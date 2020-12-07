Tarihte bugün: Raikkonen, Ferrari'ye katılıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Aralık tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
7 Aralık 1984: Robert Kubica dünyaya geliyor
Polonya'nın ilk F1 pilotu olan Robert Kubica, Krakov'da doğdu. İlk zaferini 2008 Kanada Grand Prix'sinde aldı ve tarihte yarış kazanan az sayıdaki sürücüden birisi haline geldi.
2011'de geçirdiği kayak kazasının ardından F1'den ayrılmak zorunda kalan Polonyalı pilot, saf yetenek anlamında F1'deki en iyi isimlerden biri olarak görülüyordu.
Kubica, 2019'da spora dönse de, başarısız geçen yılın ardından spordan ayrıldı ve DTM'e geçti. Burada da bir podyum almayı başardı.
Günümüzde Alfa Romeo F1'in yedek pilotluğunu yapıyor.
Thursday basın toplantısı: Robert Kubica
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1.07
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07, lockup
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07, Jenson Button, Honda Racing F1 Team, RA107
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica, Lotus Renault GP R31
Fotoğraf: Sutton Images
Robert Kubica, Lotus Renault GP R31
Fotoğraf: Sutton Images
Robert Kubica, Renault Sport F1 Team RS17
Fotoğraf: Sutton Images
Robert Kubica, Renault Sport F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Robert Kubica, Renault Sport F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Robert Kubica, Williams Racing FW42
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Robert Kubica, Williams FW42
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo walks the track on a bike
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Julien Simon-Chautemps, Senior F1 Race Engineer Alfa Romeo with Robert Kubica, Alfa Romeo
Fotoğraf: DPPI DPPI
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
7 Aralık 2005: Williams F1'de kalacağını açıkladı
Williams takımı, F1 patronu Bernie Ecclestone'la Concorde Sözleşmesini uzatmak konusunda anlaştığını açıkladı.
Bunun sonucu olarak 2008 yılından itibaren F1'de devam edeceğini açıklayan takımlar arasına eklendi.
Takım patronu Frank Williams diğer takımlarında kendilerini örnek almasını umduklarını belirtti ve ekledi: "Umarız bu kararımız geride kalan diğer takımlarında bize katılması için bir vesile olur ve detaylar üzerinde hep birlikte çalışırız. Spora zarar verecek herhangi bir bölünmeyi önlemek hepimizin görevidir. FOM ve FIA'nın sorumluluğu üzerlerine alması herkesin spor adına bir araya gelmesi için adil bir ortam oluşturmaktadır."
Sebastian Vettel, Williams
Fotoğraf: Sutton Images
Mark Webber, Williams F1 BMW FW27
Fotoğraf: LAT Images
Nick Heidfeld, Williams F1 BMW FW27
Fotoğraf: LAT Images
Mark Webber, Williams F1 BMW FW27
Fotoğraf: Sutton Images
Sir Frank Williams ve Ron Dennis
Fotoğraf: XPB Images
Sir Frank Williams
Fotoğraf: XPB Images
Frank Williams
Fotoğraf: XPB Images
Mark Webber test ediyoryeni Williams BMW FW27
Fotoğraf: BMW AG
7 Aralık 2006: Raikkonen Jerez'de Ferrari'ye katıldı
Kimi Raikkonen, Jerez pistinde ilk kez Ferrari takımı ile birlikte görüldü.
Finlandiyalı sürücü, eski takımı McLaren ile olan kontratı nedeniyle Ferrari ile testlerde yer alamadı. Ancak Jerez pistindeki Ferrari çalışma alanında siyah bir ceket, kot pantolon ve kahverengi bir bere ile görüntülendi.
Testlerdeki gazetecilere kontratı nedeni ile konuşamayacağını söyleyen Raikkonen, önce Ferrari mühendisleri ile beraber sabah yapılan brifinge katıldı ardından da yeni takım arkadaşı Felipe Massa ile görüştü.
Kimi Raikkonen, Ferrari in the Ferrari garage
Fotoğraf: Sutton Images
7 Aralık 2006: Ferrariler Jerez'de ilk iki sırada
Ferrari takımı Felipe Massa ve Luca Badoer ile kış testlerinin devam ettiği Jerez'deki ilk günün en hızlı takımı oldu.
Jerez'deki ilk test gününe toplam 10 takım katılırken 17 sürücü piste çıktı.
Felipe Massa testlerde 1:19.462'lik derecesiyle en hızlı isim olurken, Luca Badoer 1:19.708 ile ikinci oldu.
McLaren Mercedes takımının çaylak pilotu Lewis Hamilton Ferrari'lerin arkasında en iyi üçüncü zamanı yaptı ve takım arkadaşı Pedro de La Rosa'yı 0.207 saniye ile geçti.
Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher ve Luca Badoer
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa pitboard
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
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