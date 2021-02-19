Teknik analiz: AlphaTauri AT02

Red Bull'un ikinci takımı olan Toro Rosso, geçen sene Red Bull'un kıyafet markası olan AlphaTauri'ye geçiş yapmış ve AT01 isimli araçla piste çıkmıştı.

Takım AlphaTauri olarak devam ediyor ve bu seneki aracın adı doğal olarak geçen senenin devamı şeklinde AT02 oldu.

Geçen sene büyük ölçüde beyaz üzerine lacivert renk tasarımı varken, bu seneki araçta lacivert ağırlıklı bir renk tasarımı bulunuyor.

Geçen seneyi orta grubun arkasında 7. sırada tamamlayan takım, buna karşı arkasındaki ekipten oldukça ilerideydi. AlphaTauri, yeni aracı AT02 ile arkasındakilerle farkı koruyup orta grupta ilerlemeyi hedefliyor.

Peki AlphaTauri AT02'de teknik açıdan ne tür değişiklikler var?

AlphaTauri AT01 vs AT02 Fotoğraf: AlphaTauri

Her zaman olduğu gibi AlphaTauri aracını önden incelemeye başlıyoruz.

Aracın ön tarafında takımın geçen sene sahip olduğu geniş ve çıkıntılı burun tasarımı ve kenarlar flapleri aşağıya doğru alçalan ön kanat tasarımı bulunuyor. Bu açıdan ön tarafta göze çarpan bir yenilik olmadığını söyleyebiliriz.

Ancak yenilikten ziyade bir farklılığa dikkat çekmek istiyorum. Normalde tüm takımlar aracın bel altını aracın kendi rengine boyamazlar ve siyah renkte bırakırlar. Bunun sonucunda aracın etek kısmında yer alan önemli kanatları, bargeboard kısmındaki detayları anlamak pek kolay olmaz. AlphaTauri 2021 aracında ilginç bir şekilde bu bölümleri tamamen beyaza boyayınca eskiden pek dikkat çekici olmayan detaylar ortaya çıkmış.

Bu açıdan burundaki ön kanat bağlantısında yer alan kanal, burun altından şasiye doğru giden pelerin kanat ve burun altında yer alan S-kanal girişi çok daha net bir şekilde görülüyor. Geçen sene olduğu gibi şasi ile burun bağlantı noktası arasında S-kanal çıkışı yer alırken, burun şasiye göre çok daha aşağıda konumlandırılmış durumda.

AlphaTauri AT01 vs AT02

Ön kanat kısmında pek fazla değişiklik olmaması şaşırtıcı değil. Daha önce de söylediğimiz gibi takımlar bu tür güncellemeleri genelde testlere ve ilk yarışa getiriyorlar. Takım bu seneki jeton haklarını aracın ön tarafında kullanacağını açıklamıştı. Bu açıdan gerçek aracın burun kısmının tamamen değişmesi yani yarışlara tamamen yeni bir burun ve süspansiyon tasarımıyla katılması büyük bir ihtimal. Aracın dingil mesafesinin uzadığı yönünde iddialar olsa da takımın araçla ilgili yayınlamış olduğu veriler bunu doğrulamıyor. Red Bull'un geçen sene oldukça karmaşık ve ince bir burun tasarımı kullandığını herkes hatırlıyordur. AlphaTauri'nin yeni burun tasarımı ona benzer bir tasarım olabilir.

Aracın orta bölümünde doğru yaklaştığımızda bargeboard kısmındaki genel dikey parmak çıkıntılı çok parçalı tasarım felsefesinin birkaç değişiklik olsa da devam ettiğini görüyoruz. Bu tasarım felsefesinde en uçtan geriye, sidepod kenar kısmında yer alan kanatlara doğru uzanan bumerang kanat yer alıyordu ve benzer tasarım yeni araçta da korunmuş durumda.

AlphaTauri AT02 Fotoğraf: AlphaTauri

Ancak bumerang kanadın sidepodda bağlandığı kanat tasarımında ve bumerang kanadın kendisinde değişiklik bulunuyor. Daha önceden sidepod yanında üst üste iki parça ve onların önünde bumerang kanadın bağlandığı bir parça yer alıyordu. Yeni araçta ise bu bölümde ilk olarak dikey uzun bir parça, arada 5 parça panjur şeklinde kanat ve en önde bumerang kanadın bağlandığı uç parça yer alıyor. Bu tasarım ile sidepod yanında yer alan kanatlar daha ileriye alınmış. Doğal olarak bumerang kanadın şekli de buna paralel bir şekilde revize edilmiş.

Sidepod tasarımı genel manada geçen seneki tasarımın aynısı. Yan kaza barlarının düşük konumlandırılması sayesinde radyatör girişi onun üstünde ve oldukça küçük. Ancak sidepodun üstünden paralel bir şekilde dışarıya doğru uzanan kol, sidepodun bittiği noktada kesilmiş durumda. Bu sayede sidepod ile sidepod kenarında yer alan yeni deflektör kanatlar arasında bir boşluk oluşmuş. Geçen sene bu bölüm birbirleriyle bağlantılıydı. Üst kolun bittiği nokta, bu sene hafif yukarıya doğru kıvrılmış.

AlphaTauri AT01 vs AT02 yandan

AlphaTauri bu sene de Honda motoru kullanmaya devam edecek ancak bildiğiniz üzere takımlar her sene güç ünitesi yerleşimini optimize ediyorlar. Bu açıdan AlphaTauri'nin sidepodun arka tarafında gözlerim beni yanıltmıyorsa incelme olduğunu söyleyebilirim.

Önden baktığınızda, halonun bittiği noktadan iki aracın arka tarafını kıyaslarsanız eski aracın o noktada daha geniş olduğunu, ancak yeni araçta aynı noktaya baktığınızda ön kısmın biraz daha ince olduğunu ancak orta kısmın geriye doğru hafif şişip uzadığını görebilirsiniz.

AlphaTauri yeni taban kuralları kapsamında tabanın arka kısmını kırpsa da üstten bakıldığında ortaya tam olarak üçgenimsi bir şekilde çıkmamış. Bunu nedeni tabanın ön tarafının yukarı doğru kıvrılmış olması. Kıvrılan yerin iç tarafında ise tabanın ön kısmındaki yüksekliğe doğru uzanan paralel bir parça bulunuyor. Tabanın arka kısmında ise McLaren tarzı kenarda yukarı doğru kıvrılma yok ancak orada geriye doğru uzanan ve hava akımını yönlendirecek ekstra bir parça kullanılmış.

AlphaTauri AT02 Fotoğraf: AlphaTauri AlphaTauri AT02 Fotoğraf: AlphaTauri

Tanıtılan araçta en ilginç daha doğrusu tamamlanmamış gibi görünen yer aracın arka kanadıydı. Arka kanadın dış plakası normalde sarkıt kanatlarla aşağı doğru daha fazla uzar ancak AlphaTauri AT02'nin bu bölümü eskiye ve diğer takımlara oranla sanki tamamlanmamış gibiydi. Bu bölümde hem kanat yoktu, hem de diğer takımlara göre nispeten daha kısa gibiydi. Bu açıdan o bölümde de bazı güncellemeler olabilir.

Takımın arkadan yayınladığı fotoğraflarda difüzör bölümünde yer alan dikey sarkıtların boyutunun geçen seneye göre kısaldığı dikkatlerden kaçmıyor. Arka taraftan bakıldığında bir diğer fark ise, arka kanat destek bağlantısının geçen seneki araçta tek, bu seneki araçta çift kollu olması ancak bu yarıştan yarışa değişen parçalardan birisi. Keza geçen sene de çift destek kolu kullanılmıştı. Buna karşı egzoz borusunun üstünde yer alan kanat geçen seneki araçta bulunmuyordu.

Bunun dışında sidepodun arka kısmındaki incelmeyi, orta bölümdeki şişkinliği bu fotoğraftan görebilirsiniz.

AlphaTauri AT02 aracı genel hatlarıyla bu şekildeydi. Son olarak lansman fotoğraflarında mağazada yer alan AlphaTauri aracının, 2021 renklerine boyanmış 2020 aracı olduğunu belirtmek istiyorum.