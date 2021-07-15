Teknik analiz: 2022 F1 aracı, yeni kurallarla ilgili neler işaret ediyor?

Yeni kuralların bir sene ertelenmesinin ardından, 30 seneyi aşkın süre sonra ilk defa zemin etkisine sahip araçlar Formula 1'de mücadele edecek. Bu sayede araçların aerodinamik yüzeyinin oluşturduğu türbülans azalacak ve araçların birbirlerini daha yakın takip edebilmesi mümkün olacak.

Bugün görücüye çıkan tam boyutlu model, 2019'da tanıtılan küçük modele oldukça benziyordu ancak yine de takımların oldukça kısıtlı kurallar dahilinde performans bulabilecekleri bazı alanlar ortaya çıktı.

Yeni araçların belli bölümlerindeki tasarımları, yıllardır alışkın olduğumuz tasarımlardan çok farklı olacak. Ön ve arka kanatlar, burun, sidepodlar aracın görsel açıdan estetiğini arttırması amacıyla tasarlanmış durumda.

2022 F1 car Photo by: Formula 1

Ön kanatlar, Formula 1'de alıştığımız tasarımların aksine kapasite açısından daha kısıtlayıcı olacak. Ön kanat kenar plakaları, 1980'lerdeki gibi oldukça büyük olacak ve uçak kanadına benzer şekilde kanadın yatay bölümüne kıvrımlı bir şekilde kesintisiz bir şekilde bağlı olacak.

Ön fren kanalı duvarı ve ön tekerlek deflektörü arasında bir boşluk bulunuyor. Bu, takımların ön tekerlek bölgesindeki hava akışını düzenlemek ve hava akımını aşağı doğru yönlendirerek performans kazanmak için kullanılacak bir alan gibi görünüyor.

Sidepod hava girişleri, şu anda olduğu gibi takımların soğutma gereksinimlerine göre şekillenecek gibi duruyor.

2022 F1 car Photo by: Formula 1

Bu araçlar yere basma gücünü büyük ölçüde aracın altında bulunan tüneller sayesinde üretecek. Bu kapsamda aracın tabanının ön kısmında geniş tünel girişleri yer alıyor ve tabanın kenar bölümünde de gelişim için ekstra bir bölüm bulunuyor.

Takımlar son senelerde tabanın en arka bölümünde lastiklere giden hava akımını yönlendirmek için özel çalışmalar yaptılar. Yapılan bu çalışmalarla lastik püskürmesini ve dolayısıyla kirli havanın difüzörün yoluna gitmesi engelleniyor.

18 inç jantlara geçişle birlikte daha dar kenarlara sahip lastikler kullanılacak. Bu, lastiklerin daha az türbülans üretmesine neden olacak ancak takımlar yine de gerekli olması halinde bunun için çözüm üretecekler. Bu sayede aracın altındaki tünellerde üretilen yere basma gücü daha istikrarlı ve inanılmaz seviyede güçlü olacak.

2022 F1 car Photo by: Formula 1

Yeni araçların arka kanadı da günümüzde alışkın olduğumuz tasarımlardan çok farklı olacak. Yeni kurallarla birlikte 8 senedir araçlarda yer almayan, arka taraftaki kaza yapısı üzerinden paralel bir şekilde arka kanat kenar plakalarına uzanan kiriş kanat (beam wing) araca eklenecek. Bunun dışında arka kanadın kendisi ve kenar plakaları da oldukça farklı tasarıma sahip.

Arka kanadın bu tasarımı sadece estetik için değil, daha çok sürüklenme etkisini azaltması için geliştirilmiş. Kenar plakasından kıvrımlı bir şekilde ana planyaya geçilmesiyle, günümüz araçlarında kenar plakası uçlarında üretilen girdap ortadan kaldırılmış.

F1 her ne kadar gelecekte DRS'den kurtulmayı planlıyor olsa da 2022 F1 araçlarında DRS olacak. Bu açıdan DRS sisteminin bu tasarıma monte edilmesi gerekiyor.

Tam boy 2022 F1 aracı modelinde ayrıca farklı jantlar vardı. 2009'dan sonra ilk defa jantlarda kapak tasarımı kullanılacak ve takımlar bunlarla performans kazanmanın yollarını arayacak.

2022 F1 car Photo by: Formula 1