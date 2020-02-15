Teknik analiz: AlphaTauri AT01
Red Bull'un kardeş takımı olan Toro Rosso, yeni adı AlphaTauri adıyla ilk aracı AT01'i tanıttı.
2006'dan bu yana Toro Rosso adıyla mücadele eden İtalya merkezli takım, 2020'de Red Bull'un moda markası AlphaTauri ismine geçiş yaptı.
Takım sadece Toro Rosso ismini AlphaTauri'ye çevirmekle kalmadı, aynı zamanda araç adını da STR'den AlphaTauri'nin kısaltması olan AT'ye çevirmiş oldu. Bu, gelecek senelerde de aynı ismin devam edeceğini işaret ediyor.
Toro Rosso, geçen sene Red Bull'un Honda motoruna geçmesinin ardından tekrar ortak motoru kullanacak olmasının sayesinde Red Bull'a oldukça benzer bir paketlemeye sahip olmuştu.
Bu avantajı sürdüren AlphaTauri, Red Bull aracına oldukça benzer beyaz ve mavi renklerden oluşan yeni aracını tanıttı.
AlphaTauri teknik analizini okumak için fotoğraflarda ilerleyiniz.
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri aracı, geçen seneki Toro Rosso gibi öne eğimli bir araç ve genel olarak geçen seneki aracın izlerini taşıyor. Ön tarafta çıkıntılı burun yer alıyor, ön kanatta hava akımını lastiklerin dışına doğru yönlendiriliyor, aracın burnunda hafif bir basamak yer alıyor, orta bölümde sidepodda düşük kaza barı yer alıyor...
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri ve Red Bull arasında benzerlikler olsa da kesin olarak benzemedikleri bir alan var. Red Bull geçen sene boyunca ön kanatta daha fazla yere basma gücü üreten, kenar bölümleri yüksek flapler kullanırken, AlphaTauri tam tersi Ferrari tarzı, ön kanadın kenar bölümlerindeki hava akımını lastiklerin dışına doğru yönlendiren tasarıma sahip. Bu tasarım bu sene de korunmuş durumda.
Aracın burun kısmı oldukça sade çıkıntılı bir tasarıma sahip.
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
Burun altında pelerin tarzı hava yönlendirici kanatlar yerine klasik ancak birkaç parçadan oluşan ön kanat bağlantısı kullanılıyor. Onun biraz gerisinde şasi altından uzanan hava yönlendirici kanatlar yer alırken burun bağlantı kollarının arkasında S kanal hava girişi yer alıyor.
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
Takımın bu seneki araçta yaptığı en büyük değişiklik sidepodda bulunuyor. Geçen sene sidepod hava girişinin üst bölgesi dümdüz bir şekildeyken bu sene daha yuvarlak hatlara sahip bir sidepod tasarımı yer alıyor. Sidepod kenarına doğru ilerleyen kanatçığın içerisinde farklı bir hava akımı kanalı bulunuyor.
Bir diğer değişiklik ise şasinin ucunda öne doğru açılan bir kanalın bulunması.
Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Bu bölgede yapılan değişikliği geçen seneki aracın Abu Dhabi'deki haliyle kıyaslayabilirsiniz.
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
Sidepod bölgesindeki değişikliklerden birisi de sidepod üstünden kenarlara doğru uzanan kanadın boyutu. Geçen sene bu kanat, sidepodun yanından yükselen dikey kanatla birleşmiyor, daha kısa bir noktada bitiyordu. Bu sene ise yatay kanat, sidepodun yanlarında yer alan dikey kanat sistemiyle birleşiyor. Ayrıca bu fotoğraftan sidepod bölgesindeki tasarım değişikliğini önceki fotoğrafla daha iyi kıyaslayabilirsiniz.
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
Bargeboard bölgesinde geçen seneye göre farklılıklar bulunuyor. Bargeboardun uç üst parçasından sidepoda doğru uzanan bumerang kanat, geçen sene doğrudan sidepodun yanındaki kanada bağlanıyordu. Bu sene ise bumerang kanat, sidepodun yanındaki kanada doğru geliyor ve oradan köşeli bir şekilde aşağıya dönüp tabanın ucuna bağlanıyor.
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
Bu açıdan bumerang kanadın tabana bağlanma şeklini daha iyi görebilirsiniz. Bir diğer değişiklik ise sidepod yanındaki dikey kanatlarda. Geçen sene dikey kanadın alt kısmında düz bir şekilde ileriye doğru uzayan uzun bir kanat ve onun altında kısa, tabana bağlanan bir kanat vardı. Bu sene ise bumerang kanadın hemen arkasında yatay L şeklinde tek bir parça kanat yer alıyor.
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri'nin yeni olan şeylerinden birisi de jantları. Geçen sene daha kalın kollu jantlara sahip olan takımda bu sene oldukça ince ve sade 9 kollu ön jantlar bulunuyor.
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
AlphaTauri'nin lansman fotoğraflarında aracın arka bölümünde T-kanat yer almıyordu ancak sezon içerisinde yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde T-kanat motor kapağının arkasında yerini alacaktır.
Her sene olduğu gibi takım, diğer takımlar gibi yeni araçta güç ünitesini mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde yerleştirerek optimize etmeye çalıştı
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
Aracın arka tarafında önemli diyebileceğimiz bir değişiklik yer alıyor. Arka tarafı daralan araçta wastegate yani atık boruları ana egzozun altında, üst süspansiyon kollarının da altında yer alıyordu.
Geçen seneki araçta atık boruları, egzoz borusunun iki yanında, süspansiyon kollarının hemen üstünde yer alıyordu. Takımlar atık borusundan gelen akımı, egzoz gazlarını arka kanatla paralel çalışacak, yani aerodinamik kazanç sağlayacak şekilde kullanıyorlar.
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: AlphaTauri
Son olarak difüzör bölümüyle içeriğimizi tamamlayalım. Normalde takımlar difüzör bölgesine dair pek ayrıntılı fotoğraflar paylaşmazlar ancak AlphaTauri bu bölüme dair ayrıntılı fotoğraflar paylaştı.
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|Takımlar
|Toro Rosso Şimdi al
|Editör
|Abdullah Çelik
Teknik analiz: AlphaTauri AT01
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