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Formula 1 / Nostalji

Tarihte bugün: Kimi Raikkonen, F1’den ayrılıyor

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Tarihte bugün: Kimi Raikkonen, F1’den ayrılıyor
Ekleyen:
, Editör
19 Kas 2019 07:01

Kimi Raikkonen, on yıl önce bugün Formula 1'den ayrıldığını açıklamıştı.

2007 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan Kimi Raikkonen, 2008-09 yıllarını da Ferrari’de geçirmiş ve 19 Kasım 2009’da Formula 1’den ayrılacağını açıklamıştı.

Fin pilotun anlaşması 2009 sonunda bitmiş ve Ferrari başkanı Luca di Montezemolo, Raikkonen’in yerine Fernando Alonso’yu geçirme kararı almıştı.

Raikkonen böylece kontratsız kaldı ve McLaren’la görüşmeye başladı. Ancak İngiliz ekiple Raikkonen arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve McLaren, Brawn GP ile şampiyonluk yaşayan Jenson Button ile anlaştı.

Raikkonen, bundan ötürü tam 10 yıl önce bugün spordan ayrıldığını ve belki de 2011’de de spora dönmeyeceğini açıkladı. Fin pilot bunun yerine rekabetçi bir takımdan teklif bekleyecekti.

Bu iki yıllık süreçte WRC başta olmak üzere çeşitli serileri deneyen Raikkonen, 2012’de Lotus’un teklifini kabul ederek spora geri döndü.

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Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
1/13

Fotoğraf: Getty Images

Kimi Raikkonen, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing

Kimi Raikkonen, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing
2/13

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing
3/13

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing
4/13

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing
5/13

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing
6/13

Fotoğraf: Citroën Communication

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
7/13

Fotoğraf: LAT Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
8/13

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
9/13

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing
10/13

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing
11/13

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing

Kimi Raikkonen and Kaj Lindstrom, Citroën DS3 WRC, ICE 1 Racing
12/13

Fotoğraf: Citroën Communication

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
13/13

Fotoğraf: LAT Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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