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Formula 1 / Nostalji

Tarihte bugün: Massa, 2009'daki kazadan sonra ilk kez pistte

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Tarihte bugün: Massa, 2009'daki kazadan sonra ilk kez pistte
Ekleyen:
, Editör
29 Kas 2019 07:28

Felipe Massa, 2009 Macaristan GP'deki büyük kazadan dört ay sonra Brezilya'daki bir karting etkinliğiyle yarışlara dönmüştü.

Felipe Massa, Macaristan GP'deki ciddi kazadan dört ay sonra 29 Kasım 2009'da bir karting etkinliğiyle pistlere dönmüştü.

F1'e geri döneceği konuşulan Michael Schumacher ve Williams'la anlaşan Rubens Barrichello gibi isimlerin de katıldığı karting yarışı üç ayak üzerinden yapılmıştı.

İkisini Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher, birini ise Felipe Massa kazanmıştı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
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:
58 Dakika
:
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