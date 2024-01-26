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Tanzanya, Formula 1'e ev sahipliği yapmak istiyor

İtalyan basınına göre Tanzanya'nın bir parçası olan Zanzibar, Formula 1'e ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the rest of the field take up their grid spots

Formula 1'in Afrika'ya geri dönmesine ilişkin görüşmeler birkaç yıldır devam ediyordu fakat yenilenen Kyalami pistinin şampiyonaya geri dönmesiyle ilgili proje, bir türlü hayata geçirilemedi.

Yine de bu yılın başlarında FIA başkanı Mohammed ben Sulayem, Formula 1'in Afrika kıtasına dönüşünün  önemli olduğunu dile getirdi.

Şimdi arka planda Afrika'nın farklı yerlerinde yarış düzenleme fikri gözden geçiriliyor.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, tarafların hayalinin Tanzanya'nın bir parçası olan Zanzibar adasında bir Formula 1 yarışı düzenlemek olduğunu belirtti.

Gazete, yerel hükümetin Eylül 2022'de bir yarış pisti inşa edilmesine yönelik projeyi onayladığını belirtti.

Geçen yıl Kasım ayında projeyi hayata geçirmek üzere bir yatırımcı havuzu oluşturuldu ve eski Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella da, teknik danışman olarak ekibe davet edildi.

Bu aşamada Zanzibar'ın bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma şansı hakkında tahminde bulunmak zor.

Pistin inşasına 2025 yılında başlanması ve açılışının 2027 yılında yapılması planlanıyor.

Dolayısıyla, Formula 1 eğer Zanzibar'a gelecekse, bunun 2030'dan önce gerçekleşmesi kolay olmayacak.

Fans in a grandstand with a South African flag

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fans in a grandstand with a South African flag

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