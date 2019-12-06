Keke Rosberg, 71 yıl önce bugün dünyaya gelmişti.
1982 yılında Formula 1 dünya şampiyonluğuna ulaşan ve 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg'in babası olan Keke Rosberg, 6 Aralık 1948'de dünyaya gelmişti.
Finlandiyalı pilot, 114 Grand Prix'ye çıkarken, beş galibiyet, beş pole pozisyonu, üç en hızlı tur, 17 podyum ve 159.5 puan topladı.
1982 yılında sadece bir zafer almasına rağmen, 15 yarışın 10'unda puan alarak kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğunu yakaladı.
Finlandiyalı pilotun oğlu Nico Rosberg, 2016'da şampiyon olunca, Graham-Damon Hill'den sonra şampiyon olan ikinci baba-oğul oldular.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Tarihte bugün: Keke Rosberg'in doğum günü
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