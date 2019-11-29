Tarihte bugün: Massa, 2009'daki kazadan sonra ilk kez pistte
paylaşım
yorumlar
Felipe Massa, 2009 Macaristan GP'deki büyük kazadan dört ay sonra Brezilya'daki bir karting etkinliğiyle yarışlara dönmüştü.
Felipe Massa, Macaristan GP'deki ciddi kazadan dört ay sonra 29 Kasım 2009'da bir karting etkinliğiyle pistlere dönmüştü.
F1'e geri döneceği konuşulan Michael Schumacher ve Williams'la anlaşan Rubens Barrichello gibi isimlerin de katıldığı karting yarışı üç ayak üzerinden yapılmıştı.
İkisini Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher, birini ise Felipe Massa kazanmıştı.
Sonraki haber
Önceki haber
Hamilton: "Mercedes, F1'de kalacak"
Sonraki haber
McLaren, Automation Anywhere ile anlaştı
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Tarihte bugün: Massa, 2009'daki kazadan sonra ilk kez pistte
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
00 Saat
:
58 Dakika
:
38 Saniye
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
01:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
05:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
02:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
05:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Slayt Şov