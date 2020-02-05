Teknik analiz: 2020 Mercedes aracında neler görebiliriz?
Yeni Formula 1 sezonunun başlamasına kalan günleri saydığımız bu günlerde, son 6 sezon her iki şampiyonada birden yenilmez olan Mercedes'in 2020 aracında nelere sahip olabileceğine baktık.
Mercedes, hibrit motorlar geldiğinden bu yana gerçekleştirilen tüm şampiyonaları kazandı ve büyük kural değişikliklerinden önceki son sezonda da aynısını hedefliyor. 14 Şubat'ta Silverstone'da tanıtılacak olan Mercedes W11'in geçen sezonki aracın gelişimi olması bekleniyor ancak takım daha da iyi olmak için geçen sene olan eksik yönlerini gidermeye çalışacak.
Yeni sezon öncesinde Mercedes hakkında bazı söylentiler çıktı ve takımın geçen sene eksik olduğu alanlara odaklanacağı iddia edildi.
Hem kendi içerisinde hem de rakip takımların tasarımlarında yapılan detaylı analizin ardından Mercedes'in Ferrari'nin 2017'den beri sahip olduğu sidepod tasarımına geçeceği ve tasarımını o yönde iyileştirdiği iddia ediliyor.
Mercedes AMG F1 W10, chassis
Photo by: Giorgio Piola
Bu tasarım konsepti ile radyatöre giren havanın kalitesini iyileştirmek ve ön tekerleklerden gelen olumsuz hava akımının sidepod bölgesindeki etkisini azaltmak hedefleniyor.
Takımların büyük bölümü bu tasarım konseptine geçiş yapmıştı. Mercedes'in de yan kaza barlarını daha ileride ve aşağıda konumlandırarak bu konsepte geçmesi ve böylece hem aerodinamik, hem de motor performansı açısından ilerleme kaydetmesi bekleniyor. Bu tasarım sayesinde sürüklenme etkisi azaltılırken genel aerodinamik performans iyileştiriliyor.
Mercedes ayrıca, geçen sene geride kaldığı motor performansı konusunda da tekrar zirveye çıkmak istiyor.
Bu açıdan soğutma sisteminin verimli olmasına odaklanıldı. Gelecekte başarıların devam edebilmesi için yüksek motor modlarının daha uzun süre kullanılabilmesi hedefleniyor ve bu yönde adımlar atılıyor.
Mercedes AMG F1 W10, chassis
Photo by: Giorgio Piola
Mercedes'in 2019 aracı W10'un orta bölümü zaten çok ekstrem bir tasarıma sahipti. Şasinin kendine has olan tasarımı ile her şey mümkün olduğu kadar dar paketlendi.
Bu bölümden ve yeni sidepod tasarımından maksimumu almayı hedefleyen Mercedes'in, bu bölümde daha fazla değişiklik yapması ve yakıt tankı tasarımının şeklini değiştirmesi sürpriz olmayacak. Bu değişiklik beraberinde radyatör ve sidepod paketlemesinde de değişikliği getirecek ve ağırlık dağılımında iyileşme hedeflenecek.
Bu noktaya nasıl gelindi?
Takımların sidepod bölgesinde yaptığı gelişimleri görüntülemek için galeride ilerleyiniz.
2011'den bu yana sidepod kurallarındaki değişim
Fotoğraf: Giorgi Piola
FIA, harcamaları düşürmek ve yan taraflarda gerçekleşen kazalarda korumayı daha iyi hale getirmek için 2014'te ortak yan kaza koruma barlarını getirdi. Kurallardaki bu değişiklikle beraber o bölümde kullanılan ekstrem sidepod tasarımlarının önüne geçilmiş, gelişim kısıtlanmış oldu. Ancak 2017'deki kural değişiklikleriyle birlikte tasarımcılar bu bölümü farklı bir şekilde değerlendirmeye başladılar.
İlk olarak Ferrari düşük kaza barı konseptini kullanan takım oldu. SF70H'de yer alan bu tasarım konseptini kısa süre içerisinde diğer takımlar da kullanmaya başladılar ve bu bölgedeki gelişimi sürdürdüler.
Mercedes W08 ön süspansiyonu
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu tasarım konseptine geçiş, Mercedes'in 2017'den beri kullandığı yüksek süspansiyon kolu çözümünü bırakmasına neden olabilir. Düşük sidepod kaza barı konseptine geçen takımlar, bu bölgeye giden hava akımını en iyi şekilde kullanmak için ön süspansiyonları mümkün olduğu kadar düşük konumlandırmaya çalışıyorlar. Bu açıdan Mercedes de bu tasarıma geçiş yapması halinde muhtemelen ön süspansiyonu yüksek konumlandırmasını sağlayan parçayı çıkaracak ve geleneksel süspansiyon tasarımına dönecek.
Mercedes W10 ön süspansiyonu
Fotoğraf: Giorgi Piola
Gümüş Oklar 2019'un sonunda, bu sene için olmasa da gelecek seneden itibaren uygulanacak kurallara hazırlanmak için süspansiyon sisteminin ortasında ekstra mekanik amortisörü test etmişti. 2021'den itibaren daha geleneksel süspansiyonlara dönüş yapılacağı için takımlar şimdiden ona uygun çözümler denemeye başladılar.
Benetton B187/B186 şasi kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Giorgio Piola, çizimleriyle Formula 1'de hiçbir şeyin aslında yeni olmadığını, zamanında farklı takımların benzer şeyler denediklerini hatırlatıyor. Benetton takımı B186 aracının arkasında daha geleneksel bir tasarım kullanırken, B187'nin arka tarafına radyatörleri yerleştirmek için T şeklinde bir tasarım kullanmıştı.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Matthew Somerfield
Teknik analiz: 2020 Mercedes aracında neler görebiliriz?
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