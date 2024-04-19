Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Taraftarların desteğinden memnun olan Zhou: "Puan için mücadele edeceğiz"

Sauber pilotu Zhou Guanyu, kendi ülkesinde son bölüme kaldığı sprint sıralama turlarının ardından çok memnun.

Ezel Tan
Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu hafta sonu ilk kez kendi ülkesi Çin'de mücadele eden Zhou Guanyu, sprint sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.

Seansın ardından konuşan Zhou şöyle dedi: "Son bölüme kalmak harikaydı."

"İlk iki bölümde çok iyi turlar attık, araçta çok fazla potansiyel vardı ama son bölümde sadece bir turumuz vardı."

"İki araçla birden son bölüme kaldığımız için mutluyum. Taraftarlar da muhteşemdi: hafta sonunun geri kalanı için sabırsızlanıyorum."

"Yarın sadece ilk sekize puan verilecek fakat adım adım ilerliyoruz. Bugün ilk ona girdik, yarın da her şeyimizi vereceğiz."

"Yarın her şey olabilir. Puan için mücadele ettiğimiz araçların hepsi çok güçlü ama bizim de bir şansımız var."

"Bunu değerlendirmek istiyoruz."

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas da seansın ardından mutluydu.

"Bugün takım için harika bir gün oldu: her iki aracın da ilk onda yer almasıyla hafta sonuna iyi başladık."

"Hiç de kolay olmayan karışık koşullar vardı fakat hava nasıl olursa olsun mücadelede olmak güven verici."

"Zhou ve Çinli taraftarlar için gerçekten çok mutluyum - kendi ülkenizde son bölüme kalmak harika bir şey."

Yarış temposuyla ilgili de Bottas şöyle dedi: "İlk seansın ardından yarış temposunun nasıl olduğunu bilmek çok zor fakat değişken koşullarda elimizden geleni yapacağız."

"Şu ana kadar takım harika bir iş çıkardı ve Çinli taraftarların desteğiyle beraber sprint yarışında puan için mücadele etmeyi ve yarınki sıralama turlarında da bu seviyede olmayı hedefliyoruz."

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Perez: "Hatam yüzünden iyi bir sonucu kaçırdık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

Formula 1
Çin GP
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"
Leclerc: "Yarış temposunda Verstappen'le 'benzer bir gezegende' görünüyoruz"

Leclerc: "Yarış temposunda Verstappen'le 'benzer bir gezegende' görünüyoruz"

Formula 1
Çin GP
Leclerc: "Yarış temposunda Verstappen'le 'benzer bir gezegende' görünüyoruz"
Horner: "Verstappen'e odaklanmayan Perez artık daha rahat"

Horner: "Verstappen'e odaklanmayan Perez artık daha rahat"

Formula 1
Çin GP
Horner: "Verstappen'e odaklanmayan Perez artık daha rahat"

Son Haberler

Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

F1 Formula 1
Çin GP
Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

F1 Formula 1
Çin GP
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

F1 Formula 1
Çin GP
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"
Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor

Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye