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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Analiz

Teknik: Alfa Romeo yeni bir ön kanat deniyor

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Teknik: Alfa Romeo yeni bir ön kanat deniyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giorgi Piola
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Şub 2020 13:36

Sabah bölümünde Robert Kubica, C39 için farklı bir ön kanat tasarımı denedi.

Alfa Romeo, Barselona'daki ikinci test haftasının ilk gününde Robert Kubica ile tamamen yeni bir ön kanat tasarımı denedi.

Alfa Romeo C39, dettaglio dell'ala anteriore nuova

Alfa Romeo C39, dettaglio dell'ala anteriore nuova

Photo by: Giorgio Piola

Polonyalı pilotun test ettiği yeni tasarımında ana profil kısmının yeniden tasarlandığı görülebiliyor. Bunun Melbourne'de kullanılması planlanan aerodinamik pakete ait olduğu düşünülüyor.

Yakından bakıldığında bu haftaki kanadın üst flapı geçen senekine kıyasla daha derin olduğu görülebiliyor.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 mntre effettua le prove aerodinamiche

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 mntre effettua le prove aerodinamiche

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Alt-etkinlik Çarşamba
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Alfa Romeo
Editör Franco Nugnes

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