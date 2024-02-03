Teknik analiz: 2024 Haas, içerisinde Ferrari parçaları olan Red Bull aracına benziyor

Yıllardır süregelen bir geleneği devam ettiren Haas, VF-24'ün bir render çizimi üzerinde yeni görünümü gösteren ilk F1 takımı oldu. Yayınlanan çizimde Austin'deki ABD GP'sinde sunulan VF-23'ün evrimiyle pek ilgisi olmayan, daha çok Max Verstappen'in Red Bull'una benzeyen bir tasarım bulunuyor. En fazla, sezon sonu aracı yenisinin "kötü kopyası" olarak değerlendirilebilir ancak dikkat edilmesi gereken nokta, Red Bull "elbisesinin" Ferrari mekaniği üzerinde nasıl göründüğü olacak.

Gene Haas, Amerikan takımının yönetimini Gunther Steiner'in ardından Japon mühendis Ayao Komatsu'ya emanet ederken, VF-24'ün baş tasarımcısı Andrea De Zordo da, Simone Resta'nın üç yıllık sözleşmesinin bitiminde takımdan ayrılmasının ardından takımın teknik sorumluluğunu üstlendi.

Haas VF-24, 13 Şubat'ta Ferrari SF-24'te göreceğimiz bazı konseptleri işaret ediyor olabilir çünkü Dallara tarafından hazırlanan şasi özellikleri ile şanzıman ve süspansiyon Maranello'nun parça dükkanından geliyor.

Daha uzun şasi, daha kısa şanzıman

Dingil mesafesi değişmedi, ancak sürücünün arkasında daha uzun bir şasi ve dolayısıyla daha kısa bir şanzıman var. Muhtemelen lastiklerin ömrünü koruma yolunda daha iyi bir denge bulmak için böyle bir adım atıldı çünkü VF-23'ün en büyük kusuru lastik ömrüydü.

Haas VF-24 Fotoğraf: Haas F1 Takımı

Anti dive (Dalış önleyici) özellikli itme kollu süspansiyon

Süspansiyon bağlantıları modifiye edilmiş. Önde itme çubuğu düzeni korunmuş, ancak üçgen bağlantıları yer değiştirmiş. Ön kol şasinin kenarına yükseltilmiş, arkadaki ise anti-dive etkisini artırmak, yani frenleme sırasında burnun batmasını azaltmak için aşağı doğru açılı hale getirilmiş. Direksiyon kolu altta kalıyor ve gövdeye daha az çıkıntılı bir bağlantı beşiğine sahip gibi görünen alt üçgenle bir hava akışı yolu yaratıyor.

Burun, 2023'ün sonunda hakim olan modayı takip ederek ön kanatta ikinci planyaya bağlanırken, yan bölmeye doğru çok geniş bir akor aralığı ile Mercedes'e çok benzer bir kenar plaka bağlantısı hazırlandığı görülüyor. Burun daha çukur görünüyor ancak Haas'ın geleneksel tasarımlarına benziyor.

Haas VF-24 Fotoğraf: Haas F1 Takımı

RB19 tarzı sidepod önü

Sidepodun ön kısmında açıkça Red Bull'dan esinlenmiş. Ön bölümdeki radyatör girişi daraltılmış. Bu kapsamda hava girişinin alt tepsisi yukarı doğru kıvrılırken bu bölüm genişletildiği için çok daha fazla miktarda havanın alta doğru yönlendirilmesi hedeflenmiş. Sidepod bölgesinde altta yer alan kaza barı Ferrari SF24'te olduğu gibi tabana gömülse de sidepod altındaki kesikte Red Bull takip edilmiş.

Haas VF-24 Fotoğraf: Haas F1 Takımı

Güç ünitesi üzerinde vites kutusu radyatörü

Sidepodun üst kısmındaki kanal, eğimli olduğu için kayboluyor. Ferrari güç ünitesinin soğutma sistemi revize edilmiş. Mühendisler geçen yıl daha fazla risk aldıkları Maranello standartlarına yaklaşmaya karar verdikleri için hava girişlerinin daha küçük olduğundan bahsetmiştik, ancak şanzıman radyatörünün güç ünitesinin üzerine taşınmasıyla sidepod radyatör girişinin küçüldüğü görülüyor.

Haas VF-24 Fotoğraf: Haas F1 Takımı

Daha büyük ancak üçgen olmayan hava kutusu

Yeniliği ortaya çıkaran bir ipucu var: Dinamik hava girişi artık üçgen ve dar değil. Üst tarafa monte edilen radyatörün beslemesi, daha geniş hava girişi ile önemli ölçüde artırılmış. Dar sidepodların aerodinamik avantajı, ağırlığın daha yükseğe yerleştirilmesiyle ağırlık merkezinin kötüleşmesinden daha fazladır.

Motor kapağındaki sıcak hava delikleri

Hava kutusunun yanlarındaki iki dikey kanatçık kalırken, motor kapağı yeniden tasarlandı, çünkü kökünde oldukça dikkat çekici bir bazuka tasarımı benimsedi: üstte, yatay, güç ünitesinden gelen ısıyı tahliye etmek için solungaçlar var, çünkü sidepod üstündeki açıklıklar ortadan kalktı.

Aerodinamikçiler, difüzörden daha iyi faydalanmak için arka kanadın verimliliği üzerinde çalışmanın daha iyi olduğunu düşündüler, çünkü yere basma gücünün yüzde 60'ını taban altı oluşturuyor. Kiriş kanadın çift katlı, arka destek kolunun ise tek parça olmasıyla bu bölgede geçen seneki tasarımlar korunmuş.

Haas VF-24 Fotoğraf: Haas F1 Takımı

Arka süspansiyon kolu geriye alınmış

Aracın alt kısmı bile Red Bull kimliğini ortaya koyuyor, ancak aracı pistte gördüğümüzde geliştirilmiş olacağını söyleyebiliriz. Arka süspansiyon çekme kollu olarak devam ediyor ancak en ilginç yönü rot kolunun yaklaşık 100 mm daha geriye kaydırılması, bu da takımın arka aksın çalışma şeklini değiştirdiğinin bir işareti.