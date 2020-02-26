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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Teknik: Alfa Romeo yeni bir ön kanat deniyor
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Ekleyen: Franco Nugnes
Yardımcı Editör: Giorgi Piola
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Şub 2020 13:36
Sabah bölümünde Robert Kubica, C39 için farklı bir ön kanat tasarımı denedi.
Alfa Romeo, Barselona'daki ikinci test haftasının ilk gününde Robert Kubica ile tamamen yeni bir ön kanat tasarımı denedi.
Alfa Romeo C39, dettaglio dell'ala anteriore nuova
Photo by: Giorgio Piola
Polonyalı pilotun test ettiği yeni tasarımında ana profil kısmının yeniden tasarlandığı görülebiliyor. Bunun Melbourne'de kullanılması planlanan aerodinamik pakete ait olduğu düşünülüyor.
Yakından bakıldığında bu haftaki kanadın üst flapı geçen senekine kıyasla daha derin olduğu görülebiliyor.
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 mntre effettua le prove aerodinamiche
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
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|Barcelona-Catalunya Yarış pisti
|Pilotlar
|Robert Kubica
|Takımlar
|Alfa Romeo
|Editör
|Franco Nugnes
Teknik: Alfa Romeo yeni bir ön kanat deniyor
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