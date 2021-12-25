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Formula 1 Haberler

Taraftarlar, 2021 F1 sezonunun en iyi sürücüsü olarak Verstappen'i seçti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Son dünya şampiyonu Max Verstappen, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar tarafından 2021'in en iyi Formula 1 sürücüsü seçildi.

Taraftarlar, 2021 F1 sezonunun en iyi sürücüsü olarak Verstappen'i seçti

Hollandalı pilot, 2021 Formula 1 sezonunda, şimdiye kadarki en iyi yılını geride bıraktı. Damalı bayrağı 10 kez ilk sırada gören Verstappen, 10 pole pozisyonu ve 18 de podyum alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Abu Dhabi'deki galibiyetiyle, mutlu sona ulaşan Hollandalı sürücü, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Sonuç olarak Verstappen, şampiyon oluğu yılda 8.8 puanlık derecelendirmeyle taraftarlar tarafından yılın pilotu seçildi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın özellikle yılın son kısmındaki performansı çok güçlüydü. Abu Dhabi'de son tura kadar lider giden ve şampiyonluğa yaklaşan İngiliz pilot, performansıyla 8.3 alarak ikinci en iyi pilot oldu

Üçüncü sırada Ferrari'den Carlos Sainz yer aldı. Aldığı dört podyumla yılı beşinci tamamlayan Sainz, 7.75 puanla yılın en iyi üçüncü sürücüsü seçildi. 

Pierre Gasly 7.71'lik oyla dördüncü, Lando Norris ise 7.6'lık oyla beşinci oldu.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, 7.17'lik oyla, Fernando Alonso'nun (7.12) hemen önünde  en iyi altıncı pilot seçildi.

İlk ona giren diğer isimler George Russell (6.78), Charles Leclerc (6.77) ve Esteban Ocon (6.6) oldu.

En iyi 10 pilot:

1. Max Verstappen, Red Bull
2. Lewis Hamilton, Mercedes
3. Carlos Sainz, Ferrari
4. Pierre Gasly, AlphaTauri
5. Lando Norris, McLaren
6. Sergio Perez, Red Bull
7. Fernando Alonso, Alpine
8. George Russell, Williams
9. Charles Leclerc, Ferrari 
10. Esteban Ocon, Alpine 

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