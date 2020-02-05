Teknik analiz: 2020 Mercedes aracında neler görebiliriz?

Mercedes, hibrit motorlar geldiğinden bu yana gerçekleştirilen tüm şampiyonaları kazandı ve büyük kural değişikliklerinden önceki son sezonda da aynısını hedefliyor. 14 Şubat'ta Silverstone'da tanıtılacak olan Mercedes W11'in geçen sezonki aracın gelişimi olması bekleniyor ancak takım daha da iyi olmak için geçen sene olan eksik yönlerini gidermeye çalışacak.

Yeni sezon öncesinde Mercedes hakkında bazı söylentiler çıktı ve takımın geçen sene eksik olduğu alanlara odaklanacağı iddia edildi.

Hem kendi içerisinde hem de rakip takımların tasarımlarında yapılan detaylı analizin ardından Mercedes'in Ferrari'nin 2017'den beri sahip olduğu sidepod tasarımına geçeceği ve tasarımını o yönde iyileştirdiği iddia ediliyor.

Mercedes AMG F1 W10, chassis Photo by: Giorgio Piola

Bu tasarım konsepti ile radyatöre giren havanın kalitesini iyileştirmek ve ön tekerleklerden gelen olumsuz hava akımının sidepod bölgesindeki etkisini azaltmak hedefleniyor.

Takımların büyük bölümü bu tasarım konseptine geçiş yapmıştı. Mercedes'in de yan kaza barlarını daha ileride ve aşağıda konumlandırarak bu konsepte geçmesi ve böylece hem aerodinamik, hem de motor performansı açısından ilerleme kaydetmesi bekleniyor. Bu tasarım sayesinde sürüklenme etkisi azaltılırken genel aerodinamik performans iyileştiriliyor.

Mercedes ayrıca, geçen sene geride kaldığı motor performansı konusunda da tekrar zirveye çıkmak istiyor.

Bu açıdan soğutma sisteminin verimli olmasına odaklanıldı. Gelecekte başarıların devam edebilmesi için yüksek motor modlarının daha uzun süre kullanılabilmesi hedefleniyor ve bu yönde adımlar atılıyor.

Mercedes AMG F1 W10, chassis Photo by: Giorgio Piola

Mercedes'in 2019 aracı W10'un orta bölümü zaten çok ekstrem bir tasarıma sahipti. Şasinin kendine has olan tasarımı ile her şey mümkün olduğu kadar dar paketlendi.

Bu bölümden ve yeni sidepod tasarımından maksimumu almayı hedefleyen Mercedes'in, bu bölümde daha fazla değişiklik yapması ve yakıt tankı tasarımının şeklini değiştirmesi sürpriz olmayacak. Bu değişiklik beraberinde radyatör ve sidepod paketlemesinde de değişikliği getirecek ve ağırlık dağılımında iyileşme hedeflenecek.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Takımların sidepod bölgesinde yaptığı gelişimleri görüntülemek için galeride ilerleyiniz.