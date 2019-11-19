Tarihte bugün: Kimi Raikkonen, F1’den ayrılıyor

2007 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan Kimi Raikkonen, 2008-09 yıllarını da Ferrari’de geçirmiş ve 19 Kasım 2009’da Formula 1’den ayrılacağını açıklamıştı.

Fin pilotun anlaşması 2009 sonunda bitmiş ve Ferrari başkanı Luca di Montezemolo, Raikkonen’in yerine Fernando Alonso’yu geçirme kararı almıştı.

Raikkonen böylece kontratsız kaldı ve McLaren’la görüşmeye başladı. Ancak İngiliz ekiple Raikkonen arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve McLaren, Brawn GP ile şampiyonluk yaşayan Jenson Button ile anlaştı.

Raikkonen, bundan ötürü tam 10 yıl önce bugün spordan ayrıldığını ve belki de 2011’de de spora dönmeyeceğini açıkladı. Fin pilot bunun yerine rekabetçi bir takımdan teklif bekleyecekti.

Bu iki yıllık süreçte WRC başta olmak üzere çeşitli serileri deneyen Raikkonen, 2012’de Lotus’un teklifini kabul ederek spora geri döndü.