş burun ucu tasarımı geçen sezon hem Aston Martin hem de AlphaTauri tarafından kullanıldı. Aston Martin, sezonun sonuna kadar kendi versiyonunda ısrar ederken, AlphaTauri Japonya GP'de pes etmişti.

Bu, yükseltilmiş burun çözümünün uygulanamaz olduğu anlamına gelmiyor, çünkü Alpine eski tasarımına kıyasla bu çözümde potansiyeli açıkça gördü. Yeni araçta yapılan değişiklikler ön kanadın orta bölümde biraz daha yükseğe ayarlanmasını gerektiriyor.

Alpine A523 nose comparison Photo by: Alpine

Her zaman olduğu gibi, önemli olan sadece parçanın mevcut halinden ne kadar performans bulunabileceği değil, aynı zamanda takımın onu geliştirmesiyle ne kadar daha fazla performans bulabileceğidir.

Teknik direktör Matt Harman, "Bu gerçekten çok önemli. Açıkçası, burun ne kadar kısaysa, onu homologasyon sürecinden geçirmek o kadar zor oluyor."

"Ancak ön kanadın kirişli kanadını buruna bağlama şeklimizin bize maksimum gelişim fırsatı vermesini sağlamamız da önemli."

"Hangi öğeye bağlanmayı seçtiğinize bağlı olarak, ön kanattaki gelişiminizi sınırlayabilirsiniz. Bu nedenle, orada oldukça agresif davrandık ve kendimize oldukça fazla modülerlik sağladık. Muhtemelen yıl ilerledikçe ön kanattaki güncellemelerde oldukça fazla farklılık göreceksiniz." dedi.

Alpine'in 2023 aracının burnu, bir önceki araçta olduğu gibi ön kanadın ikinci planyasına değil, ana planyaya bağlanıyor.

Bu aynı zamanda bağlantı noktasının düzleştirilmesiyle burun şekline bazı estetik değişikliklere de yol açtı.

Alpine A523 Photo by: Alpine

Alpine, 2022 sezonuna sidepodun arkasında rampa şeklinde inen tasarımla başlamıştı ancak zaman ilerledikçe tasarımını diğer takımlardan ayrıştırdı.

Bu değişiklikte takım ilk olarak, hava akışının yukarıdan aracın arkasındaki kola şişesi bölgesine akması için geçişini teşvik eden sidepod'ların arka köşesinin kamburlaşmasına odaklandı.

Takım bu konsepti geliştirmeye devam etti ve hava akışının rampalı kısımdan aracın arkasına doğru akması için daha fazla oluk oluşturmak amacıyla sidepodun orta kısmını kazdı.

Takımların çoğu bu bölümdeki avantajdan faydalanmak istediği için, bu sezonki çoğu araçta benzer tasarımı gördük.

Alpine A522 sidepods detail Photo by: Giorgio Piola

Bunun öncesinde Alpine, boyutu biraz küçültmüş olsa da, kare formundaki sidepod hava girişini sürdürdü.

Aynı zamanda, geçen sezon AlphaTauri ve Mercedes gibi araçlarda görülen tasarımı alarak ayna kanatçığı yüzeyini üç bölüme ayırdı.

Alpine, son birkaç yılda bazı rakiplerinden çok daha merkez odaklı bir soğutma çözümüne geçti. Bu, motor kapağı bölümünde daha geniş tasarımla sonuçlandı.

2023'te işleri dengelemek için bu konuda bazı ilerlemeler kaydedildi ve bunların tümü ağırlıktan tasarruf, iyileştirilmiş soğutma verimliliği ve daha radikal aerodinamik gövdeye yol açacak.

Harman, "Normalde merkez hattının aşağısında olabilecek soğutma sisteminin bir kısmını aldık ve azalttık. Bunu yaptık çünkü aracın arkasına doğru giden bu kütle akışının bir kısmını kontrol etmek istiyoruz."

"Normalde o kadar yüzey alanını alır ve onu sidepoda koyardık. Ama aslında takım bu sistemin verimliliğini artırmak için gerçekten agresif bir şekilde çalıştı, bu yüzden aslında onu oradan (aracın merkez çizgisinden) kaldırdık ve oraya (sidepod) koymadık."

"Bu sistemi küçülttük ve aynı zamanda motorun plenum sıcaklığını da düşürmeyi başardık. Bu da sadece aerodinamik bir fayda sağlamadı, aynı zamanda daha fazla krank gücü sağladı." dedi.

A522, uygun olduğu zamandan beri - yani hem geçen sene, hem de bu sene - diğerlerinde gördüğümüz yükseltilmiş motor kapağı rafına zaten sahipti.

Alpine, çözümünden daha fazla aerodinamik performans ararken karoser yapısını optimize ederek daha küçük soğutma iç aksamlarından yararlandı.

Buna karşılık A523, yeni bir arka süspansiyon düzenine uyum sağlaması ve aynı zamanda havanın kola şişesi bölgesine akarken daha fazla alan sağlaması için yükseltilmiş arka soğutma çıkışına sahiptir.

Bu soğutma çıkışının arkasına doğru daha belirgin bir aşağı yönlü yaklaşımla sonuçlanırken, takım aynı zamanda motor kapağındaki köpekbalığı yüzgecini kaldırdı ve sırtındaki panjurlu soğutma çıkışını açıkta bıraktı.

Alpine A523 rear suspension Photo by: Alpine

Alpine, aracın arkasında, çekme kollu süspansiyondan itme süspansiyona geçiş yaptı ve bunun 2022 düzenlemesine kıyasla ağırlıkta bir azalmaya yol açtığı açıkladı.

Bu tasarım ayrıca ayarlar açısından çok daha fazla esneklik ve aracın arka kısmında iyileştirilmiş aerodinamik akış sağlıyor.

Bu arada, ilk olarak Red Bull'da görülen ve Azerbaycan Grand Prix'sinde Alpine tarafından da kullanılmaya başlanan yığılmış çift düzlemli kiriş kanadı A523'te de duruyor.

Bu, belirli bir yarış haftasonunda kullanılan arka kanat özelliklerine bağlı olarak optimize edilecek ve muhtemelen geçen sezon olduğu gibi gerçekten yüksek yere basma gücü gerektiren yerlerde daha geleneksel bir tasarım tercih edilecek.

Alpine A523 Photo by: Alpine