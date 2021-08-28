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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Türkiye Grand Prix'sinin 3 Ekim'den 10 Ekim'e alınmasının ardından isteyenlerin biletleri iade edilebilecek.

Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek

2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin takvimdeki tarihi, Japonya yarışının iptal edilmesi ve ülkemizin İngiltere'nin seyahat konusunda kırmızı listede olması sebebiyle güncellendi ve son halini aldı.

Kesinleşen yeni takvime göre Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 8-9-10 Ekim’de Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.

Hal böyle olunca programını 3 Ekim hafta sonuna göre yapan bazı taraftarlar, bilet iadesi olup olmadığını sorgulamaya başladılar.

Motorsport.com Türkiye olarak bu konuda bir araştırma gerçekleştirdik ve programına uymaması sebebiyle, biletinin iadesini isteyen kişilerin bu işlemi Biletix üzerinden yapabileceğini öğrendik.

Fakat bilet iadesi isteyen kişilerin, en geç 6 Eylül'e kadar bu konudaki başvurusunu yapması gerekiyor. Aksi takdirde iade yapılmayacak.

Öte yandan Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, yarışın tarihini değişmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hezber şu açıklamayı yaptı: “Tüm dünyada pandeminin sebep olduğu karmaşıklık sebebiyle bu sezonki yarış takviminde pek çok kez değişiklikler oldu. Intercity İstanbul Park olarak bu süreçte de Formula 1TM yönetimiyle sıkı temasta bulunarak, belirsizlikler noktasında çözüm önerilerimizi sunduk ve uyum yeteneğimizi sergileyerek güncellenen takvimdeki yerimizi koruduk. Kesinleşen takvime göre 8-9-10 Ekim tarihlerinde dünyanın gözü İstanbul’da ve Intercity İstanbul Park’ta olacak."

"Bu kapsamda bilet satışlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Mevcutta biletlerini almış seyircilerimizin hiçbir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Geçtiğimiz yılın en iyi yarışını gerçekleştirerek Türkiye’ye yaşattığımız gururu bu yıl seyircili olarak tekrar edeceğiz. Bu heyecana ortak olma fırsatını kaçırmak istemeyenleri zaman kaybetmeden biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz.”

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