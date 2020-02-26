Teknik: Alfa Romeo yeni bir ön kanat deniyor

Alfa Romeo, Barselona'daki ikinci test haftasının ilk gününde Robert Kubica ile tamamen yeni bir ön kanat tasarımı denedi.

Alfa Romeo C39, dettaglio dell'ala anteriore nuova Photo by: Giorgio Piola

Polonyalı pilotun test ettiği yeni tasarımında ana profil kısmının yeniden tasarlandığı görülebiliyor. Bunun Melbourne'de kullanılması planlanan aerodinamik pakete ait olduğu düşünülüyor.

Yakından bakıldığında bu haftaki kanadın üst flapı geçen senekine kıyasla daha derin olduğu görülebiliyor.