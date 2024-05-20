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Formula 1 Emilia Romagna GP

Tayland, Imola'daki görüşme sonrası Formula 1 planlarına hız verdi!

Tayland'ın Formula 1 yarışı düzenleme teklifi, ülkenin başbakanı Srettha Thavisin'in Imola'ya giderek bu fikirle ilgili görüşmelerde bulunmasıyla ilerleme kaydetti.

Ezel Tan
Srettha Thavisin, Prime Minister of Thailand, Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Thavisin, İtalya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Emilia Romagna Grand Prix'sinde F1 CEO'su Stefano Domenicali ve diğer paydaşlarla bir araya geldi.

Tayland Grand Prix'si projesi hükümet tarafından destekleniyor fakat Thavisin'in, Red Bull'un bu projeye olan potansiyel ilgisini değerlendirdiği de anlaşılıyor.

Thavisin, Bangkok'ta bir cadde yarışı düzenlemek için anlaşma yapmayı hedefliyor ve bu yarışın 2027 veya 2028'de takvime girmesini umuyor.

Ziyaretinin ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan Thavisin, F1 yarışı düzenlemenin Tayland'ın uluslararası arenada tanınmasına yardımcı olacağına inandığını belirtti.

Thavisin, paylaşımında şunları yazdı: “Tayland Hükümeti'nin yakın gelecekte F1 yarışlarını Tayland'a getirme niyeti doğrultusunda Autodromo Enzo e Dino Ferrari'yi ziyaret ettim ve Formula 1 Grubu yöneticileriyle görüştüm."

"Bu, Tayland'ı uluslararası etkinlikler ve faaliyetler için küresel vitrine yerleştirme politikamızla örtüşüyor.”

 


Tayland'ın yarış teklifi, F1'in Asya'da daha büyük bir üs oluşturma konusundaki net planına da gayet iyi uyuyor.

Domenicali'nin Bangkok'ta yarış fikrine sıcak baktığı ve Thavisin ile görüşmek üzere Nisan ayında Tayland'ı ziyaret ettiği biliniyor.

Ancak Tayland gibi yeni yarışların takvime girmesi, F1'in mevcut etkinliklerinden bazılarının kaybedilmesi anlamına gelebilir; özellikle Imola'nın geleceği sorgulanıyor.

Domenicali, geçtiğimiz günlerde Wall Street analistleriyle yaptığı bir görüşmede, F1 takvimini genişletme konusunda istekli olmadığını söylemişti.

İtalyan medyasına verdiği demeçte de yakında bazı zor seçimler yapılmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Domenicali, “Formula 1'e pek çok ülkeden büyük ilgi olduğunu görüyoruz ve bu da tabii ki gelişim için bir fırsat teşkil ediyor. Aynı zamanda bizi takvim açısından seçimler yapma yükümlülüğü altına sokuyor.” dedi.

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