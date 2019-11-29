Tarihte bugün: Massa, 2009'daki kazadan sonra ilk kez pistte

Felipe Massa, Macaristan GP'deki ciddi kazadan dört ay sonra 29 Kasım 2009'da bir karting etkinliğiyle pistlere dönmüştü.

F1'e geri döneceği konuşulan Michael Schumacher ve Williams'la anlaşan Rubens Barrichello gibi isimlerin de katıldığı karting yarışı üç ayak üzerinden yapılmıştı.

İkisini Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher, birini ise Felipe Massa kazanmıştı.