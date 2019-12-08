Tarihte bugün: Reutemann, F2004'ü test ediyor

Carloss Reutemann, 15 yıl önce bugün Fiorano'da Ferrari F2004'ü test etmişti.
1970'li yıllarda Ferrari için yarışan Carlos Reutemann, 8 Aralık 2004'te Fiorano'da gerçekleştirilen bir etkinlikte Ferrari'nin F2004 aracını kullanmıştı.
Reutemann, oldukça eğlendiği testin ardından, "Unutulmaz bir deneyimdi. Araç özellikle motor gücü açısından etkileyici. Günümüz araçları, benim zamanımdan çok farklı. Bugün TV'de onları seyrettiğiniz zaman sürmesi çok kolay gibi görünüyor. Ama kendim denedikten sonra durumun böyle olmadığını garanti edebilirim" demişti.
Reutemann Ferrari kariyerinde toplam 34 yarışa çıktı. Bu süreçte 5 galibiyet, 2 pole pozisyonu, 2 en hızlı tur, 13 podyum ve 90 puan topladı.
Carlos Reutemann ve Jean Todt
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Carlos Reutemann test ediyorFerrari F2004
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Carlos Reutemann test ediyorFerrari F2004
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Carlos Reutemann test ediyorFerrari F2004
Fotoğraf: Ferrari Media Center
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|Kemal Şengül