Tarihte bugün: Villeneuve, BMW Sauber'le anlaşıyor

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, 1 Aralık 2005 tarihinde bir sonraki sezon BMW Sauber'le yarışacağını açıklamıştı.

Takım patronu Mario Theissen o gün, "2006 için Jacques'la anlaşmanın BMW-Sauber'i daha güçlü hale getireceğinden eminiz." demişti.

Bundan ötürü Villeneuve'den beklentiler büyüktü ve BMW kendisine oldukça güveniyordu. Ancak çıktığı 12 yarışta sadece yedi puan alabildi ve sezon ortasında yerini Robert Kubica aldı.