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Formula 1 İspanya GP

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Deneyimli bir muhabir olan Ted Kravitz'e göre Haas'ın 2025 sürücüleri Esteban Ocon ve Oliver Bearman olacak.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Teorik olarak 2025 yılında Haas F1'i kimin kullanacağı konusunda herhangi bir haber yok ve halihazırda gelecek yıl için iki sürücüsünü de onaylamamış iki takımdan birisi konumunda.

Bugün Sky Sports F1 Podcast'e konuk olan deneyimli F1 muhabiri Ted Kravitz aslında durumun böyle olmadığını söyledi.

Kravitz, "Oliver Berman ve Esteban Ocon Haas için yarışacak ve bence her biri yaklaşık 185 cm oldukları için, Formula 1 tarihindeki en uzun sürücü kadrosunu oluşturacaklar."

"Şimdi Haas tasarımcılarının bu ikilinin aracın kokpitine sığmasını sağlamaları gerekecek.

"Haas F1 şefi Ayo Komatsu'nun Kanada'da Ocon'un yarış kabiliyetinden bahsetme şekli beni Esteban'ın gelecek yıl Ollie'nin takım arkadaşı olacağına ikna ediyor. Şahsen böyle olacağından yüzde 99 eminim." dedi.

Komatsu Montreal'de Fransız sürücü hakkında, "Esteban çok deneyimli bir sürücü, bir yarış galibi ve birkaç podyumu var."

"Kariyeri boyunca farklı takımlar için birçok puan kazandı. Bizim de deneyimli bir sürücüye ihtiyacımız var."

"Sadece 27 yaşında olmasına rağmen hâlâ çok genç ama çok kararlı ve cesur." demişti.

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