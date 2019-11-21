Jacques Laffite, 21 Kasım 1943 tarihinde dünyaya gelmişti.
Formula 1'de 176 yarışa çıkan ve 6 galibiyet, 7 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ile 32 podyum alan Laffite, 21 Kasım 1943’te dünyaya gelmişti.
Ligier, Williams ve Iso-Marlboro takımları adına yarışan Laffite, kariyer boyunca tam 87 kez finiş göremedi. En başarılı olduğu yarış 1 galibiyet ve 6 podyum aldığı Almanya’ydı.
Laffite, Formula 1 otoriteleri tarafından şampiyon olmayan en yetenekli sürücüler arasında kabul görüyor. Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atmasına rağmen yaşadığı şanssızlıklar ve dayanıklılık sorunları, şampiyon olmasının önüne geçti.
Laffite'nin yarış kariyerine dair daha fazla bilgiyi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.
Laffite'nin kariyeri:
Önceki haber
Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı
Sonraki haber
Surer: "FIA'nın Ferrari yakıt sistemini alması iyi"
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Tarihte bugün: Jacques Laffite’nin doğum günü
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
02:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
06:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
03:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
06:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
06:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan