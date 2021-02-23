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Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Formula 1 sezonu öncesinde tanıtılan 3. araç Sauber yapımı Alfa Romeo C41 oldu. Peki Alfa Romeo aracı, 2020 aracı C39'dan ne kadar farklı?

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Teknik analiz: Alfa Romeo C41

Alfa Romeo, son senelerde bazı kendine has tasarımlarla ön plana çıksa da aldığı sonuçlar açısından pek istediğini elde edebilmiş değil.

Ferrari motoru ile geçen sene çok zorlu bir sezon geçiren takım, orta grubun büyük farkla gerisinde ancak 8. olabilmişti.

Takım bu sene C41 ile daha iyi bir sezon geçirmeyi umuyor. Bunun için Ferrari'nin motorda kaydedeceği ilerleme ile Alfa Romeo'nun aracında yaptığı değişikliklerin çalışması gerekiyor.

İlk bakışta Alfa Romeo aracı geçen senekine benziyor olsa da jeton haklarının kullanıldığı burundan itibaren aracın ön kanadında, süspansiyonlarında, bargeboard ve sidepod bölgesinde bazı yenilikler bulunuyor. Bunun dışında kurallar gereği tabanda, arka frenlerde ne difüzörde yapılan değişiklikler de var.

Aracı incelemeye başlamadan önce, normal şartlarda bu seneki aracın adının C40 olması gerektiğini ancak takımın bunu normalde 2021'de gelecek yeni kurallara göre hazırlanmış araç için ayırdığı için bir sayı atladığını hatırlatalım.

Her zaman olduğu gibi Alfa Romeo C41 Formula 1 aracını önden başlayarak geriye doğru inceleyip nelerin yeni olduğuna bakalım.

Alfa Romeo Racing C41 burun

Alfa Romeo Racing C41 burun

Fotoğraf: Alfa Romeo

İlk bakışta aracın burun tasarımında bir değişiklik yok gibi görünse de aslında bu bölümde önemli bir değişiklik bulunuyor. Evet, geçen seneki gibi ortada Alfa Romeo logosuna benzer ücu açık bir çıkıntı ve onun yanında iki kanal yer alıyor ancak bu bölüm burnun ucundan gerisine doğru incelmiş durumda.

Takımların yeni burun tasarımları kullanabilmeleri için şaside değişiklik yapmaları gerekebiliyor. Bu yüzden yeni bir kaza testine girmeleri ve geçmeleri gerekiyor. Bu yüzden takım, ön planda değişiklik yapabilmek için gelişim jetonlarını bu bölüm için kullanmış. 

Takımın yeni burun yapısında öndeki çıkıntılı ana kanalın üstündeki kanalları kaldırırken yan kısmında da değişiklik yaptı. Burnun çıkıntısının her iki yanında bir küçük, bir büyük olmak üzere ikişer kanal yer alıyor. Geçen sene burun dümdüz bir şekilde geriye doğru giderken bu seneki burun hem ince hem de kenar kısımları daha oval ve yukarı doğru hafif şişkin.

En uçtan itibaren şasiye kadar burun ince bir şekilde ilerlediği için şasi ucunda Mercedes ve McLaren  gibi keskin bir geçiş bölümü bulunuyor. Burnun ucu ve üst kısmı kadar alt kısmında da değişiklikler bulunuyor. En uçta ve ön kanat bağlantısında yapılan değişiklikleri arkada pelerin kanatta yapılan değişiklikler takip ediyor. Dikkatli bakıldığında pelerin kanadın burundaki ön kanat bağlantısına kadar uzandığı ve aracın o bölgesinde pelerin kanat altında çok ciddi bir kanal oluşturulduğu görülüyor.

Alfa Romeo Racing C41 ön kanat

Alfa Romeo Racing C41 ön kanat

Fotoğraf: Alfa Romeo

Takımın burunda yaptığı değişikliklerin yanında ön kanatta da bazı değişiklikler bulunuyor. Alfa Romeo, geçen senelerde sahip olduğu flap kısımlarının iç kısmı yüksek, kenar bölümleri oldukça alçak "yüksüz" tasarım felsefesini benzer şekilde sürdürüyor. Ön kanadın ortada yer alan nötr kısmının flaplerle buluştuğu noktada, arkadaki flap uçlarıyla paralel bir şekilde çalışacak ve girdap üretimine yardımcı olacak kavisler takip ediyor.

Biraz daha geriye gittiğimizde şasi üzerinde, süspansiyonların üzerine denk gelen kısımda yer alan ters L şeklindeki ikili kanatların durduğu görülüyor.

Süspansiyonlar üst kolları, geçen sene olduğu gibi dış tarafta yer alan ekstra aparat ile yüksek konumlandırıldığı (POU tarzı) görülüyor. Bunun dışında pushrod kolunun dışarıda fren kanalının üzerinde yer alan aparat ile biraz daha kısaltıldığı görülüyor. Bunun dışında ön fren kanalında da değişiklik bulunuyor.

POU çözümü, pilotun direksiyon hareketlerinde süspansiyon sisteminin davranışlarında dengeleme sağladığı için kullanılıyor. Bunun sonucunda aracın sürüş yüksekliği ile bir nevi oynanmış oluyor.

Bu sistem sayesinde araç yere basma gücünün önemli olduğu noktalarda yani virajlarda yere daha yakın olurken düzlükte normal pozisyonuna geri dönüyor. 

Push rod yani süspansiyon sistemindeki itme kolu, tekerlek bölgesinden çapraz bir şekilde yükselerek şasiye bağlanan kol. POU sisteminde bu kol tekerlek bölümüne doğrudan bağlanmıyor. Daha kısa tutulan itme kolu, ekstra bir parça ile tekerlek bölümüne bağlanıyor ve oradaki mekanizma sayesinde itme kolunun çalışma şekliyle oynanmış oluyor.

Aracın yukarıdaki eski ön tarafını, aşağıda yer alan eski haliyle kıyaslayabilirsiniz.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımın gelişim haklarını ön tarafta kullandığını dikkate alırsak, en büyük değişikliklerin ön tarafta olduğunu görmek sürpriz olmadı. Buna karşı takım sidepod bölgesinde, bargeboardlarda ve arka tarafta da bazı değişiklikler yaptığını açıkladı.

Alfa Romeo Racing C41

Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Alfa Romeo

Yandan baktığımızda sidepodun ön kısmında ciddi bir değişiklik görünmese de deflektör kanadın uç kısmının, bargeboarda bağlanan bölümünde değişiklik yapıldığı görülüyor. Bunun dışında sidepodun arkasına doğru giden bölümünde incelme olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Motor kapağının üst tarafında, takla barının arkasında geçen sene araçta bulunan kanal devam ederken geçen sene incelen motor kapağı bu sene de devam ediyor.

Yeni kurallara göre hazırlanan tabanın uç kısmında ve arka tarafında yukarı doğru kıvrılmış bölümler bulunuyor. Bunların dışında tabii ki arka fren kanalı üstünde yer alan kanatlar ve difüzördeki sarkıtlar da kısaltılmış.

Alfa Romeo Racing C41

Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: PKN Orlen

Daniel Obajtek, PKN Orlen/CEO

Daniel Obajtek, PKN Orlen/CEO

Fotoğraf: PKN Orlen

Alfa Romeo, geçen sene arka kanattaki kuğu boyunlu destek kanallarını kalınlaştırmıştı. Aynı tasarımı bu sene de koruyor.

Arka kanadın geneline baktığımızda geçen senenin aynısı. Kenar plakasının alt kısmında sarkıtlar ve kenar plakası yüzeyindeki karı yönlü kanatçıklar yeni araçta da bulunuyor.

Takımdan yapılan açıklamada ön taraftaki değişikliklerle birlikte, sidepod, bargeboard ve tabanda yapılan değişiklikler dışında diğer bölümlerin geçen seneki araçtan geldiği, ilk başta büyük performans sağlayacağını düşündükleri alanlara odaklandıkları söylendi.

Her ne kadar Alfa Romeo aracın ön tarafındaki yenilikleri şimdiden göstermiş olsa da aracın kalan bölümünde sezon başlayınca bazı güncellemeler yapacaktır. Takım, 2022'de gelecek yeni kurallara rağmen araç gelişimini sürdüreceğini açıkladı.

2021 teknik analizleri:

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Abdullah Çelik

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