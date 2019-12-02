Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Nostalji

Tarihte bugün: BAR, Tyrrell'ı satın alıyor

paylaşım
yorumlar
Tarihte bugün: BAR, Tyrrell'ı satın alıyor
Ekleyen:
, Editör
2 Ara 2019 11:51

22 yıl önce bugün BAR, Tyrrell Formula 1 takımını satın almıştı.

Ken Tyrrell, kendi adını taşıyan takımını 2 Aralık 1997 tarihinde British American Racing'e sattığını açıklamıştı

1968'de ilk kez şampiyonaya giren İngiliz ekip, 1960-1970'lerde Jackie Stewart'la üç dünya şampiyonluğu kazandı, ancak 1984'den sonra hiç yarış kazanamadı.

Tyrrell, o gün "Bu, almak zorunda kaldığım en zor karar. Bunun doğru olduğuna inanıyorum. F1'de mücadele etmenin maliyeti çarpıcı bir şekilde arttı ve Tyrrell, artık gridin en gerisinde yer almaktan memnun değil. Bizler rekabetçi insanlarız ve rekabet ruhumuz çok yüksek." demişti.

Takımın yeni sahibi BAR, uzun süre Honda ile birlikte F1'de kaldı. Daha sonra takımı Ross Brawn ve ardından da Mercedes satın aldı.

Sonraki haber
Gasly, ilk turda Stroll'le yaşadığı temastan "rahatsız"

Önceki haber

Gasly, ilk turda Stroll'le yaşadığı temastan "rahatsız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz: “Son turdaki geçiş, şampiyonu belirleyen bir an gibiydi”

2s
2
Formula 1

Verstappen, 2020'de şampiyonluk istiyor

3
Formula 1

Alonso: "2021'de Formula 1'e dönüş, seçeneklerim arasında"

4
Formula 1

Hamilton: "2020'de daha da güçlü olacağım"

3s
5
Formula 1

Ferrari 50 bin euro para cezası aldı, Leclerc podyumu korudu

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Tarihte bugün: BAR, Tyrrell'ı satın alıyor
F1

Tarihte bugün: BAR, Tyrrell'ı satın alıyor

Gasly, ilk turda Stroll'le yaşadığı temastan "rahatsız"
F1

Gasly, ilk turda Stroll'le yaşadığı temastan "rahatsız"

Sainz: “Son turdaki geçiş, şampiyonu belirleyen bir an gibiydi”
F1

Sainz: “Son turdaki geçiş, şampiyonu belirleyen bir an gibiydi”

Hamilton: "2020'de daha da güçlü olacağım"
F1

Hamilton: "2020'de daha da güçlü olacağım"

Performansından memnun olan Perez, Norris'in "adil" mücadelesini övdü
F1

Performansından memnun olan Perez, Norris'in "adil" mücadelesini övdü

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.