Tilke, Grosjean'ın kazasından sonra Sakhir'deki bariyerleri savundu

Romain Grosjean'ın ikiye ayrılan ve alev alan aracından kendi başına çıkması, birçok kişi tarafından haklı olarak mucize olarak görüldü.

Kazada Grosjean'ın bilincini kaybetmemesi gibi bazı şanslı etmenler olsa da, onun bu kazada hayatta kalması aslında yoğun bilimsel çalışmalar sonrası belirlenen F1'deki güvenlik protokolleri sayesinde oldu.

Ancak Halo olmasaydı, muhtemelen Grosjean hayatını kaybetmiş olacaktı ve bundan ötürü pistteki metal bariyerler epey eleştiri aldı.

Ancak Tilke, çeşitli bariyerler yerleştirirken her türlü kaza riskini değerlendirmeleri gerektiğini söylüyor.

F1 pist tasarımcısı Hermann Tilke, Der Standard'a "Güç yeterince büyükse, her şey bir noktada kırılır."

"Grosjean'ın üzerindeki kuvvet inanılmaz bir miktardı, 53G'ydi."

“Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Grosjean’ın çarpma açısı ile mesela orada bir lastik yığını gibi kuvvet geciktirici bir şey olsaydı o zaman daha iyi olurdu. Ancak diğer darbelerde buna sahip olmak oldukça verimsiz olurdu, çünkü araç sıkışıp kalabilirdi."

"Her şeyin avantajı ve dezavantajları vardır, bu yüzden değerlendirme yaparken diğer kötü senaryolar için de dikkatli olmalısınız."

"Örnek vermek gerekirse, yaşanan 1000 araba kazasının bir tanesinde emniyet kemeri takmamak daha iyi olabilir. Ancak sonrasında "bir daha kemer takmayacağım" demek yanlış olurdu."

"FIA, olayı dikkatli bir şekilde araştıracak ama onlarca yıldır çalışan bir sistemden bahsediyoruz." dedi.