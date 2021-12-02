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Tanabe: "Honda, en iyi motora sahip değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Honda'nın teknik patronu Toyoharu Tanabe, görüşlerin aksine en iyi motorun kendilerinde değil, Mercedes'te olduğunu söyledi.

Tanabe: "Honda, en iyi motora sahip değil"

Cidde'deki benzersiz cadde pistinde, Red Bull ve Mercedes motorları arasındaki güç farkının nasıl olacağı herkes tarafından merak ediliyor.

Genel olarak herkes Mercedes'in üstün olmasını bekliyor çünkü Lewis Hamilton, bu hafta sonu Brezilya'da kullandığı ve Helmut Marko tarafından "roket" olarak tabir edilen yeni motoru kullanacak.

Diğer tarafta Red Bull Honda, Max Verstappen'le yeni motora geçmeyecek ve bu da kendilerini performans anlamında dezavantaja düşürebilir.

Bazıları, Honda'nın günümüzde en iyi motora sahip olduğunu düşünse de, Honda bu görüşe katılmıyor.

Toyoharu Tanabe Honda'nın, Red Bull ile çalıştığı günden bu yana 16 zafer elde etmesine rağmen hâlâ en iyi motora sahip olmadığının farkında.

AS-WEB'e konuşan Tanabe, "Hayır, şu anda en iyi motora sahip değiliz."

"Tüm yarış ve sıralama turları verilerini analiz ettik ve benzer seviyede olduğumuzu fakat en iyisi olmadığımızı söyleyebiliriz."

"Bu yıl için yeni bir güç ünitesi hazırladık. En büyük değişiklik içten yanmalı motor ve ERS'de oldu. Spa'da yeni batarya da geldi. Bütün bunlar, önceki yılllara kıyasla performansı artırdı." dedi.

Sonrasında Tanabe'ye Mercedes'in bu yıl sık sık motor değişikliği yapması soruldu.

Tanabe, "Neden bu kadar çok içten yanmalı motor kullandıklarını bilmiyorum."

"Önceki yıllarda durum böyle değildi ve takım, bunu güç ede etmeye çalıştıkları için yaptığını söylüyor."

"Şahsen bunun bir dayanıklılık meselesi olduğunu düşünmüyorum. Bundan ziyade performans bulmaya çalışmakla alakalı." dedi.

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