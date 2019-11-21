Tarihte bugün: Jacques Laffite’nin doğum günü

Formula 1'de 176 yarışa çıkan ve 6 galibiyet, 7 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ile 32 podyum alan Laffite, 21 Kasım 1943’te dünyaya gelmişti.

Ligier, Williams ve Iso-Marlboro takımları adına yarışan Laffite, kariyer boyunca tam 87 kez finiş göremedi. En başarılı olduğu yarış 1 galibiyet ve 6 podyum aldığı Almanya’ydı.



Laffite, Formula 1 otoriteleri tarafından şampiyon olmayan en yetenekli sürücüler arasında kabul görüyor. Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atmasına rağmen yaşadığı şanssızlıklar ve dayanıklılık sorunları, şampiyon olmasının önüne geçti.



Laffite'nin yarış kariyerine dair daha fazla bilgiyi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.