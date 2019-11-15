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Formula 1 / Nostalji

Tarihte Bugün: 1987 Avustralya GP

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Tarihte Bugün: 1987 Avustralya GP
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 07:36

15 Kasım 1987 yılında Avustralya Grand Prix'si koşulmuş ve Gerhard Berger zafere ulaşmıştı.

15 Kasım 1987'de gerçekleştirilecek Avustralya Grand Prix'si öncesinde Nelson Piquet çoktan şampiyonluğunu ilan etmişti ve yarış kelimenin tam anlamıyla sezon bitmiş havasında yapıldı.

Hafta sonuna damga vuran bir Gerhard Berger vardı. Ferrari pilotu, sıralama turlarında en yakın rakibi Alain Prost'un 0.7 saniye önünde pole pozisyonunu alırken, takım arkadaşı Michele Alboreto ile arasında 1.3 saniye vardı.

Berger, ilk sıradan başladığı yarışta 82 turun tamamını ilk sırada geçti ve damalı bayrağı, Ayrton Senna'nın 34, takım arkadaşı Alboreto'nun ise 1 dakika 7 saniye önünde ilk sırada görerek harika bir zafer elde etti.

Senna o yarışta Lotus'la ikinci olsa da, fren soğutma kanalının olması gerekenden 2.5 mm daha geniş olmasından ötürü diskalifiye edildi.

Ferari böylelikle duble yaparak yarıştan ayrıldı.

O yarışta sadece yedi pilot finiş görebildi. Berger, Alboreto'ya kadar herkese tur bindirdi.

Bu aynı zamanda ertesi gün Lotus'a geçecek olan Piquet'nin de Williams'la çıktığı son yarıştı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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