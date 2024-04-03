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Formula 1 Japonya GP

Tayvan'daki depremin Japonya GP'yi etkilemesi beklenmiyor

Tayvan'da büyük bir deprem meydana gelmesine rağmen bunun Japonya GP'yi etkilemesi beklenmiyor.

Brezilya Motorsport.com Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Red Bull Content Pool

Dünya, Salı gecesinden bu yana Güney Çin Denizi'nde yer alan küçük Asya ülkesi Tayvan'ı vuran depremin ardından yaşanan gelişmeleri takip ediyor.

7.7 büyüklüğündeki sarsıntı Salı gecesi Tayvan'da meydana geldi. Yerel hükümete göre dokuz kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı, ayrıca depremin neden olduğu toprak kaymaları yaşandı.

Sarsıntı Japonya'nın tsunami alarmı vermesine bile yol açtı. Peki bu hafta sonu Japonya'daki Formula 1 yarışı doğrudan etkilenebilir mi?

Suzuka kıyı bölgesinde yer almakla birlikte Okinawa başta olmak üzere tsunami uyarılarının yapıldığı bölgelerden 1.700 kilometre uzakta olduğundan, depremden ya da uyarılardan doğrudan etkilenmiyor.

Şu ana kadar GP'nin deprem nedeniyle tehlikeye girebileceğine dair herhangi bir spekülasyon ya da olasılık söz konusu değil.

Ne F1 ne de Suzuka yarışının organizatörleri herhangi bir açıklama yapmadı, ancak her şey planlandığı şekilde türütülüyor.

Suzuka için yapılan hava tahminlerine göre Çarşamba ve Perşembe günleri şiddetli yağmur bekleniyor. Yağışların Cuma ve Cumartesi günleri azalması beklenirken, Pazar günü daha fazla yağış görülebilir.

F1, takvimi daha mantıklı hale getirmek adına yarışları aynı bölgelerde gruplandırmayı seçti ve bundan ötürü Japonya Grand Prix'sini yılın ikinci yarısından ilk yarısına taşıdı.

Ancak bu durum, yarışın Japonya'da muson mevsiminin son ayına denk gelmesine neden oldu.

Suzuka pisti, start düzlüğü

Suzuka pisti, start düzlüğü

Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

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