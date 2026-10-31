Formula 1 Meksika GP
Taraftar gerginliği büyüyor: Hadjar, hakem kuruluna çağrıldı!
Meksika GP padokunda bir taraftarı ittiği görüntülerle gündeme gelen Isack Hadjar, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle FIA hakemlerinin karşısına çıkacak.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 09:40
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Meksika hafta sonunun cuma gününde bir taraftarla yaşadığı fiziki temas sosyal medyada geniş yankı uyandıran Red Bull pilotu Isack Hadjar, resmi olarak FIA Hakem Kurulu’na sevk edildi. Fransız pilotun cumartesi sabahı yerel saatle 10:15’te (TSİ 19:15), son antrenman seansı öncesinde hakemlerin karşısında ifade vermesi gerekecek.
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Resmi tebligatta olayın detayları açıkça belirtilmese de, incelemenin FIA Uluslararası Spor Yasası'nın "spora, görevlilere veya motor sporlarının çıkarlarına manevi zarar veren eylem ve davranışları" kapsayan 12.2.1.l maddesi uyarınca başlatıldığı bildirildi.
İlgili kural dahilinde uygulanabilecek yaptırımlar, basit bir uyarı veya kınama cezasından başlayıp yüksek miktarda para cezalarına kadar uzanabiliyor. Olayın ciddiyetine göre grid cezası veya yarıştan men gibi sportif yaptırımlar da gündeme gelebilir.
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- Motorsport.com Ekibi
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