Tasarımcı Clarence Ruth, Mercedes-Tommy Hilfiger özel koleksiyonu tasarlanıyor

Bu hafta New York Moda Haftası'nda motor sporlarından ilham alan bir koleksiyonla ilk çıkışını yapan ve uzun süredir Formula 1 hayranı olan Clarence Ruth, markanın New Legacy Challenge'ını kazandıktan sonra Mercedes ve Tommy Hilfiger tarafından 10 parçalık özel bir seri üretmesi için görevlendirildi.

Motorsport'a verdiği demeçte Ruth, "Bir Formula 1 ve Tommy Hilfiger hayranı olarak, moda dünyasına adımımı atmam için bana ilham veren marka olan bu işbirliği tam bir rüya gibiydi." şeklinde konuştu.

Hilfiger'ı Mercedes'in son teknoloji vizyonuyla birleştiren koleksiyon, F1 araçlarının gösterge panelini andıran logolarla süslenmiş futbol formaları ve rugby tişörtlerinden oluşuyordu. İspanya Grand Prix'si öncesinde yayınlanan kampanyada hem Hamilton hem de George Russell rol aldı.

Ruth, giyim tarzıyla padok modasında devrim yaratan yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton'la çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Hamilton moda konusunda çok hevesli. Çok disiplinli olmasını seviyorum."

"O çok önemli bir pilot ve ününü pist dışında da kullanabiliyor. Onun seviyesinde bunu yapan çok fazla insan göremezsiniz."

Lewis Hamilton, Mercedes'in Clarence Ruth tarafından tasarlanan Tommy Hilfiger işbirliğini giyiyor. Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Hamilton, 2013 yılında Mercedes'e katıldığından beri takımın ortaklarıyla çok güçlü ilişkiler kurdu. Tommy Hilfiger ve saat üreticisi IWC Schaffhausen gibi markaların yüzü haline geldi.

Ruth, "Hamilton'ın Ferrari'de de bu işi lüks bir alana taşıyacağını düşünüyorum."

"Bunu Tommy ile yaptığı işle karşılaştırmıyorum ama farklı bir moda kitlesi getireceğini düşünüyorum."

"Spor ve moda arasındaki ilişki çok uzun zamandır devam ediyor."

"Bizimki ya da A$AP Rocky'nin Puma ile yaptığı gibi benzersiz işbirlikleri insanlara ilham verecek."

Ruth, Florida'da bisiklet sürerken motor sporlarına aşık olduğunu ve şimdi deri ceketlerden dizliklere kadar motorcore unsurlarını tasarımlarına dahil etmeyi hedeflediğini açıkladı.

"Motor sporlarından ve özellikle üniformalardan çok ilham alıyorum."

"Bizim için her şey, tasarladığımız kıyafetlerimize bir üniforma gibi yaklaşmakla ilgili. Olay tamamen işlevsellik." dedi.