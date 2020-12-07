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Formula 1 / Nostalji

Tarihte bugün: Raikkonen, Ferrari'ye katılıyor

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Tarihte bugün: Raikkonen, Ferrari'ye katılıyor
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Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Aralık tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

7 Aralık 1984: Robert Kubica dünyaya geliyor

Polonya'nın ilk F1 pilotu olan Robert Kubica, Krakov'da doğdu. İlk zaferini 2008 Kanada Grand Prix'sinde aldı ve tarihte yarış kazanan az sayıdaki sürücüden birisi haline geldi.

2011'de geçirdiği kayak kazasının ardından F1'den ayrılmak zorunda kalan Polonyalı pilot, saf yetenek anlamında F1'deki en iyi isimlerden biri olarak görülüyordu.

Kubica, 2019'da spora dönse de, başarısız geçen yılın ardından spordan ayrıldı ve DTM'e geçti. Burada da bir podyum almayı başardı.

Günümüzde Alfa Romeo F1'in yedek pilotluğunu yapıyor.

Thursday basın toplantısı: Robert Kubica

Thursday basın toplantısı: Robert Kubica
1/14

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica, BMW Sauber F1.07

Robert Kubica, BMW Sauber F1.07
2/14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07, lockup

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07, lockup
3/14

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07, Jenson Button, Honda Racing F1 Team, RA107

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07, Jenson Button, Honda Racing F1 Team, RA107
4/14

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica, Lotus Renault GP R31

Robert Kubica, Lotus Renault GP R31
5/14

Fotoğraf: Sutton Images

Robert Kubica, Lotus Renault GP R31

Robert Kubica, Lotus Renault GP R31
6/14

Fotoğraf: Sutton Images

Robert Kubica, Renault Sport F1 Team RS17

Robert Kubica, Renault Sport F1 Team RS17
7/14

Fotoğraf: Sutton Images

Robert Kubica, Renault Sport F1 Team

Robert Kubica, Renault Sport F1 Team
8/14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Robert Kubica, Renault Sport F1 Team

Robert Kubica, Renault Sport F1 Team
9/14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Robert Kubica, Williams Racing FW42

Robert Kubica, Williams Racing FW42
10/14

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Robert Kubica, Williams FW42

Robert Kubica, Williams FW42
11/14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Robert Kubica, Alfa Romeo walks the track on a bike

Robert Kubica, Alfa Romeo walks the track on a bike
12/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Julien Simon-Chautemps, Senior F1 Race Engineer Alfa Romeo with Robert Kubica, Alfa Romeo

Julien Simon-Chautemps, Senior F1 Race Engineer Alfa Romeo with Robert Kubica, Alfa Romeo
13/14

Fotoğraf: DPPI DPPI

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
14/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

7 Aralık 2005: Williams F1'de kalacağını açıkladı

Williams takımı, F1 patronu Bernie Ecclestone'la Concorde Sözleşmesini uzatmak konusunda anlaştığını açıkladı.

Bunun sonucu olarak 2008 yılından itibaren F1'de devam edeceğini açıklayan takımlar arasına eklendi.

Takım patronu Frank Williams diğer takımlarında kendilerini örnek almasını umduklarını belirtti ve ekledi: "Umarız bu kararımız geride kalan diğer takımlarında bize katılması için bir vesile olur ve detaylar üzerinde hep birlikte çalışırız. Spora zarar verecek herhangi bir bölünmeyi önlemek hepimizin görevidir. FOM ve FIA'nın sorumluluğu üzerlerine alması herkesin spor adına bir araya gelmesi için adil bir ortam oluşturmaktadır."

Sebastian Vettel, Williams

Sebastian Vettel, Williams
1/8

Fotoğraf: Sutton Images

Mark Webber, Williams F1 BMW FW27

Mark Webber, Williams F1 BMW FW27
2/8

Fotoğraf: LAT Images

Nick Heidfeld, Williams F1 BMW FW27

Nick Heidfeld, Williams F1 BMW FW27
3/8

Fotoğraf: LAT Images

Mark Webber, Williams F1 BMW FW27

Mark Webber, Williams F1 BMW FW27
4/8

Fotoğraf: Sutton Images

Sir Frank Williams ve Ron Dennis

Sir Frank Williams ve Ron Dennis
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Sir Frank Williams

Sir Frank Williams
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Frank Williams

Frank Williams
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber test ediyoryeni Williams BMW FW27

Mark Webber test ediyoryeni Williams BMW FW27
8/8

Fotoğraf: BMW AG

 

7 Aralık 2006: Raikkonen Jerez'de Ferrari'ye katıldı

Kimi Raikkonen, Jerez pistinde ilk kez Ferrari takımı ile birlikte görüldü.

Finlandiyalı sürücü, eski takımı McLaren ile olan kontratı nedeniyle Ferrari ile testlerde yer alamadı. Ancak Jerez pistindeki Ferrari çalışma alanında siyah bir ceket, kot pantolon ve kahverengi bir bere ile görüntülendi.

Testlerdeki gazetecilere kontratı nedeni ile konuşamayacağını söyleyen Raikkonen, önce Ferrari mühendisleri ile beraber sabah yapılan brifinge katıldı ardından da yeni takım arkadaşı Felipe Massa ile görüştü.

Kimi Raikkonen, Ferrari in the Ferrari garage

Kimi Raikkonen, Ferrari in the Ferrari garage
1/1

Fotoğraf: Sutton Images

 

7 Aralık 2006: Ferrariler Jerez'de ilk iki sırada

Ferrari takımı Felipe Massa ve Luca Badoer ile kış testlerinin devam ettiği Jerez'deki ilk günün en hızlı takımı oldu.

Jerez'deki ilk test gününe toplam 10 takım katılırken 17 sürücü piste çıktı.

Felipe Massa testlerde 1:19.462'lik derecesiyle en hızlı isim olurken, Luca Badoer 1:19.708 ile ikinci oldu.

McLaren Mercedes takımının çaylak pilotu Lewis Hamilton Ferrari'lerin arkasında en iyi üçüncü zamanı yaptı ve takım arkadaşı Pedro de La Rosa'yı 0.207 saniye ile geçti.

Luca Badoer

Luca Badoer
1/24

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer

Luca Badoer
2/24

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer

Luca Badoer
3/24

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer

Luca Badoer
4/24

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer

Luca Badoer
5/24

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer

Luca Badoer
6/24

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer

Luca Badoer
7/24

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer

Luca Badoer
8/24

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer

Luca Badoer
9/24

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer

Luca Badoer
10/24

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher ve Luca Badoer

Michael Schumacher ve Luca Badoer
11/24

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa pitboard

Felipe Massa pitboard
12/24

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa

Felipe Massa
13/24

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa

Felipe Massa
14/24

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa

Felipe Massa
15/24

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa

Felipe Massa
16/24

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
17/24

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
18/24

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
19/24

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
20/24

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
21/24

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
22/24

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
23/24

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
24/24

Fotoğraf: XPB Images

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