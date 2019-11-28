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Formula 1 / Nostalji

Tarihte bugün: Hamilton, McLaren pilotu olarak ilk testini yapıyor

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Tarihte bugün: Hamilton, McLaren pilotu olarak ilk testini yapıyor
Ekleyen:
, Editör
28 Kas 2019 11:40

Lewis Hamilton 28 Kasım 2006 tarihinde McLaren yarış pilotu olarak ilk kez McLaren F1 aracını sürmüştü.

Lewis Hamilton, 28 Kasım 2006'da McLaren yarış pilotu olarak ilk kez McLaren'ın 2006 aracının direksiyonuna geçmişti. 

Hamilton o gün araçtaki problemden ötürü sadece iki tur atabildi.

Hamilton, David Coulthard ve Anthony Davidson ikilisiyle testte yer almıştı ve Coulthard, Hamilton'ın daha fazla teste ihtiyacını olduğunu söylemişti.

İngiliz pilot ise şöyle yanıt vermişti: "David'in görüşlerine değer veriyorum. Çok deneyimli ve ona hep saygı duydum. Bazı yönlerden haklı olabilir ama Formula 1'e ulaşmak için yapmam gereken her şeyi yaptım. Sezon öncesi testlerinde bolca vaktim olacak ve göreceğiz. Gencim ve bu sporda başarılı olmak istiyorum. Kazanmayı istiyorum."

Hamilton 2007 yılındaki ilk F1 sezonunda galibiyetler alıp, şampiyonluk savaşı verdi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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