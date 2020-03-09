Teknik Analiz: Alfa Romeo'nun testlerdeki deneyleri

Alfa Romeo C39 ön kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım, 2019'da ortaya çıkardığı konsepti geliştirdiği yeni bir ön kanadı test etti.

Ön kanadın dizaynında kanat, içeriye doğru çevrilen bir dizayna sahip. İç tarafta kullanılan yükseltilmiş bölüm ile beraber hava akışı kanadın altına yönlendirilirken dış taraftaki bölüm (yeşil boyalı alan), hava akımını dışarı itmek için tasarlanmış. Flapların genişliği ve geometrisi bu durumdan avantaj edilmek üzere optimize edilmiş.

Bu değişimler kanadın seviye hassasiyetini düşürmek için yapılmış gibi gözüküyor. Bununla beraber ana kanattan ve nötr bölge parçasından yayılan Y250 girdabını kontrol altına alıp hava akımının ön lastiğin üzerinden yönlendirmeye odaklanılmış.

Alfa Romeo Racing C39 detayı Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım ikinci testlerde, pek çok takımın kullandığı "tavşan kulakları" aygıtının yeni versiyonunu şasisine yerleştirdi. Bu L şeklindeki aero parçaları hava akımını, kendi bulunduğu noktanın üzerine yönlendirmesine yardımcı oluyor.

Alfa'nın dizayna kattığı kendi yorumu iki parçadan oluşuyor. Daha sonrasında ise kendi içinde yatay eksende ikiye ayrılarak devam ediyor.

Alfa Romeo Racing C38 yüzgeçleri Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo, yüzgeç olarak adlandırılan bu parçayı geçtiğimiz sezonda da benzer bir bölgede kullanmıştı. Pelerin kısmının hemen arkasında bulunan yeni bir kanatçık daha ortaya çıktı ve bu parça ikiye bölünmüş bir şekilde kullanılıyor (kırmızı ok). Böylece hava akımı, bu aygıt ile beraber ön plaka bölgesine doğru çekilecek.

Alfa Romeo Racing C39 arka kanat karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım Barcelona testlerinde yeni bir arka kanat konfigürasyonunu da deneme şansı yakaladı. Bu arka kanat dizaynında önceki Alfa arka kanadına göre (sağ) daha keskin bir kuğu boynu dizaynı tercih edildi (sol).

Takıma göre, DRS açma aygıtı kadar yüksek olan bu kuğu boynu parçasının tüm arka kanada etki edecek bir aerodinamik kazanç sağlaması ve DRS etkisini iyileştirmesi planlanıyor.

Takımın oluşan girdabı yumuşatmak için ve sürtünmeyi azaltmak için flapların boyunu azaltması takdire şayan. Bunu da dizaynlarının içine yedirmiş olmaları, ne kadar büyük bir iş yaptıklarını ortaya koyuyor.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım aynı zamanda ikinci testlerde yeni bir motor kapağı tanıttı. Tanıttıkları bu dizayn, geçen sene kullandıkları dizayn ile pek çok ortak noktaya sahip. Köpekbalığı yüzgeci dizaynının asıl uzunluğuna sahip olmasa da daha kısa bir versiyonu tercih edilmiş gibi duruyor.

Karşılaştırma olarak, testlerin kalanında C39'da kullanılan motor kapağı dizaynını aşağıda görebilirsiniz.