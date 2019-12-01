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Formula 1 / Nostalji

Tarihte bugün: Villeneuve, BMW Sauber'le anlaşıyor

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Tarihte bugün: Villeneuve, BMW Sauber'le anlaşıyor
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 07:52

Jacques Villeneuve, 14 yıl önce bugün BMW Sauber'le yarışacağını duyurmuştu.

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, 1 Aralık 2005 tarihinde bir sonraki sezon BMW Sauber'le yarışacağını açıklamıştı.

Takım patronu Mario Theissen o gün, "2006 için Jacques'la anlaşmanın BMW-Sauber'i daha güçlü hale getireceğinden eminiz." demişti.

Bundan ötürü Villeneuve'den beklentiler büyüktü ve BMW kendisine oldukça güveniyordu. Ancak çıktığı 12 yarışta sadece yedi puan alabildi ve sezon ortasında yerini Robert Kubica aldı.

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Liste

Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06

Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06
1/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06

Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06
2/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve
3/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve
4/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve
5/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve
6/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve
7/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jacques Villeneuve, Willy Rampf ve Mario Theissen

Jacques Villeneuve, Willy Rampf ve Mario Theissen
8/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jacques Villeneuve, Nick Heidfeld ve Robert Kubica

Jacques Villeneuve, Nick Heidfeld ve Robert Kubica
9/12

Fotoğraf: XPB Images

Jacques Villeneuve, Mario Theissen, Nick Heidfeld, Willy Rampf ve Robert Kubica ve BMW Sauber F3.06

Jacques Villeneuve, Mario Theissen, Nick Heidfeld, Willy Rampf ve Robert Kubica ve BMW Sauber F3.06
10/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06

Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06
11/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06

Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06
12/12

Fotoğraf: Mark Gledhill

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
04 Saat
:
45 Dakika
:
48 Saniye
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