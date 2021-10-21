Taraftar anketinde en popüler pilot Verstappen, en popüler takım McLaren seçildi

Verstappen şu anda pilotlar şampiyonasında Lewis Hamilton ile kafa kafaya savaşıyor ancak yapılan son küresel ankete göre artık en popüler pilot Hamilton değil.

Küresel Anket'e 187 farklı ülkeden 167 binden fazla taraftar katıldı ve büyük anketin sonuçları, perşembe günü itibariyle yayınlandı.

Ankete katılan taraftarların %14.4'ü Verstappen'i favori pilotları olarak seçtiler. Hollandalı pilot ayrıca, ankete katılan taraftarların üçte birinin de en sevdiği ilk üç pilot içerisinde yer aldı.

Verstappen'in popülaritesindeki artış, 2017 raporunda da yer almıştı ancak bu yükseliş trendi son yıllarda hız kesmedi ve genç sürücü özellikle Hollanda büyük destek gördü.

Son küresel sonuçlar, Verstappen'in sadece Hollanda'da değil, küresel olarak popüler olmaya başladığını gösteriyor. En popüler olduğu yerler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi yerler geliyor.

Gençler arasında zaten popüler olan Verstappen, sadece bununla kalmadı ve 35-54 yaş grubundaki taraftarlardan da yüksek sayılar aldı. Bu da sadece genç bir kitlesi olmadığını kanıtlıyor.

Lando Norris, taraftarların %13.7'si İngiliz sürücüyü "en sevdikleri sürücü" olarak oyladı ve böylelikle listede ikinci sırada yer aldı. Taraftarların %40'ından fazla onu en sevdiği üç pilottan biri olarak gösterdi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren pilotları, kadın taraftarların favori pilotları alanında rakipsizdiler ve ankete katılan kadın taraftarların %57'sinin en sevdikleri ilk 3 pilotu içinde yer aldılar. 24 yaşının altındaki taraftarların favori pilotları alanında da McLaren pilotları rahat bir şekilde ilk sıradaydı.

2017 Küresel Anketi'nde taraftarların favori sürücüsü olan yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, taraftarların %12.5'inin oyunu aldı ve 2021'de üçüncü sıraya geriledi. Ancak Hamilton, Birleşik Krallık'ta 1 numaralı sürücü olmaya devam ediyor.

Norris, McLaren'ın taraftarların favori takımı olarak seçilmesine de yardımcı oldu. Takımın oy oranı 2017'de %15.8'di. 2021'de ise bu oran neredeyse iki katına çıktı ve %29.5'u gördü.

Norris ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo, 16-24 yaş grubundaki taraftarların %40'ının desteğini alarak McLaren'ın 1. sırada yer almasına yardım etti. McLaren, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada ve Brezilya'daki oylamada birinci olurken, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da da ilk sırada yer aldı.

Red Bull, oylamada %19.7 ile ikinci oldu. Fakat büyük oranda 45 yaş üstü taraftarlar arasında en popüleriydi. 2017'de düzenlenen oylamada, en popüler takım olan Ferrari, %17.9'la üçüncü sıraya gerilerken, Mercedes de %11.9'la dördüncü sıraya geriledi.

2021 F1 Küresel Anketi'nin tüm sonuçlarını buradan okuyabilirsiniz: https://f1-global-fan-survey.motorsport.com

2021 F1 Küresel Anketi 2021 - En popüler10 pilot:

Max Verstappen - %14.4 Lando Norris - %13.7 Lewis Hamilton - %12.5 Daniel Ricciardo - %10.2 Sebastian Vettel - %9 Charles Leclerc - %7.4 Fernando Alonso - %7.3 Kimi Raikkonen - %5.4 George Russell - %4 Pierre Gasly - %2.9

2021 F1 Küresel Anketi - En popüler 5 takım:

McLaren - %29.5 Red Bull - %19.7 Ferrari - %17.9 Mercedes - %11.9 Alpine - %3.1