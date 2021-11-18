Tarihteki ilk Katar GP öncesi bilmeniz gerekenler

Pistin yapım süreci ve geleceği

Losail Uluslararası Yarış Pisti'nin yapımına 2004 senesinde başlandı. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyinde yer alan bu pistin yapımında 1000 işçi görev aldı ve pist, sadece 12 ay içinde tamamlandı.

Pistin yapımında 58 milyon dolar harcandı ki bu meblağ, günümüz standartlarına göre o kadar da yüksek değil. Abu Dhabi'nin Yas adasında yer alan piste 1 milyar dolardan fazla para harcandığı öne sürülürken; Kuveyt'te yer alan ve Hermann Tilke'nin tasarladığı Kuveyt Motor Town'un yapımında 162 milyon dolar harcandı. Bahreyn Uluslararası Yarış Pisti'nin yapımında ise yaklaşık olarak 150 milyon dolar harcanmıştı.

F1 ve Katar arasında 2023'ten itibaren başlayacak 10 yıllık bir anlaşma imzalandı. Yani Katar Grand Prix'si 2023 ile 2033 yılları arasında, 10 yıl boyunca F1 takviminde yer alacak.

Bu uzun süreli anlaşmanın ardından Katarlı yöneticiler, bölgedeki diğer ülkeler gibi daha ihtişamlı bir pist yapmak istiyorlar. Buna ek olarak, Losail Pisti, otomobil yarışlardan çok motosiklet yarışları için tasarlanmış bir pistti. Dolayısıyla Katar Grand Prix'si gelecek yıllarda F1 için yapılmış olan yeni bir pistte gerçekleştirilecek.

Katar, 2022 Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak ve Katarlı yöneticiler tüm odaklarını bu organizasyona çevirmek istediklerinden 2022 senesinde Katar'da yarış düzenlenmeyecek. F1'le Katar arasındaki 10 yıllık anlaşma bu yüzden 2023 yılında başlayacak.

2022 yılındaki ara değerlendirerek yeni bir pist yapımına başlanabilir ve bu yeni pist, Katar'ın 10 senelik anlaşması boyunca F1'e ev sahipliği yapabilir.

Bunun yanı sıra bir cadde pistinin kurulabileceği de söylentiler arasında. Yani 2021 Grand Prix'si, Losail Pisti'nde gerçekleştirilecek olan ilk ve son F1 yarışı olacak gibi duruyor.

Losail International Circuit

Pistin yapısı

Pist, 5.418km uzunluğunda, pistin ana düzlüğü ise 1068 metre. Pistte 16 viraj yer alıyor. Bu virajların 10'u sağa ve 6'sı sola dönülecek ve pilotlar pazar günü 57 tur tamamlayacaklar.

Pistin tur rekoru Nico Hulkenberg'e ait. 2009 GP2 Asya yarışında bu pistte yarışan Alman pilot, sıralama turlarında kendisine pole pozisyonunu getiren 1:35.741'lik derecesiyle tur rekorunun sahibi konumunda.

Simülasyonda gerçekleştirilen çalışmaların ardından pilotların bu hafta sonu sıralama turlarında 1:22.5'lerde, yarış içinde ise 1:28'lerde turlaması bekleniyor.

Losail, oldukça hızlı ve akıcı bir pist. Pilotların sırlama turlarında ortalama hız olarak 237 km/saate ulaşması bekleniyor.

Pistte orta hızlı birçok viraj bulunmakta, start/finiş düzlüğüne çıkılmadan önce ise yavaş bir viraj var.

Pistin orta bölümünde, 5-10. virajlar arasında 4 ve 5. vitesle geçilecek orta hızlı virajlar bulunuyor.

Pistte ayrıca, İstanbul Park'taki 8. virajı andıran bir kompleks de bulunmakta. Neredeyse tam gaz geçilecek olan 3 apeksli 12, 13 ve 14. viraj kompleksi; pilotların boyunlarını zorlayacak.

1068 metrelik düzlüğün sonunda yer alan ilk viraj, geçiş için en büyük fırsatı sunuyor. Pistteki tek DRS bölgesi de start/finiş düzlüğünde bulunuyor. DRS algılama noktası son virajdan 125 metre önce yer alırken, aktivasyon noktası ise son virajdan 200 metre sonra yer alacak.

İlk cepte yer alacak pilotun ilk virajla arasında 370 metre bulunacak. Dolayısıyla aksiyonlu bir start görmemiz mümkün olabilir.

Bahsedildiği gibi Losail Pisti, orijinal olarak motosiklet yarışları için inşa edilmişti. Motosiklet yarışlarının gereksinimlerine uygun şekilde oluşturulmuş ve yıllardır buna uygun şekilde kullanılmış bir pistte yarışacak olmak, pistte bazı değişimlere gidilmesini gerektirdi.

Pist, F1'in güvenlik gereksinimlerini tamamıyla karşılamıyordu. Bundan ötürü pit yolunun girişi yeniden inşa edildi ve büyük ölçüde değiştirildi. Bazı virajlara çift kerbler eklendi ve bariyerler sağlamlaştırıldı. Pistin yapay ışıklandırmasında da geliştirmeler yapıldı.

Şampiyona direktörü Michael Masi, pistte yapılan çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Burası esas olarak bir motosiklet pistiydi. Bu yüzden birkaç yere çift kerb eklemek zorunda kaldık. Virajların kesilmesini önlemek için iç tarafa sosis kerbler ekledik, çıkışlara çift kerb ekledik, pist anlamında bunlar büyük şeyler."

"Bazı yerlerdeki bariyerler geliştirildi. Zaten bazı Tecrpo bariyerler vardı ama her yere ekstra olarak lastikler de koyduk. Sanırım pist değişikliği anlamında en büyüğünün pit girişi olduğunu söyleyebilirim."

Losail International Circuit

Araç ayarları ve lastik stratejileri

Losail Pisti'nde araç ayarları konusunda takımların farklı stratejiler seçeceğini söylemek mümkün.

Pistte, yere basma gücü gerektiren virajlar bulunmasına ek olarak, uzun bir düzlük de yer alıyor. Bazı takımlar, düzlük hızından taviz vererek virajlarda hızlı olmayı; bazıları ise yere basma gücünden taviz verip düzlükte hızlı olmayı tercih edebilir.

Araç ayarlarında yaşanacak ayrımlar hakkında konuşan George Russell, şu ifadeleri kullanmıştı: "Orta hızla geçilen çok fazla viraj var. Dördüncü, beşinci viteste geçilen [virajlar] var ve sadece 1 tane yavaş viraj var. Bence sadece 1 tane yavaş viraj olması ilginç olacak. Bu yavaş virajın ardından ise oldukça uzun bir düzlük var."

"Bu yüzden zorlayıcı olacak çünkü bence araca eklenen yere basma gücü konusunda farklı stratejiler göreceğiz. Çünkü uzun bir düzlük var ama yine de yere basma gücüne ihtiyaç duyacağınız virajlar da var."

Birinci ve üçüncü antrenman seansları güneş batmadan gerçekleştirilecek ve pist sıcaklığı yüksek olacak, sıralama turları ve yarış ise gece vaktinde gerçekleştirilecek. Yani sıralama turlarında ve yarışta, 1. ve 3. antrenmana göre pist sıcaklığında ciddi bir düşüş yaşanacak.

Güneş battıktan sonra gerçekleştirilecek tek antrenman seansı olan 2. antrenman, sıralama turlarına ve yarışa yakın veriler toplamak için önemli ve ideal olacak.

Losail Pisti'nde lastik stratejileri ve lastik aşınması da büyük rol oynayabilir. Pistin asfaltı, 2004 senesinden bu yana 1 kez bile yenilenmedi. Pistteki yol tutuşu yüksek olacak ancak bu aynı zamanda lastiklerin fazlasıyla aşınacağı anlamına geliyor. Ayrıca pistte hızlı virajların bulunması, yine lastikleri zorlayacak. Hafta sonu boyunca etkili olacak sıcak hava da lastikleri soğutma konusunda pilotların işini zorlaştıracak.

Bütün bu meydan okumaların farkında olan Pirelli, Katar'a elindeki en sert lastikler olan C1, C2 ve C3 setlerini getirdi.

Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola, şunları söyledi: "Hızlı virajlar ve aşındırıcı asfaltla birlikte, elimizdeki en sert lastiklerin Losail'e iyi uyacağını düşünüyoruz. Ancak burada daha önce yarışmadığımızdan, piste geldiğimizde lastiklerin nasıl çalıştığına yönelik gerçek bir tablo göreceğiz."

Mercedes, hafta sonu öncesinde 3 pit stop'un bile mümkün olabileceğini söylemişti ancak bu daha çok yeni pit yolunda ne kadar vakit kaybedildiğinde bağlı olacak.

Pirelli tyres Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pilotlar neler söylediler?

Gridde, Losail pistinde daha önce sürmüş 2 isim var: Nikita Mazepin ve Sergio Perez.

Nikita Mazepin, 2014 yılında Losail'de MRF yarışına katılmıştı. Rus pilot, 4 yarış gerçekleştirilen bu hafta sonunda bir kez podyuma çıkarmayı başarmıştı.

Mazepin, yarış hakkında şunları söyledi: "Katar'daki yarış ilginç olacağa benziyor. Daha önce bu pistte yarıştım. 2014'te MRF Formula'nın ilk yarışı orada gerçekleşti. Orada pek uzun kalmadım ama pisti epey beğendim. Asfaltta oldukça fazla kum var."

"Yeni pistlerde kademeli olarak ilerlemek ve sizi iki adım geriye atabilecek aptalca hatalardan kaçınmak gerekiyor."

"Pisti bir simülatörde denemek, eğer böyle bir fırsat varsa, araç üstü kameraları seyretmek, pistte yürümek ve sonrasında gerçek bir aracı sürmeye alışmak çok önemli."

"Akşam yarışlarını seviyorum. Bence pist, ışıklar altında muhteşem görünüyor olmalı."

2009 GP2 Asya yarışında yarışan ve sprint yarışında galibiyete ulaşan Perez ise pist hakkında pek bir şey hatırlamadığını söyledi ve "Simülatöre ilk defa bindiğimde burada hiç yarışmamışım gibi hissettim." dedi.

Pierre Gasly ise pistin fiziksel olacağını vurguladı.

"Çok yüksek hızlı bir pist olacak. Daha önce gittiğimiz diğer pistlerden farklı, bu yüzden zorlu olacak."

"Simülatörde, sürüş açısından gerçekten heyecan verici görünüyor. Yarış açısından, oldukça yüksek hızlı ve çok uzun virajlar var. Yüksek savrulma virajları var bu yüzden takip etmesi zor olabilir ama göreceğiz."

"Muhtemelen G kuvveti açısından oldukça fiziksel olacak ve virajlarda minimum hız oldukça yüksek."

"Sao Paulo saat yönünün tersine ve her zaman zor. Üçlü yarışlarda, boynunuz ilk yarıştan dolayı hâlâ gergin oluyor, bu yüzden Abu Dhabi'de iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Sebastian Vettel ise antrenman seanslarını verimli geçirmeleri gerektiği görüşünde.

"Bu hafta sonu Losail Uluslararası Pisti'nde ilk kez yarışacağız."

"Bu yüzden bu yarışla ilgili pek çok bilinmeyen var çünkü elimizde Meksika ve Brezilya'dan aldığımız son telemetri verileri dışında çok az veri var hatta hiçbir şey yok."

"Hal böyle olunca sıralama turları ve yarıştan önce, verimli bir cuma ve cumartesi günü geçirmek, bizim için inanılmaz derece önemli olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing walks the track Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images