Tarihte bugün: Villeneuve, BMW Sauber'le anlaşıyor
Jacques Villeneuve, 14 yıl önce bugün BMW Sauber'le yarışacağını duyurmuştu.
1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, 1 Aralık 2005 tarihinde bir sonraki sezon BMW Sauber'le yarışacağını açıklamıştı.
Takım patronu Mario Theissen o gün, "2006 için Jacques'la anlaşmanın BMW-Sauber'i daha güçlü hale getireceğinden eminiz." demişti.
Bundan ötürü Villeneuve'den beklentiler büyüktü ve BMW kendisine oldukça güveniyordu. Ancak çıktığı 12 yarışta sadece yedi puan alabildi ve sezon ortasında yerini Robert Kubica aldı.
Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jacques Villeneuve
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jacques Villeneuve
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jacques Villeneuve
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jacques Villeneuve
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jacques Villeneuve
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jacques Villeneuve, Willy Rampf ve Mario Theissen
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jacques Villeneuve, Nick Heidfeld ve Robert Kubica
Fotoğraf: XPB Images
Jacques Villeneuve, Mario Theissen, Nick Heidfeld, Willy Rampf ve Robert Kubica ve BMW Sauber F3.06
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jacques Villeneuve ve Nick Heidfeld ve BMW Sauber F3.06
Fotoğraf: Mark Gledhill
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Tarihte bugün: Villeneuve, BMW Sauber'le anlaşıyor
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