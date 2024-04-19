Taraftarların desteğinden memnun olan Zhou: "Puan için mücadele edeceğiz"

Bu hafta sonu ilk kez kendi ülkesi Çin'de mücadele eden Zhou Guanyu, sprint sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.

Seansın ardından konuşan Zhou şöyle dedi: "Son bölüme kalmak harikaydı."

"İlk iki bölümde çok iyi turlar attık, araçta çok fazla potansiyel vardı ama son bölümde sadece bir turumuz vardı."

"İki araçla birden son bölüme kaldığımız için mutluyum. Taraftarlar da muhteşemdi: hafta sonunun geri kalanı için sabırsızlanıyorum."

"Yarın sadece ilk sekize puan verilecek fakat adım adım ilerliyoruz. Bugün ilk ona girdik, yarın da her şeyimizi vereceğiz."

"Yarın her şey olabilir. Puan için mücadele ettiğimiz araçların hepsi çok güçlü ama bizim de bir şansımız var."

"Bunu değerlendirmek istiyoruz."

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas da seansın ardından mutluydu.

"Bugün takım için harika bir gün oldu: her iki aracın da ilk onda yer almasıyla hafta sonuna iyi başladık."

"Hiç de kolay olmayan karışık koşullar vardı fakat hava nasıl olursa olsun mücadelede olmak güven verici."

"Zhou ve Çinli taraftarlar için gerçekten çok mutluyum - kendi ülkenizde son bölüme kalmak harika bir şey."

Yarış temposuyla ilgili de Bottas şöyle dedi: "İlk seansın ardından yarış temposunun nasıl olduğunu bilmek çok zor fakat değişken koşullarda elimizden geleni yapacağız."

"Şu ana kadar takım harika bir iş çıkardı ve Çinli taraftarların desteğiyle beraber sprint yarışında puan için mücadele etmeyi ve yarınki sıralama turlarında da bu seviyede olmayı hedefliyoruz."