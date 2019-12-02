22 yıl önce bugün BAR, Tyrrell Formula 1 takımını satın almıştı.
Ken Tyrrell, kendi adını taşıyan takımını 2 Aralık 1997 tarihinde British American Racing'e sattığını açıklamıştı
1968'de ilk kez şampiyonaya giren İngiliz ekip, 1960-1970'lerde Jackie Stewart'la üç dünya şampiyonluğu kazandı, ancak 1984'den sonra hiç yarış kazanamadı.
Tyrrell, o gün "Bu, almak zorunda kaldığım en zor karar. Bunun doğru olduğuna inanıyorum. F1'de mücadele etmenin maliyeti çarpıcı bir şekilde arttı ve Tyrrell, artık gridin en gerisinde yer almaktan memnun değil. Bizler rekabetçi insanlarız ve rekabet ruhumuz çok yüksek." demişti.
Takımın yeni sahibi BAR, uzun süre Honda ile birlikte F1'de kaldı. Daha sonra takımı Ross Brawn ve ardından da Mercedes satın aldı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Tarihte bugün: BAR, Tyrrell'ı satın alıyor
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