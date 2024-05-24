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Formula 1 Monako GP

F1 Tayland, Güney Kore ve Endonezya yarışlarına sıcak bakıyor

Formula 1'in sahibi Liberty Media şirketinin CEO'su Greg Maffei, Tayland, Güney Kore ve Endonezya'nın ilgisinin olduğu bir Güneydoğu Asya yarışı ihtimalinin giderek arttığını belirtti.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
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Motorsport Business

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ABD'deki üç yarışın o pazar için yeterli olduğunu düşünen F1, rotasını tüm dünyada giderek artan ilgiyi yakalamak için diğer bölgelere çevirdi.

 

Perşembe gecesi Monako'daki F1 in Depth etkinliğinde konuşan Maffei, Çin Grand Prix'sinin başarılı bir şekilde geri dönüşünün nelerin mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.

 

Maffei, "Dört yıl sonra Çin'de yarış düzenleyebildiğimiz için çok şanslıyız. Oradaki yarış çok başarılı oldu. Çin'deki ilgi kısmen arttı çünkü artık Çinli bir pilotumuz var."

 

"En önemlisi, bir ülkeden pilotlar ve takımlarınız olduğunda çok fazla kültürel kimlik görüyorsunuz. Bu yüzden Çin'deki büyümeyi görmek harika."

 

"Asya genelinde çok fazla ilgi görüyoruz. Belirttiğiniz gibi Tayland, Seoul ve Endonezya'dan ilgi var. Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak isteyen çok yer var."

 

"Hayranlarımızın nerede olduğuna, nerede olabileceklerine, kimin harika bir yarış çıkarabileceğine ve kimin açıkçası bir yarışı karşılayabileceğine baktık."

 

"Bence Güneydoğu Asya'da çok kolay bir şekilde ikinci bir yarış görebilirsiniz." dedi.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 leads at the start of the race

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 leads at the start of the race

Photo by: Patrik Lundin / Motorsport Images

2026 ya da 2027 yılında Bangkok'ta bir sokak yarışı düzenlenmesi için bastıran Tayland başbakanı geçtiğimiz hafta Emilia-Romagna Grand Prix'sindeydi.

Vegas'tan çıkarılan dersler

F1 in Depth etkinliğinde Maffei, Las Vegas Grand Prix'in önde gelen temsilcileriyle birlikteydi ve F1'in etkinliğin yarış organizatörü olma kararını vererek hayranların beklentilerini daha iyi anlamayı nasıl başardığını açıkladı.

 

"Sporu birçok yönden değiştirdik. Bunlardan biri ürünü yerel organizatöre bıraktığımız ve onların sattığı bir iş olmasıydı. Ancak F1TV ve Las Vegas gibi kendi yaptığımız promosyonlar sayesinde sporun hayranlarını daha iyi anlamaya başladık. Biz doğrudan tüketiciye yönelik bir işletmeyiz ve onların ihtiyaçlarını anlıyoruz."

 

"Bu sayede daha iyi öğrenimler elde edebiliyor ve zamanla, Las Vegas da dahil olmak üzere, onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabiliyoruz. Dolayısıyla birlikte yapabileceklerimiz için heyecanlıyım. Bence harika bir gösteri olacak. Ve umarım ilk yılında olduğu gibi heyecan verici bir yarış olmaya devam eder."

 

Maffei, geçen sezon Las Vegas Grand Prix'sinin açılış gününde bir drenaj kapağının gevşemesiyle yaşanan sorunlara rağmen başarılı geçmesinin ardından, bu yılki etkinliğin daha da iyi olmasını beklediğini söyledi.

 

İkinci Las Vegas yarışı için neler umduğu sorulduğunda Maffei, "Umarım aynı kalitede hatta daha iyi bir yarış çıkarabiliriz. Umarım yine pistte erkenden bir sıkıntı yaşamayız, bu güzel olurdu. Bu çok erken yaşanan bir problemdi."

 

"Bence deneme yarışı oldukça iyiydi ve umarım önümüzdeki gösteri de aynı derecede iyi olur. Bazı durumlarda çok hızlı hareket ettiğimiz için işleri optimize etmeyi ve daha verimli yapmayı öğreneceğimizi düşünüyorum."

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Las Vegas GP'deki ekibin ve ortaklarımızın bu kadar hızlı hareket etmesini gerçekten takdir ediyorum. Bu yarışı sıfırdan 15 ayda düzenlemek inanılmaz."

 

"Bir sonraki sefer daha akıllı olacağız. Daha verimli olacağız ve bu da muhtemelen topluluk için daha az rahatsız edici olacak." dedi.

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