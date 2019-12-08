Tarihte bugün: Reutemann, F2004'ü test ediyor

1970'li yıllarda Ferrari için yarışan Carlos Reutemann, 8 Aralık 2004'te Fiorano'da gerçekleştirilen bir etkinlikte Ferrari'nin F2004 aracını kullanmıştı.

Reutemann, oldukça eğlendiği testin ardından, "Unutulmaz bir deneyimdi. Araç özellikle motor gücü açısından etkileyici. Günümüz araçları, benim zamanımdan çok farklı. Bugün TV'de onları seyrettiğiniz zaman sürmesi çok kolay gibi görünüyor. Ama kendim denedikten sonra durumun böyle olmadığını garanti edebilirim" demişti.

Reutemann Ferrari kariyerinde toplam 34 yarışa çıktı. Bu süreçte 5 galibiyet, 2 pole pozisyonu, 2 en hızlı tur, 13 podyum ve 90 puan topladı.