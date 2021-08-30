Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

Yarışta pilotlara yarım puan verilmesi için en az iki tur atılması gerektiği biliniyordu. Yarıştan sonra Belçika GP sonuçlarında sadece bir tur atıldığının görülmesi, gereken minimum sayıda turun atılmadığı düşüncesine neden oldu.

F1'in kısaltılan yarışlardaki puan sistemi Sportif Kurallar'da yer alıyor ve puan verilebilmesi için kat edilmesi gereken mesafe orada belirtiliyor.

Sportif Kurallar'ın 6.5 maddesinde, "Sprint sıralama seansı ya da yarış 50. madde gereği durdurulursa ve devam ettirilemezse, lider 2 turdan daha az tur tamamlamışsa puan verilmez, lider 2'den fazla ancak orijinal sprint sıralama ya da yarış mesafesinin %75'ten azı kadar tur atmışsa yarım puan verilir, lider orijinal sprint sıralama ya da yarış mesafesinin %75'inden fazla tur atmışsa tam puan verilir." deniliyor.

F1 araçları 3. turda kırmızı bayrak sallanmadan önce güvenlik aracının arkasında iki tam turu tamamlamış olsa da, bir durma durumunda sonuçların alınma şekli, son yarış klasmanında bu işarete ulaşamadıkları manasına geliyordu.

51.14 maddesinde, "Sprint sıralama seansı ya da yarış devam ettirilemezse, sprint sıralama seansı ya da yarışta yarışı askıya alma sinyalinin verildiği turdan önceki turdan önceki tura göre alınır." deniliyor.

Yani kırmızı bayrak 3. turda çıkmıştı, yukarıdaki yukarıdaki kural maddesine göre 1. turun sonuçları yarış sonucunu belirledi.

Red flag lights around the soaked circuit Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Böyle olunca yarışta gerekli olan minimum 2 tur tamamlanmış oldu mu? Bu durum, yarışın tamamlanmadığı şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu. Son sonuca göre pilotların puan kazanmak için gerekli minimum 2 turu tamamlamadığı görüşü ortaya çıktı.

Ancak FIA'nın 6.5 maddesini yorumlamasının yarışın final sonucuyla alakası yok. O, liderin 2'den fazla tur tamamlayıp tamamlamamasıyla alakalı.

Verstappen güvenlik aracının arkasında kontrol çizgisini resmi olarak 3 defa geçti. Yani böylece gerekli 3 turu tamamlamış oldu.

Güvenlik aracı arkasında 2 "yarış turu" tamamlandı ancak bunun yanında kırmızı bayraktan sonra pite dönüş turu vardı. Bu sayede pilotlar kontrol çizgisinden 3. kez geçtiler ve kısa süreliğine 4. turu da sürdürmüş oldular. Kontrol çizgisi, turun tamamlandığı çizgi ve bildiğiniz üzere bu çizgi bazı pistlerde start finiş çizgisinden geride olabiliyor. Spa'da da bu tam olarak öyle.

F1 Yarış Direktörü Michael Masi, yarıştan sonraki açıklamalarında kırmızı bayrakla ilgili kurala açıklık getirdi ve bunun son klasmanla alakasının olmadığını söyledi.

Masi, "3 tur tamamlandı. 3. tur, araçlar hızlı bölümdeki kontrol çizgisini geçtiklerinde tamamlanmış oldu."

"Puanlar için klasman ise sinyalin verildiği turdan önceki turdan öncesine göre belirlendi. Yani bunlar iki ayrı nokta."

"Birisi yarışı tamamlamak için yapıldı. Diğeri ise şampiyona puanları için hesaplandı." dedi.