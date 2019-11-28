Tarihte bugün: Hamilton, McLaren pilotu olarak ilk testini yapıyor

Lewis Hamilton, 28 Kasım 2006'da McLaren yarış pilotu olarak ilk kez McLaren'ın 2006 aracının direksiyonuna geçmişti.

Hamilton o gün araçtaki problemden ötürü sadece iki tur atabildi.

Hamilton, David Coulthard ve Anthony Davidson ikilisiyle testte yer almıştı ve Coulthard, Hamilton'ın daha fazla teste ihtiyacını olduğunu söylemişti.

İngiliz pilot ise şöyle yanıt vermişti: "David'in görüşlerine değer veriyorum. Çok deneyimli ve ona hep saygı duydum. Bazı yönlerden haklı olabilir ama Formula 1'e ulaşmak için yapmam gereken her şeyi yaptım. Sezon öncesi testlerinde bolca vaktim olacak ve göreceğiz. Gencim ve bu sporda başarılı olmak istiyorum. Kazanmayı istiyorum."

Hamilton 2007 yılındaki ilk F1 sezonunda galibiyetler alıp, şampiyonluk savaşı verdi.