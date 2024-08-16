Tayland GP planı rafa mı kalkıyor?

Formula 1 takvimine girmek isteyen ülkelerde genellikle bu istek üst düzey yetkililerden gelir ve bu yetkililer görevinden ayrıldığında, yarışla ilgili plan da rafa kalkar.

Bunun örnekleri son yıllarda pek çok kez görüldü.

Bu yılın ilkbaharında, 2026 gibi erken bir tarihte Tayland'ın Formula 1 takvimine gireceğine dair söylentiler çıktı.

Stefano Domenicali de cadde pistinde yapılacak olası bir yarışı görüşmek üzere Taylandlı yetkililerle görüşüyordu.

Bu görüşmeler doğrudan Tayland Başbakanı Srettha Thavisin tarafından yürütülüyordu ve yarışın en büyük destekçisi kendisiydi.

Thavisin geçtiğimiz günlerde görevini kötüye kullanmakla suçlanarak görevinden alındı.

Tayland'ın yeni başbakanı Thavisin'in kızı Paetongtarn Thavisin olacak gibi görünüyor fakat bu değişimle yarışın tehlikeye girmiş olabileceğini düşünenlerin sayısı artık bir hayli fazla.