Tarihte bugün: Raikkonen, Ferrari'ye katılıyor

7 Aralık 1984: Robert Kubica dünyaya geliyor

Polonya'nın ilk F1 pilotu olan Robert Kubica, Krakov'da doğdu. İlk zaferini 2008 Kanada Grand Prix'sinde aldı ve tarihte yarış kazanan az sayıdaki sürücüden birisi haline geldi.

2011'de geçirdiği kayak kazasının ardından F1'den ayrılmak zorunda kalan Polonyalı pilot, saf yetenek anlamında F1'deki en iyi isimlerden biri olarak görülüyordu.

Kubica, 2019'da spora dönse de, başarısız geçen yılın ardından spordan ayrıldı ve DTM'e geçti. Burada da bir podyum almayı başardı.

Günümüzde Alfa Romeo F1'in yedek pilotluğunu yapıyor.

Thursday basın toplantısı: Robert Kubica 1 / 14 Fotoğraf: XPB Images Robert Kubica, BMW Sauber F1.07 2 / 14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07, lockup 3 / 14 Fotoğraf: XPB Images Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07, Jenson Button, Honda Racing F1 Team, RA107 4 / 14 Fotoğraf: XPB Images Robert Kubica, Lotus Renault GP R31 5 / 14 Fotoğraf: Sutton Images Robert Kubica, Lotus Renault GP R31 6 / 14 Fotoğraf: Sutton Images Robert Kubica, Renault Sport F1 Team RS17 7 / 14 Fotoğraf: Sutton Images Robert Kubica, Renault Sport F1 Team 8 / 14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Robert Kubica, Renault Sport F1 Team 9 / 14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Robert Kubica, Williams Racing FW42 10 / 14 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW42 11 / 14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Robert Kubica, Alfa Romeo walks the track on a bike 12 / 14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Julien Simon-Chautemps, Senior F1 Race Engineer Alfa Romeo with Robert Kubica, Alfa Romeo 13 / 14 Fotoğraf: DPPI DPPI Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 14 / 14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

7 Aralık 2005: Williams F1'de kalacağını açıkladı

Williams takımı, F1 patronu Bernie Ecclestone'la Concorde Sözleşmesini uzatmak konusunda anlaştığını açıkladı.

Bunun sonucu olarak 2008 yılından itibaren F1'de devam edeceğini açıklayan takımlar arasına eklendi.

Takım patronu Frank Williams diğer takımlarında kendilerini örnek almasını umduklarını belirtti ve ekledi: "Umarız bu kararımız geride kalan diğer takımlarında bize katılması için bir vesile olur ve detaylar üzerinde hep birlikte çalışırız. Spora zarar verecek herhangi bir bölünmeyi önlemek hepimizin görevidir. FOM ve FIA'nın sorumluluğu üzerlerine alması herkesin spor adına bir araya gelmesi için adil bir ortam oluşturmaktadır."

Sebastian Vettel, Williams 1 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Mark Webber, Williams F1 BMW FW27 2 / 8 Fotoğraf: LAT Images Nick Heidfeld, Williams F1 BMW FW27 3 / 8 Fotoğraf: LAT Images Mark Webber, Williams F1 BMW FW27 4 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Sir Frank Williams ve Ron Dennis 5 / 8 Fotoğraf: XPB Images Sir Frank Williams 6 / 8 Fotoğraf: XPB Images Frank Williams 7 / 8 Fotoğraf: XPB Images Mark Webber test ediyoryeni Williams BMW FW27 8 / 8 Fotoğraf: BMW AG

7 Aralık 2006: Raikkonen Jerez'de Ferrari'ye katıldı

Kimi Raikkonen, Jerez pistinde ilk kez Ferrari takımı ile birlikte görüldü.

Finlandiyalı sürücü, eski takımı McLaren ile olan kontratı nedeniyle Ferrari ile testlerde yer alamadı. Ancak Jerez pistindeki Ferrari çalışma alanında siyah bir ceket, kot pantolon ve kahverengi bir bere ile görüntülendi.

Testlerdeki gazetecilere kontratı nedeni ile konuşamayacağını söyleyen Raikkonen, önce Ferrari mühendisleri ile beraber sabah yapılan brifinge katıldı ardından da yeni takım arkadaşı Felipe Massa ile görüştü.

Kimi Raikkonen, Ferrari in the Ferrari garage 1 / 1 Fotoğraf: Sutton Images

7 Aralık 2006: Ferrariler Jerez'de ilk iki sırada

Ferrari takımı Felipe Massa ve Luca Badoer ile kış testlerinin devam ettiği Jerez'deki ilk günün en hızlı takımı oldu.

Jerez'deki ilk test gününe toplam 10 takım katılırken 17 sürücü piste çıktı.

Felipe Massa testlerde 1:19.462'lik derecesiyle en hızlı isim olurken, Luca Badoer 1:19.708 ile ikinci oldu.

McLaren Mercedes takımının çaylak pilotu Lewis Hamilton Ferrari'lerin arkasında en iyi üçüncü zamanı yaptı ve takım arkadaşı Pedro de La Rosa'yı 0.207 saniye ile geçti.