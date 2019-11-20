Tanabe: "Umarım bu sonuç, Honda'nın geleceğini olumlu etkiler"

Honda bu yıl Toro Rosso ve Red Bull'a motor sağlamaya başladı ve geride kalan 20 yarışta 3 galibiyet, 2 pole pozisyonu, 5 en hızlı tur, 10 podyum ve 473 puan toplamayı başardılar.

Brezilya GP'de Honda motorlu aralar düzlüklerde harika bir performans sergilerken, Toyoharu Tanabe 1-2 bitirdikleri yarışın ardından ortaya koydukları performansı övdü.

"Max Verstappen'in bu hafta sonu gösterdiği performans, tüm seanslarda çok iyiydi. Red Bull'un da hafta sonu boyunca güçlü bir temposu vardı.

"Sonra pole pozisyonunu aldık ve yarışı da kazandık, bu çok güzeldi. Alex de bu hafta sonu çok iyi bir iş çıkardı. "

Sezon başında bu yıl üç zafer kazanmayı bekleyip beklemedikleri sorusuna Tanabe, "Genellikle ne sıklıkta kazanabileceğimize ya da kaç pole pozisyonu alabileceğimize dair hiçbir beklentim yoktu.

"Barselona'daki kış testinden sonra Mercedes büyük bir ilerleme kaydetti ve Ferrari de bizden daha hızlıydı. Red Bull en iyi takımların gerisinde kaldı."

"İlk başta, özellikle de sezonun başında yarış kazanmak çok zor görünüyordu. Ancak, sezonun ortasına doğru şasi çok daha güçlü hale geldi ve güç ünitesi de daha iyiydi."

"Sonrasında Avusturya'da galibiyet geldi, bizim için çok olumlu bir sonuç oldu."

Yaz tatilinden sonra Red Bull yine Mercedes ve Ferrari'nin gerisine düşünce, yine daha fazla çaba göstermesi gerekiyordu.

Tanabe, “Maalesef rakiplerimizin performansı, özellikle de Ferrari’nin performansı arttı. Dolayısıyla durumumuz, sezonun başında olduğu gibi kötüleşti."

"Yani bu üçüncü zafer bizim için çok önemli ve bizi motive ediyor." dedi.

Tanabe, bu sonuçların Honda'nın geleceğini nasıl etkileyeceğin ise bilmiyor.

“Karar alma sürecine dahil değilim. Yönetim kurulumuz bunun üzerinde çalışıyor ve zamanı geldiğinde, otomatik olarak açıklayacağız."

"Umarım bu sonuç, geleceğimizi olumlu yönde etkiler. "

Scott Mitchell