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Formula 1 Haberler

Tedavisi devam eden Reutemann'ın durumu stabil

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Federico Faturos
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Carlos Reutemann, geçirdiği iç kanamalarının ardından hastanede tedavi olmaya devam ederken, durumunun stabil olduğu açıklandı.

Tedavisi devam eden Reutemann'ın durumu stabil

1981 Formula 1 şampiyonasını ikinci sırada bitiren Reuteman'ın geçen cuma günü sindirim kanaması nedeniyle birden fazla iç kanama atağı geçirdiği duyurulmuştu.

Bu atakların ardından Santa Fe hastanesinden Rosario'daki başka bir hastaneye nakledildi. O günden beri Sanatorio Parque'ın yoğun bakın ünitesinde tedavi görüyor.

Pazartesi günü durumu stabil olduğu açıklanan Reutemann, salı günü başka bir kanama geçirdi ve ardından kendisine enteroskopi yapıldı.

Çarşamba günü yeni bir tıbbi bülten yayınlayan Sanatorio Rosario Hastanesi, Reutemann'ın durumunun iyiye gittiği ve salı günkü işlemlerden sonra yeni bir sindirim kanaması daha geçirmediği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun bakım ünitesinde, bilinci yerinde ve etrafıyla iletişim halinde. Başka hiçbir organ yetmezliği yok. Dün yapılan endoskopik hemostaz prosedürü sonrası sindirim kanaması belirtisi yok." denildi.

Geçen ay 79 yaşına giren Reutemann, 1972 ve 1982 yılları arasında 146 F1 yarışına katıldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Reutemann
Editör Filip Cleeren

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