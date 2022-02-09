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Taraftarların Bahreyn testine katılmasına izin verilecek

Bahreyn pisti, bilet satışlarına başladı bile.

Taraftarların Bahreyn testine katılmasına izin verilecek
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula 1 taraftarları, 2022 sezonu öncesinde Bahreyn'de yapılacak sezon öncesi testlerine katılma fırsatı yakalayacaklar. Pist, bilet satışını çarşamba günü başlattı.

Spor, yeni teknik düzenlemelerle beraber tamamen yeni bir döneme giriyor ve takımlara iki ayrı test imkanı verildi.

İlk test 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da, ikinci test 10-12 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek.

Bununla beraber Circuit de Barcelona Catalunya'daki ilk test, kapalı kapılar ardında yapılacak ve basının katılımına izin verilse de, canlı yayın veya taraftar katılımı olmayacak.

Fakat Bahreyn testi, taraftarlara açık olacak, TV yayını olacak ve isteyenler seansları tribünden izleyebilecek.

RacingNews365'e göre Bahreyn, üç günlük testin son iki gününü taraftarlara açacak.

Şu anda bilet almak isteyen taraftarlar 11-12 Mart tarihleri için Bahreyn GP'nin resmi internet sitesi üzerinden bilet alabilirler.

İlginç şekilde Bahreyn testinin ilk günü de taraftarlara kaplı olacak. Yine de canlı yayın olacak.

Bilet fiyatları da belli olmuş durumda. Test için bilet fiyatı günlük 5 Bahreyn dinarına (180 TL) satılacak ve çocuklar için bu sayı 2.5 (90 TL) Bahreyn dinarı olacak.

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