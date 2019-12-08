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Formula 1 / Nostalji

Tarihte bugün: Reutemann, F2004'ü test ediyor

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Tarihte bugün: Reutemann, F2004'ü test ediyor
Ekleyen:
, Editör
8 Ara 2019 13:18

Carloss Reutemann, 15 yıl önce bugün Fiorano'da Ferrari F2004'ü test etmişti.

1970'li yıllarda Ferrari için yarışan Carlos Reutemann, 8 Aralık 2004'te Fiorano'da gerçekleştirilen bir etkinlikte Ferrari'nin F2004 aracını kullanmıştı.

Reutemann, oldukça eğlendiği testin ardından, "Unutulmaz bir deneyimdi. Araç özellikle motor gücü açısından etkileyici. Günümüz araçları, benim zamanımdan çok farklı. Bugün TV'de onları seyrettiğiniz zaman sürmesi çok kolay gibi görünüyor. Ama kendim denedikten sonra durumun böyle olmadığını garanti edebilirim" demişti.

Reutemann Ferrari kariyerinde toplam 34 yarışa çıktı. Bu süreçte 5 galibiyet, 2 pole pozisyonu, 2 en hızlı tur, 13 podyum ve 90 puan topladı.

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Carlos Reutemann ve Jean Todt

Carlos Reutemann ve Jean Todt
1/4

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Carlos Reutemann test ediyorFerrari F2004

Carlos Reutemann test ediyorFerrari F2004
2/4

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Carlos Reutemann test ediyorFerrari F2004

Carlos Reutemann test ediyorFerrari F2004
3/4

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Carlos Reutemann test ediyorFerrari F2004

Carlos Reutemann test ediyorFerrari F2004
4/4

Fotoğraf: Ferrari Media Center

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Editör Kemal Şengül

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